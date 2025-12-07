magazin
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
«Μια φορά, πριν πεθάνω» – Δραματική έκκληση στη «Μέδουσα» Μέγκαν Μαρκλ από τον ακρωτηριασμένο πατέρα της – «Δεν επικοινώνησε»
07 Δεκεμβρίου 2025 | 13:45

«Μια φορά, πριν πεθάνω» – Δραματική έκκληση στη «Μέδουσα» Μέγκαν Μαρκλ από τον ακρωτηριασμένο πατέρα της – «Δεν επικοινώνησε»

Ο αποξενωμένος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ θέλει να τη δει έστω μια τελευταία φορά

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Spotlight

Το πολύχρονο οικογενειακό δράμα ανάμεσα στη Μέγκαν Μαρκλ και τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, συνεχίζεται.

Μετά τον μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του 81χρονου στις Φιλιππίνες, ο συνταξιούχος διευθυντής φωτογραφίας, ο οποίος αναρρώνει στο νοσοκομείο, απηύθυνε μια συγκλονιστική δημόσια έκκληση στην κόρη του, ζητώντας να συναντήσει τη Δούκισσα «άλλη μια φορά πριν πεθάνει».

Ο Τόμας Μαρκλ εξέφρασε την ελπίδα του να συναντήσει την αποξενωμένη κόρη του, πριν να είναι «πολύ αργά» γράφει η Mail On Sunday lίγες ημέρες μετά την κρίσιμη, τρίωρη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο λόγω κινδύνου γάγγραινας και σήψης.

«Πάντα έλεγα ότι είμαι ανοιχτός στη συμφιλίωση με την κόρη μου. Δεν σταμάτησα ποτέ να την αγαπώ», δήλωσε. «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος από τη Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου. Ίσως είναι ωραίο να γνωρίσω και τον σύζυγό της».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν έχουν ανταλλάξει ούτε καν τηλεφωνικό αριρθμό ώστε «να μπορούν πάντα να είναι σε επαφή μεταξύ τους».

YouTube thumbnail

«Κόψε τις μ@@@@@, Μέδουσα»

Επιπλέον, αν και εκπρόσωπος της Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσε την Παρασκευή, σε μέσα ενημέρωσης, ότι η Δούκισσα «προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της» ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε ότι είναι «μπερδεμένος» από αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί της.

Τον ισχυρισμό του πατέρα φαίνεται να ενισχύουν και πηγές από το νοσοκομείο του Σεμπού στις Φιλιππίνες, όπου νοσηλεύεται ως VIP ασθενής.

«Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι. Αν η Μέγκαν ή οποιοσδήποτε συνδεόταν μαζί της είχε τηλεφωνήσει εδώ, θα το γνωρίζαμε. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι όταν είδαμε την είδηση ότι η δούκισσα είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα της. Απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν συνέβη», δήλωσε πηγή στο ίδιο μέσο, προσθέτοντας: «Θα θέλαμε πολύ να δούμε τη δούκισσα εδώ στις Φιλιππίνες!».

Παράλληλα, η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα Μαρκλ, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της επικοινωνίας, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χιούστον δεν υπήρξε καμία επαφή… Ήρθε η ώρα να σταματήσεις τις δημοσιοσχετίστικες μ@λ!κίες, Μέδουσα».

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, αδελφός της Μέγκαν, επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της κατάστασης, δηλώνοντας στην Daily Mail ότι ο πατέρας του ήταν «πολύ γενναίος» κατά τη διάρκεια της τρίωρης επέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τόμας Μαρκλ απουσίασε και από τον γάμο της κόρης του με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, καθώς είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει αποκτήσει τη Μέγκαν με την πρώην σύζυγό του, Ντόρια Ράγκλαντ, και τη Σαμάνθα και τον Τόμας Τζούνιορ με την πρώτη του πρώην σύζυγο, Ρόζλιν Μαρκλ.

Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Vita.gr
Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Mukbang: Βλέποντας και… τρώγοντας! Η επιστήμη πίσω από τα viral βίντεο

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

