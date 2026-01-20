magazin
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
20 Ιανουαρίου 2026

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

Spotlight

Παρά τη δυναμική προώθηση και την επιστράτευση διάσημων φίλων της, η Δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ δεν κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης με το Netflix να προχωράει σε κόψιμο της εκπομπής της μετά από δύο μόλις σεζόν.

Μετά την αποτυχία στην αρένα του streaming η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να στρέφει πλέον όλη την προσοχή της στην εδραίωση του προσωπικού της brand, As Ever, και στην έκδοση του πρώτου της βιβλίου μαγειρικής.

Το φιλόδοξο εγχείρημα της Μέγκαν Μαρκλ να καθιερωθεί ως η νέα αυθεντία του ευ ζην μέσω της πλατφόρμας του Netflix φαίνεται πως προσέκρουσε στην αδιαφορία του κοινού και την ανελέητη κριτική.

Η σειρά With Love, Meghan, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2025, απέτυχε να επαναλάβει την επιτυχία του ντοκιμαντέρ Harry & Meghan. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά engagement της πλατφόρμας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η σειρά κατέλαβε την απογοητευτική 383η θέση ανάμεσα στις παραγωγές του Netflix, συγκεντρώνοντας μόλις 5,3 εκατομμύρια θεάσεις παγκοσμίως.

Οι κριτικοί στάθηκαν ιδιαίτερα σκληροί απέναντι στη Δούκισσα, περιγράφοντας το περιεχόμενο ως «ρηχό lifestyle filler» και διακρίνοντας μια «χειροπιαστή απελπισία» στην προσπάθειά της να φανεί οικεία στο κοινό.

Στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, η σειρά συγκέντρωσε το πενιχρό ποσοστό του 23%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη δήλωση της ίδιας της Μέγκαν ότι η παραγωγή απαιτούσε «πάρα πολλή δουλειά», οδήγησε στην απόφαση να μην υπάρξει συνέχεια με πλήρεις κύκλους επεισοδίων.

YouTube thumbnail

«Πάρτε αντιεμετικά, επέστρεψε»

Οι διθυραμβικοί τόνοι που συνόδευσαν την ανακοίνωση της σειράς With Love, Meghan γρήγορα μετατράπηκαν σε μια ομοβροντία αρνητικών σχολίων, με τους κριτικούς να μην χαρίζονται στη Δούκισσα του Σάσεξ.

Το τηλεοπτικό εγχείρημα, που στόχευε να αναδείξει την «ανθρώπινη» και «δημιουργική» πλευρά της Μέγκαν, κατηγορήθηκε τελικά για έλλειψη αυθεντικότητας, υπερβολική προσπάθεια εντυπωσιασμού και μια αίσθηση αποκοπής από την πραγματικότητα.

Οι μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου στάθηκαν ιδιαίτερα στην εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει η Μέγκαν Μαρκλ, μια εικόνα που για πολλούς φάνηκε «κουραστική», «εκτός τόπου και χρόνου» και υπερφίαλη μπούρδα.

Ο Guardian χαρακτήρισε τη σειρά ως ένα «κενό περιεχομένου lifestyle filler» που πάσχει από «απουσία χιούμορ και αυτοσαρκασμού», σημειώνοντας ότι η επιμονή της Μέγκαν στην απόλυτη τελειότητα δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που μοιάζει περισσότερο με διαφημιστικό σποτ παρά με πραγματική εκπομπή.

Παράλληλα, οι Times του Λονδίνου στάθηκαν στο «αδιάκοπο χαμόγελο» και την «απεγνωσμένη αισιοδοξία» της παραγωγής, στοιχεία που, σύμφωνα με τον κριτικό της εφημερίδας, προκαλούν εκνευρισμό παρά έμπνευση.

Η σειρά συγκρίθηκε με μια «ψηφιακή βιτρίνα» όπου η Δούκισσα υποδέχεται καλεσμένους σε ένα ενοικιασμένο σπίτι, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως «σκηνικό που στερείται ψυχής».

Χλευασμός στα κοινωνικά δίκτυα

YouTube thumbnail

Εκτός από τους επαγγελματίες κριτικούς, και το κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν φάνηκε να πείθεται από το περιεχόμενο. Μία από τις στιγμές που προκάλεσαν το μεγαλύτερο κύμα χλευασμού ήταν η σκηνή όπου η Μέγκαν εμφανίζεται να «ανασυσκευάζει» σνακ από το εμπόριο σε δικά της σακουλάκια με ετικέτες, παρουσιάζοντάς το ως μια δημιουργική πρόταση φιλοξενίας.

«Χρειαζόμασταν όντως μια Δούκισσα να μας δείξει πώς να βάζουμε τα πρέτζελ σε άλλο σακουλάκι;», ήταν ένα από τα χιλιάδες ειρωνικά σχόλια που κατέκλυσαν το X.

