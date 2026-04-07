Ποτέ την Τρίτη μετά τις 17:00 – Η συνήθεια του συνιδρυτή της Netflix που «νίκησε» το burnout

Η συζήτηση για το αν υπάρχει πραγματικά ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη ζωή δεν λέει να κοπάσει—και οι κορυφαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο. Για τον συνιδρυτή του Netflix, Μαρκ Ράντολφ, όμως, η απάντηση ήταν πρακτική και αδιαπραγμάτευτη: κάθε Τρίτη στις 5 το απόγευμα αποχωρούσε από το γραφείο, χωρίς καμία εξαίρεση.

«Έχω δουλέψει σκληρά, σε όλη την καριέρα μου, για να κρατήσω τη ζωή μου σε ισορροπία με τη δουλειά», έγραψε το 2023 σε ανάρτησή του στο LinkedIn, η οποία ξαναέγινε viral.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, είχε θεσπίσει έναν απόλυτο κανόνα: ό,τι κι αν συνέβαινε, η Τρίτη τελείωνε στις 5. Το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο στον άνθρωπο που αποκαλεί «τον καλύτερό του φίλο»—με σινεμά, φαγητό ή απλές βόλτες στο κέντρο.

Παρότι η καθημερινότητα ενός CEO σπάνια αφήνει περιθώρια για αυστηρά όρια—λόγω διαφορετικών time zones, έκτακτων περιστατικών ή συνεχών απαιτήσεων—ο Ράντολφ επέμεινε στον κανόνα του ακόμη και όταν βρισκόταν στο τιμόνι της Netflix για επτά χρόνια.

«Τίποτα δεν έμπαινε μπροστά από αυτό», έχει πει. «Καμία συνάντηση, καμία κλήση, καμία ‘επείγουσα’ εκκρεμότητα. Αν είχες κάτι να μου πεις στις 4:55 το απόγευμα της Τρίτης, θα το έλεγες στον δρόμο για το πάρκινγκ. Αν υπήρχε κρίση, θα έπρεπε να έχει λυθεί μέχρι τις 5».

Όπως παραδέχεται, αυτές οι βραδιές ήταν καθοριστικές: «Με κρατούσαν λογικό και μου έδιναν τη σωστή οπτική για τη δουλειά».

Business leaders love to debate the myth of work-life balance. But for Netflix cofounder Marc Randolph, the rule was simple: every Tuesday at 5 p.m., he walked out—no matter what. https://t.co/00TmcRAG6R — FORTUNE (@FortuneMagazine) November 7, 2025

Όταν η «ισορροπία» θεωρείται πολυτέλεια

Δεν συμμερίζονται όλοι οι επικεφαλής εταιρειών αυτή τη φιλοσοφία. Για αρκετούς, η επιτυχία προϋποθέτει απόλυτη αφοσίωση—χωρίς σαφή όρια.

Η Λούσι Γκουό της Scale AI ξεκινά τη μέρα της από τις 5:30 το πρωί και συνεχίζει μέχρι αργά τη νύχτα. Στα 30 της, έγινε αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος χάρη στο μερίδιό της στην εταιρεία αξίας 29 δισ. δολαρίων—και δεν πιστεύει ότι θα τα είχε καταφέρει αλλιώς.

«Μάλλον δεν έχω work-life balance», έχει δηλώσει, προσθέτοντας ότι όσοι το αναζητούν ίσως βρίσκονται σε λάθος καριέρα. «Για μένα η δουλειά δεν μοιάζει με δουλειά. Την αγαπώ. Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι ισορροπία, ίσως δεν είσαι στο σωστό μέρος».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Άντριου Φέλντμαν της Cerebras Systems θεωρεί ότι το κλασικό ωράριο δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά μεγάλο.

«Η ιδέα ότι μπορείς να δημιουργήσεις κάτι σπουδαίο δουλεύοντας 38 ώρες την εβδομάδα είναι αδιανόητη», έχει πει. «Αν θέλεις να χτίσεις κάτι από το μηδέν, χρειάζεται κάθε λεπτό της ημέρας—και αυτό έχει κόστος».

Η άλλη πλευρά: γιατί χρειάζεται η «παύση»

Την ίδια στιγμή, άλλοι ισχυροί παράγοντες της αγοράς επιμένουν ότι η αποσύνδεση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη.

Ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase έχει τονίσει ότι οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να φροντίζουν συνολικά τον εαυτό τους—όχι μόνο την καριέρα τους.

«Χρειάζεστε ισορροπία», είπε σε φοιτητές το 2024. «Να προσέχετε το μυαλό, το σώμα, το πνεύμα, τις σχέσεις σας, την υγεία σας».

Αντίστοιχα, ο Τζέισον Μπούκελ της Whole Foods Market, παρότι έχει εξαντλητικό πρόγραμμα με συνεχείς μετακινήσεις και δεκάδες συναντήσεις, φροντίζει να εξαντλεί κάθε χρόνο τις ημέρες άδειάς του.

Μάλιστα, έχει θεσπίσει πολιτικές ώστε και οι εργαζόμενοι να κάνουν το ίδιο, περιορίζοντας τις ημέρες που μπορούν να «μεταφέρουν».

«Έτσι αναγκάζονται να πάρουν άδεια και να φροντίσουν πραγματικά την ισορροπία τους», έχει πει. «Και είναι σημαντικό να δίνεις το παράδειγμα».

*Με πληροφορίες από: Fortune