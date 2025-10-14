«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

«Η Μέγκαν και εγώ γνωριστήκαμε πριν από μερικά χρόνια και από τότε ανταλλάσσουμε μηνύματα», δήλωσε ο 58χρονος Piccioli στο The Cut το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. «Μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι θα ήθελε πολύ να έρθει στην επίδειξη».

«Δεν υπήρχε καμία στρατηγική ή οργανωμένη σκέψη πίσω από αυτό» συνέχισε. «Δεν είπα σε κανέναν ότι θα έρθει, γιατί ήθελα να μείνει έκπληξη. Στη μόδα, οι πραγματικές εκπλήξεις είναι σπάνιες, και αυτή ήταν μια υπέροχη έκληξη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Για να «υποστηρίξει» τον Piccioli

Η Δούκισσα του Σάσεξ, 44 ετών, όντως άφησε έκπληκτους πολλούς παρευρισκόμενους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στις 4 Οκτωβρίου, όταν εμφανίστηκε στο σόου του Balenciaga φορώντας μια λευκή κάπα κι ασορτί παντελόνι.

Ο εκπρόσωπος της Μαρκλ δήλωσε τότε στο People ότι η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Suits» βρισκόταν στο Παρίσι για να «υποστηρίξει» τον Piccioli, ο οποίος παρουσίαζε την πρώτη του συλλογή με το brand από τότε που ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή τον Ιούλιο.

«Με τα χρόνια, η Δούκισσα έχει φορέσει πολλά σχέδια του Pierpaolo», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Μαρκλ. «Έχουν συνεργαστεί στενά, συντονίζοντας τις εμφανίσεις της για σημαντικές στιγμές στη διεθνή σκηνή».

«Ειρωνεία, μια ακυρωμένη γυναίκα εμφανίζεται για μια ακυρωμένη μάρκα», εξεμάνη ένας τρίτος

Το σκάνδαλο του Balenciaga

«Εκείνη θαυμάζει από καιρό τη δεξιοτεχνία και τη μοντέρνα κομψότητά του, και απόψε το επιβεβαίωσε» συνέχισε ο εκπρόσωπος. «Αυτή η βραδιά αντικατοπτρίζει το αποκορύφωμα πολλών ετών καλλιτεχνικής δημιουργίας και φιλίας, που αντανακλάται στην υποστήριξή της για το νέο δημιουργικό κεφάλαιο του στην Balenciaga».

Ωστόσο, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι δέχτηκε αρνητικές αντιδράσεις για την εμφάνισή της στην πασαρέλα σε υποστήριξη του οίκου Balenciaga, o οποίow δέχτηκε κριτική πριν από τρία χρόνια για μια καμπάνια στην οποία εμφανίζονταν παιδιά να κρατούν αρκουδάκια ντυμένα με ρούχα σε στυλ bondage.

Η μάρκα αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη εκείνη την εποχή, δηλώνοντας ότι «καταδικάζει έντονα την κακοποίηση παιδιών» και ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να την συμπεριλάβουμε στην αφήγησή μας».

Η Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, 41 ετών, έχουν δύο παιδιά: τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, 4 ετών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WWD (@wwd)

«Ειρωνεία…»

«Η δούκισσα της υποκρισίας -μια κυρία που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των παιδιών, πηγαίνει σε μια επίδειξη μόδας που πραγματοποίησε μια αηδιαστική καμπάνια με παιδιά», έγραψε ένας κριτικός στο Instagram.

«Γιατί στο καλό να πάει σε μια επίδειξη τoυ Balenciaga;», αναρωτήθηκε ένας άλλος. «Πώς μπορεί μια μητέρα να υποστηρίζει αυτή τη μάρκα;».

«Ειρωνεία, μια ακυρωμένη γυναίκα εμφανίζεται για μια ακυρωμένη μάρκα», εξεμάνη ένας τρίτος. «Τι σκέφτεται μια μητέρα που παρευρίσκεται σε μια επίδειξη μόδας ενός οίκου που χρησιμοποίησε παιδικά μοντέλα που ποζάριζαν με αρκουδάκια με φετιχιστικό θέμα;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Arabia (@voguearabia)

Το άκυρο γέλιο της Μαρκλ

Η Μαρκλ, εν τω μεταξύ, δέχτηκε επίσης κριτική κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού επειδή ξέσπασε σε γέλια ενώ καθόταν στην πρώτη σειρά στην επίδειξη της συλλογής άνοιξη-καλοκαίρι 2026 του οίκου.

Κάποιοι εικάζουν ότι αντέδρασε σε ένα μοντέλο που σκόνταψε στην πασαρέλα.

«Σε κάποιο σημείο, η Μαρκλ καθόταν στην πρώτη σειρά και ένα μοντέλο σκόνταψε», είπε η Σάρλοτ Γκρίφιθς της Mail on Sunday στο GB News. «Ξέσπασε σε γέλια. Και μετά προφανώς συνειδητοποίησε ότι ήταν αρκετά σκληρό αυτό που έκανε, οπότε προσπάθησε να το καλύψει».

«Για να είμαι ειλικρινής, φαινόταν λίγο εκτός τόπου στο Παρίσι», πρόσθεσε η Γκρίφιθς. «Φαινόταν λίγο νευρική».

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της σταρ του Netflix δήλωσε αργότερα στο Daily Mail ότι η Μαρκλ δεν γελούσε με το μοντέλο.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Eduardo Munoz