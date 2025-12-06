magazin
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
Fizz 06 Δεκεμβρίου 2025 | 14:45

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

«Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου», δήλωσε ο ετεροθαλής αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, για τον σοβαρό ακρωτηριασμό του πατέρα του.

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του από τον βασιλικό γάμο του 2018, βρίσκεται σε εντατική, ενώ οι εκπρόσωποι της Δούκισσας αντέδρασαν σε δημοσιεύματα που μιλούσαν για «σιωπή» πως η Δούκισσα «προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της».

Ο εν διαστάσει πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, σε ηλικία 81 ετών, φέρεται να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο των Φιλιππίνων, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Το νέο περιστατικό υγείας φέρνει στο προσκήνιο τη θυελλώδη σχέση του με την κόρη του που δεν έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια.

Την είδηση του ακρωτηριασμού την δημοσιοποίησε ο ετεροθαλής αδερφός της Μαρκλ στη Daily Mail. Ήταν η μόνη επιλογή, είπε, μετά την ανακάλυψη θρόμβου στον αριστερό του μηρό.

«Μου είπαν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί το πόδι», δήλωσε ο Μαρκλ Τζούνιορ στη βρετανική ταμπλόιντ. «Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, έκαναν κάποιες σαρώσεις και έναν υπέρηχο και είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί».

YouTube thumbnail

Ο πατέρας και ο ετεροθαλής αδερφός της Μέγκαν ζουν και οι δύο στην πυκνοκατοικημένη επαρχία του Σεμπού, στις Φιλιππίνες.

Ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος μετακόμισε στο νησί νωρίτερα φέτος, έπειτα από μια δεκαετία που έζησε στο Ροσαρίτο του Μεξικού.

Τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει στην Κάρολαϊν Γκρέιαμ της Daily Mail ότι μετακομίζει με την ελπίδα να έχει μια «πιο ήσυχη, φιλική ζωή», καθώς και να απολαμβάνει καλές ιατρικές υπηρεσίες και «υγιεινό» φαγητό.

Σύμφωνα με πηγή της οικογένειας που μίλησε στη The Daily Record τον Μάιο, ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος ζούσε σε ένα πολυώροφο διαμέρισμα με περίπου 590 ευρώ τον μήνα (περίπου 500 βρετανικές λίρες) και τον φρόντιζε ο γιος του.

Πολύ κακή σχέση

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει αποξενωθεί από τον πατέρα της από την περίοδο που προηγήθηκε του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Σκηνοθετημένες φωτογραφίες του Τόμας Μαρκλ στο Μεξικό εμφανίστηκαν σε ταμπλόιντ λίγες μέρες πριν τον γάμο, και ο πατέρας της νύφης αποφάσισε τελικά να μην παραστεί στην τελετή, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Οι λεπτομέρειες για το τι πραγματικά συνέβησαν μεταξύ της Μέγκαν και του πατέρα της δεν έγιναν γνωστές παρά τρία χρόνια αργότερα.

YouTube thumbnail

Στην κοινή τους συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, η Μέγκαν και ο Χάρι είπαν ότι ρώτησαν τον Μαρκλ τον πρεσβύτερο αν συνεργαζόταν με δημοσιογράφους ταμπλόιντ και εκείνος είχε ισχυριστεί ότι δεν το έκανε.

Η Μέγκαν είπε ότι δεν μπορούσε να συγχωρέσει το ψέμα «ειδικά αφού έγινε η ίδια μητέρα».

Λίγες μέρες αργότερα, ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος παραδέχτηκε στον Πιρς Μόργκαν και το Good Morning Britain ότι, στην πραγματικότητα, συνεργαζόταν με δημοσιογράφους ταμπλόιντ για στημένες λήψεις.

«Μακάρι να μην είχα κάνει όλο αυτό το πράγμα», είπε, προσθέτοντας ότι έλαβε την απόφασή του αφότου υπέμεινε έναν χρόνο με αντιαισθητικές φωτογραφίες παπαράτσι. «Δέχτηκα αυτήν τη συμφωνία με αυτόν τον άνθρωπο που θα με έκανε να φαίνομαι καλύτερος. Ίσως παρασύρθηκα, αλλά τον πίστεψα και νόμιζα ότι θα λειτουργούσε. Δεν λειτούργησε, φυσικά».

Ο παππούς που δεν έχει γνωρίσει τα εγγόνια του

Η Μέγκαν στην αγκαλιά του πατέρα της

Η Μέγκαν δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σχέση της με τον πατέρα της από το ντοκιμαντέρ του 2022 Χάρι & Μέγκαν.

Στο βιβλίο του Spare του 2023, ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε ότι η διαμάχη για τη σχέση της Μέγκαν με τον πατέρα της προκάλεσε επίσης ένταση στη σχέση του ζευγαριού με τη βασιλική οικογένεια.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει δηλώσει ότι δεν έχει γνωρίσει τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι, έξι ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών.

«Ποτέ δεν ήταν αυθεντική»

Τα δημόσια σχόλια του Μαρκλ για την κόρη του έχουν γίνει ολοένα και πιο εχθρικά τα τελευταία χρόνια. Τον Μάρτιο, επιτέθηκε στην κόρη του για τη νέα της εκπομπή, With Love, Meghan λέγοντας:

«Δυστυχώς, η Μέγκαν ποτέ δεν ήταν αυθεντική. Πρέπει να σκέφτεται τα πάντα. Δεν είναι αυθόρμητη. Ξέρω πότε προσποιείται για τις κάμερες. Προσπαθεί τόσο πολύ να είναι τέλεια που αγχώνεται κάθε φορά που η κάμερα είναι στραμμένη πάνω της».

Ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος είναι συνταξιούχος διευθυντής φωτισμού του Χόλιγουντ που γνώρισε τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, ενώ εργαζόταν στα πλατό.

Η Ράγκλαντ και ο Μαρκλ πήραν διαζύγιο όταν η Μέγκαν ήταν έξι ετών, αν και εκείνος παρέμεινε μέρος της ζωής της και βοηθούσε οικονομικά για την εκπαίδευση και ανατροφή της.

Η Ράγκλαντ εξακολουθεί να είναι κοντά στη Μέγκαν και στον Χάρι.

Την Τετάρτη, το εορταστικό αφιέρωμα With Love, Meghan έκανε πρεμιέρα στο Netflix χωρίς να κερδίσει τους κριτικούς.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εμφάνισης, ο Χάρι επαίνεσε το μαγείρεμα της πεθεράς του.

