Ο Πολωνός ερευνητής Borys Musielak χρησιμοποίησε το ChatGPT-4o για να δημιουργήσει ένα πλαστό διαβατήριο. Του πήρε μόλις πέντε λεπτά. Το έγγραφο είναι άκρως ρεαλιστικό και παρακάμπτει τους αυτοματοποιημένους ελέγχους Know Your Customer (KYC), υποστηρίζει ο εν λόγω ειδικός.

«Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε πλαστά διαβατήρια με το GPT-4o.

Μου πήρε 5 λεπτά για να δημιουργήσω ένα αντίγραφο του δικού μου διαβατηρίου που τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα KYC πιθανότατα θα αποδέχονταν χωρίς να αναβοσβήσουν.

Οι συνέπειες είναι προφανείς: κάθε ροή επαλήθευσης που βασίζεται σε εικόνες ως “απόδειξη” είναι πλέον και επίσημα παρωχημένη. Το ίδιο ισχύει για τις selfies. Είτε μιλάμε για στατικές εικόνες είτε για βίντεο, δεν έχει σημασία.

Διότι το GenAI (σ.σ. παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη) μπορεί επίσης να τις παραποιήσει. Οι KYC με βάση τις φωτογραφίες αποτελούνε πια παρελθόν. Game οver [ο παιχνίδι τελείωσε]», έγραψε το X.

You can now generate fake passports with GPT-4o.

It took me 5 minutes to create a replica of my own passport that most automated KYC systems would likely accept without blinking.

The implications are obvious –any verification flow relying on images as “proof” is now officially… pic.twitter.com/SNnH8zYMGq

— Borys Musielak @ Warsaw (@michuk) April 1, 2025