Ποτέ την Τρίτη μετά τις 17:00 – Η συνήθεια του συνιδρυτή της Netflix που «νίκησε» το burnout
Fizz 07 Απριλίου 2026, 06:02

Ποτέ την Τρίτη μετά τις 17:00 – Η συνήθεια του συνιδρυτή της Netflix που «νίκησε» το burnout

«Καμία συνάντηση, καμία κλήση, καμία 'επείγουσα' εκκρεμότητα», είπε ο συνιδρυτής της Netflix, Μαρκ Ράντολφ, μεταξύ άλλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Spotlight

Η συζήτηση για το αν υπάρχει πραγματικά ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη ζωή δεν λέει να κοπάσει—και οι κορυφαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο. Για τον συνιδρυτή του Netflix, Μαρκ Ράντολφ, όμως, η απάντηση ήταν πρακτική και αδιαπραγμάτευτη: κάθε Τρίτη στις 5 το απόγευμα αποχωρούσε από το γραφείο, χωρίς καμία εξαίρεση.

«Έχω δουλέψει σκληρά, σε όλη την καριέρα μου, για να κρατήσω τη ζωή μου σε ισορροπία με τη δουλειά», έγραψε το 2023 σε ανάρτησή του στο LinkedIn, η οποία ξαναέγινε viral.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, είχε θεσπίσει έναν απόλυτο κανόνα: ό,τι κι αν συνέβαινε, η Τρίτη τελείωνε στις 5. Το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο στον άνθρωπο που αποκαλεί «τον καλύτερό του φίλο»—με σινεμά, φαγητό ή απλές βόλτες στο κέντρο.

Παρότι η καθημερινότητα ενός CEO σπάνια αφήνει περιθώρια για αυστηρά όρια—λόγω διαφορετικών time zones, έκτακτων περιστατικών ή συνεχών απαιτήσεων—ο Ράντολφ επέμεινε στον κανόνα του ακόμη και όταν βρισκόταν στο τιμόνι της Netflix για επτά χρόνια.

«Τίποτα δεν έμπαινε μπροστά από αυτό», έχει πει. «Καμία συνάντηση, καμία κλήση, καμία ‘επείγουσα’ εκκρεμότητα. Αν είχες κάτι να μου πεις στις 4:55 το απόγευμα της Τρίτης, θα το έλεγες στον δρόμο για το πάρκινγκ. Αν υπήρχε κρίση, θα έπρεπε να έχει λυθεί μέχρι τις 5».

Όπως παραδέχεται, αυτές οι βραδιές ήταν καθοριστικές: «Με κρατούσαν λογικό και μου έδιναν τη σωστή οπτική για τη δουλειά».

Όταν η «ισορροπία» θεωρείται πολυτέλεια

Δεν συμμερίζονται όλοι οι επικεφαλής εταιρειών αυτή τη φιλοσοφία. Για αρκετούς, η επιτυχία προϋποθέτει απόλυτη αφοσίωση—χωρίς σαφή όρια.

Η Λούσι Γκουό της Scale AI ξεκινά τη μέρα της από τις 5:30 το πρωί και συνεχίζει μέχρι αργά τη νύχτα. Στα 30 της, έγινε αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος χάρη στο μερίδιό της στην εταιρεία αξίας 29 δισ. δολαρίων—και δεν πιστεύει ότι θα τα είχε καταφέρει αλλιώς.

«Μάλλον δεν έχω work-life balance», έχει δηλώσει, προσθέτοντας ότι όσοι το αναζητούν ίσως βρίσκονται σε λάθος καριέρα. «Για μένα η δουλειά δεν μοιάζει με δουλειά. Την αγαπώ. Αν νιώθεις ότι χρειάζεσαι ισορροπία, ίσως δεν είσαι στο σωστό μέρος».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Άντριου Φέλντμαν της Cerebras Systems θεωρεί ότι το κλασικό ωράριο δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά μεγάλο.

«Η ιδέα ότι μπορείς να δημιουργήσεις κάτι σπουδαίο δουλεύοντας 38 ώρες την εβδομάδα είναι αδιανόητη», έχει πει. «Αν θέλεις να χτίσεις κάτι από το μηδέν, χρειάζεται κάθε λεπτό της ημέρας—και αυτό έχει κόστος».

Η άλλη πλευρά: γιατί χρειάζεται η «παύση»

Την ίδια στιγμή, άλλοι ισχυροί παράγοντες της αγοράς επιμένουν ότι η αποσύνδεση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη.

Ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase έχει τονίσει ότι οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να φροντίζουν συνολικά τον εαυτό τους—όχι μόνο την καριέρα τους.

«Χρειάζεστε ισορροπία», είπε σε φοιτητές το 2024. «Να προσέχετε το μυαλό, το σώμα, το πνεύμα, τις σχέσεις σας, την υγεία σας».

Αντίστοιχα, ο Τζέισον Μπούκελ της Whole Foods Market, παρότι έχει εξαντλητικό πρόγραμμα με συνεχείς μετακινήσεις και δεκάδες συναντήσεις, φροντίζει να εξαντλεί κάθε χρόνο τις ημέρες άδειάς του.

Μάλιστα, έχει θεσπίσει πολιτικές ώστε και οι εργαζόμενοι να κάνουν το ίδιο, περιορίζοντας τις ημέρες που μπορούν να «μεταφέρουν».

«Έτσι αναγκάζονται να πάρουν άδεια και να φροντίσουν πραγματικά την ισορροπία τους», έχει πει. «Και είναι σημαντικό να δίνεις το παράδειγμα».

*Με πληροφορίες από: Fortune 

Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

inWellness
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο Φατίχ Μπιρόλ

Γεραπετρίτης: Εχει χαθεί σήμερα «η έννοια των σταθερών»

Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ στη Γάζα

Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

