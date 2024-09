Ναόμι Κάμπελ: Kατασπαταλούσε φιλανθρωπίες σε πεντάστερα ξενοδοχεία – O αποκλεισμός της για 5 χρόνια

Η Ναόμι Κάμπελ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο σκάνδαλο. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε σοβαρή κακοδιαχείριση κονδυλίων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του οποίου ήταν επικεφαλής.

Η Ναόμι Κάμπελ, ίδρυσε τη Fashion For Relief, μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδύαζε τη μόδα και τη φιλανθρωπία, το 2005, αλλά έπειτα από έρευνα της Επιτροπή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, αποκαλύφθηκε ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων πήγαινε σε καλούς σκοπούς, με αποτέλεσμα η εταιρεία να διαλυθεί και να διαγραφεί από το μητρώο φιλανθρωπικών οργανώσεων νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, τα παραπτώματα περιλάμβαναν τη χρήση φιλανθρωπικών κεφαλαίων για την πληρωμή της διαμονής της Campbell σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στις Κάννες της Γαλλίας, καθώς και θεραπείες σπα, υπηρεσία δωματίου και τσιγάρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τα κεφάλαια του ιδρύματος η Κάμπελ πλήρωσε 14.800 ευρώ για ένα ταξίδι από το Λονδίνο στη Νίκαια της Γαλλίας για τη μεταφορά έργων τέχνης και κοσμημάτων στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Κάννες το 2018.

Δόθηκαν 9.400 ευρώ από τα φιλανθρωπικά κονδύλια για της διαμονή του supermodel σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Επιπλέον, η Campbell δαπάνησε 7.940 ευρώ σε σπα.

Η Ναόμι Κάμπελ έκανε την πρώτη της δήλωση μετά την αποκάλυψη για τη φιλανθρωπική οργάνωση.

Η «γαζέλα» της πασαρέλας ισχυρίστηκε πως δεν είχε έλεγχο της οργάνωσης: «Το ψάχνουμε και εμείς καθώς δεν είχα έλεγχο της οργάνωσης. Εμπιστεύτηκα τη λειτουργία της σε έναν δικηγόρο οπότε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τα γιατί και πώς καθώς ό,τι κάνω και ό,τι χρήματα βγάζω πηγαίνουν σε φιλανθρωπίες».

Naomi Campbell says she’s «extremely concerned» after being barred from being a charity trustee in England and Wales for five years. A UK commission found that her poverty charity was «poorly governed» with «inadequate financial management.» pic.twitter.com/87wqWDplRT

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 26, 2024