Επιπλέον, οι «επαναστατικές» της τεχνικές στη μαγειρική, όπως ο τρόπος που έβραζε τα ζυμαρικά σε τηγάνι με νερό από τον βραστήρα, έγιναν αντικείμενο σάτιρας, με τους χρήστες να την συγκρίνουν ειρωνικά με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τις δικές του αμφιλεγόμενες μαγειρικές απόπειρες.

Η αίσθηση ότι η σειρά απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα –ανθρώπους που έχουν τον χρόνο και το χρήμα να ασχολούνται με λεπτομέρειες όπως ο στολισμός καλαθιών με λεβάντα– ενίσχυσε την εικόνα της ως «αποκομμένης από την κοινωνία».

«Εγωκεντρική»

Περιοδικά όπως το Variety και το Hollywood Reporter εστίασαν στο γεγονός ότι η σειρά έμοιαζε περισσότερο με ένα «ταξίδι αυτοπροβολής» παρά με μια ειλικρινή προσπάθεια σύνδεσης με το κοινό.

Η κριτική του Variety ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, αναφέροντας πως «οι καλεσμένοι της Μέγκαν φαίνεται να πληρώνουν ένα «τίμημα» για να βρεθούν στην κουζίνα της: πρέπει πρώτα να την επαινέσουν διεξοδικά».

Η απουσία του Πρίγκιπα Χάρι από το μεγαλύτερο μέρος της σειράς –εμφανίζεται μόνο στο φινάλε– θεωρήθηκε επίσης στρατηγικό λάθος. Οι κριτικοί σημείωσαν ότι χωρίς τη χημεία του ζευγαριού, η οποία ήταν η κινητήριος δύναμη του επιτυχημένου ντοκιμαντέρ τους, η Μέγκαν έμεινε να προσπαθεί μόνη της να στηρίξει ένα πρόγραμμα που δεν είχε αρκετή ουσία για να κρατήσει το ενδιαφέρον.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια σειρά που, σύμφωνα με το Independent, ήταν «τόσο επιτηδευμένη που κατέληγε να είναι εξαντλητική».

Η επόμενη μέρα

Παρά το τηλεοπτικό πισωγύρισμα, η Μέγκαν Μαρκλ δεν φαίνεται να πτοείται, ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις της γύρω από το brand As Ever.

Πρόκειται για την εξέλιξη της αρχικής της ιδέας, American Riviera Orchard, η οποία μετονομάστηκε μετά από νομικά κωλύματα με την κατοχύρωση του ονόματος. Το As Ever αποτελεί έναν φόρο τιμής στο παλιό της blog, The Tig, και εστιάζει στη μαγειρική, την κηπουρική και τη χειροτεχνία.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η Δούκισσα θα μεταφέρει πλέον το περιεχόμενό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μικρότερης διάρκειας βίντεο που θα επικεντρώνονται στην προώθηση των προϊόντων της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @aseverofficial

Ήδη, η σειρά περιλαμβάνει είδη όπως μέλι με αρωματικά βότανα, μαρμελάδες και κρασιά, ενώ αναμένεται επέκταση σε είδη σπιτιού και αρωματικά κεριά. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στη Μέγκαν να διατηρεί τον έλεγχο της εικόνας της χωρίς την πίεση των τηλεοπτικών δεικτών τηλεθέασης.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη Μέγκαν Μαρκλ είναι η κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου μαγειρικής, το οποίο αναμένεται μέσα στη χρονιά.

Το βιβλίο θα αποτελεί μια έντυπη επέκταση της αισθητικής του As Ever, περιλαμβάνοντας συνταγές που παρουσιάστηκαν στη σειρά του Netflix, όπως η «περίφημη μακαρονάδα στο ένα τηγάνι και οι σπιτικές της μαρμελάδες, αλλά και προσωπικές συμβουλές για να φροντίζει κάποιος τους καλεσμένους του».

Η Δούκισσα σκοπεύει να δώσει έμφαση στην «τέχνη της υποδοχής», μοιραζόμενη μυστικά από την καθημερινότητά της στο Μοντεσίτο.

Παράλληλα με το βιβλίο, το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά εμπορικής επέκτασης, με την προσθήκη κόκκινων κρασιών στη συλλογή της και την έμφαση σε είδη διακόσμησης σπιτιού.

Παρόλο που οι πλήρεις σεζόν στο Netflix αποτελούν παρελθόν, συζητήσεις για μεμονωμένα εορταστικά αφιερώματα παραμένουν στο τραπέζι, διατηρώντας μια χαλαρή σύνδεση με τον γίγαντα του streaming.

Markets
Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Vita.gr
8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

