Ούρλιαζε και έβριζε: Ο πρίγκιπας Χάρι στα πιο περίεργα τρία λεπτά της ζωής του

Την ώρα που τα μίντια σε ΗΠΑ και Αγγλία ασχολούνται με την Μέγκαν Μαρκλ και της φήμη της «Δύσκολης Δούκισσας», ο πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει την περιοδεία του στη Νέα Υόρκη μόνος του. Και, όπως είναι γνωστό, δεν γίνεται να είσαι διάσημος, να βρεθείς στο «Μεγάλο Μήλο» και να μην περάσεις από την εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

Ο δούκας του Σάσεξ δεν αρνήθηκε την πρόσκληση του επιτυχημένου παρουσιαστή και εμφανίστηκε στην εκπομπή του, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο: αντί για μια κλασική συνέντευξη στις πολυθρόνες του πλατό, ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στο Tonightmares – ένα λαβύρινθο τρόμου που έφτιαξε ο Τζίμι Φάλον για το Halloween.

Στο 3λεπτο βίντεο που κυκλοφόρησε στον επίσημο λογαριασμό του The Tonight Show βλέπουμε έναν χαλαρό πρίγκιπα Χάρι να μεταμορφώνεται σε ένα τρομαγμένο τύπο όσο προχωρούσε στον λαβύρινθο, ουρλιάζοντας και βρίζοντας πολύ περισσότερο από όσο θα ήθελε η βασιλική οικογένεια.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! 👻 🐼 #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 27, 2024