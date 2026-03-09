Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Η Μέγκαν Μαρκλ πρέπει να αποφασίσει και να συντηρήσει πλέον μόνη της και «αυτόνομα», τη φιλόδοξη μπράντα της As Ever, μετά το πολύκροτο, κοστοβόρο διαζύγιο της από τον κολοσσό του streaming Netflix.

Η πολυδιαφημισμένη στρατηγική συνεργασία της Δούκισσας του Σάσεξ με τον γίγαντα της νέας ψυχαγωγίας, τερματίστηκε αν και είχε ξεκινήσει με μεγάλες προσδοκίες.

Η μπράντα της Μάρκλ περιελάμβανε από αρωματικά τσάγια μέχρι μαρμελάδες και μέλι αλλά πλέον πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα και να βρει τη θέση της στην αγορά καθώς το As Ever πρέπει να σταθεί στις δικές του δυνάμεις σημειώνει ο επιχειρηματικός Τύπος.

«Μετά τις μαρμελάδες και τα τσάγια, η Μέγκαν αναζητά νέα format για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού»

Παρά τα εγκωμιαστικά λόγια των στελεχών του Netflix για την (αμφιλεγόμενη) «επιρροή της Μέγκαν στην παγκόσμια αγορά», η απόφαση για αποεπένδυση έρχεται σε μια στιγμή που η τηλεοπτική της παρουσία πρέπει να επανεφευρεθεί.

Το As Ever ξεκίνησε την πορεία του πριν από σχεδόν έναν χρόνο, συνοδευόμενο από τη σειρά του Netflix With Lobe, Meghan [Με αγάπη, Μέγκαν], στην οποία η Δούκισσα υποδεχόταν φίλους και συνεργάτες για μαγειρική και συζήτηση.

Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στο περιοδικό Variety ότι «είναι υπερήφανοι που έπαιξαν ρόλο στην υλοποίηση του οράματος της Μέγκαν», τονίζοντας όμως ότι η πρόθεση ήταν πάντα η εξέλιξη του brand σε μια ανεξάρτητη οντότητα.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των Σάσεξ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συνεργασία κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, δηλώνοντας ότι το brand βίωσε ταχεία ανάπτυξη και είναι πλέον έτοιμο να προχωρήσει χωρίς εξωτερική οικονομική κηδεμονία.

Παρά την αποχώρηση του Netflix από το επιχειρηματικό κομμάτι, ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος είχε εξαίρει στο παρελθόν την ικανότητα της Μέγκαν να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά.

«Το brand lifestyle της Δούκισσας ενηλικιώνεται και αποκόπτεται από τον οικονομικό του προστάτη»

Αναφερόμενος σε παλαιότερα ντοκιμαντέρ, σημείωσε ότι κάθε αντικείμενο που εμφανιζόταν στην οθόνη, από παπούτσια μέχρι κουβέρτες γνωστών οίκων, γινόταν αμέσως ανάρπαστο παγκοσμίως.

«Η γοητεία που ασκεί η Μέγκαν στο κοινό παραμένει ένα ισχυρό όπλο», ωστόσο η πρόκληση τώρα έγκειται στη διατήρηση αυτής της δυναμικής χωρίς την άμεση προβολή και τη χρηματοδότηση ενός παγκόσμιου δικτύου διανομής περιεχομένου.

Η είδηση της αποεπένδυσης συμπίπτει με το φινάλε και κόψιμο της σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από δύο κύκλους οκτώ επεισοδίων μέσα στο 2025.

Η ίδια η Μέγκαν Μαρκλ έχει εκφράσει τον προβληματισμό της για το μέλλον της παραγωγής περιεχομένου, αναζητώντας πιο άμεσους και σύντομους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, επισήμανε ότι εξετάζει πώς μπορεί να προσφέρει αξία, όπως μια συνταγή, σε μόλις δύο λεπτά αντί για τριάντα, αναζητώντας την ιδανική φόρμουλα που θα επιτρέψει στο As Ever να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην ψηφιακή εποχή.