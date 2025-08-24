Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.
Το ημερολόγιο έγραφε 19 Μαΐου 2018, όταν λίγο μετά το μεσημέρι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έβγαιναν από το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου του Ουίνδσορ. Ο γάμος της χρονιάς μόλις είχε ολοκληρωθεί μέσα σε χειροκροτήματα από τους εκστασιασμένους Άγγλους.
Περίπου επτά χρόνια μετά, αυτή η εικόνα μοιάζει πολύ μακρινή – βγαλμένη από μια διαφορετική ζωή. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ έχουν εγκαταλείψει την Αγγλία από το 2020, η σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι κάκιστη, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ κάθε τρεις και λίγο βρίσκεται στο στόχαστρο του βρετανικού Τύπου.
Και μπορεί εκείνη την ημέρα οι περισσότεροι να μην γνώριζαν το μέλλον, ωστόσο για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φαινόταν που πάει η όλη κατάσταση. Άλλωστε, στο πέρασμα των χρόνων, ένα από τα πράγματα που έχουν γίνει γνωστά είναι πως οι προετοιμασίες του γάμου αποδείχθηκαν παζλ για γερά νεύρα, με πολλές γκρίνιες, νεύρα και τσακωμούς.
Prince Philip made searing 4-word comment following Prince Harry and Meghan Markle’s wedding: book https://t.co/FVGjiuO0L8 pic.twitter.com/OyQmH732lz
— Page Six (@PageSix) August 20, 2025
Κάτι που φάνηκε και στα λόγια που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις τελείωσε η τελετή. Σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ Γκραντ Χάρολντ, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του μέσα από το παλάτι, οι πέντε λέξεις του παππού του Χάρι ήταν «Ευτυχώς γαμώτο, τελείωσε όλο αυτό».
Όπως αναφέρει η Telegraph, ο Χάρολντ γράφει στο βιβλίο του: «Μόλις τελείωσε ο γάμος ο πρίγκιπας Φίλιππος γύρισε στη βασίλισσα και είπε αυτές τις λέξεις».
Το βιβλίο του The Royal Butler θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.
