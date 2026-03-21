Μάγια Χοκ: Πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά μυστηρίου του Netflix «The God of the Woods»

Μετά την ολοκλήρωση του «Stranger Things» η Μάγια Χοκ παραμένει στην οικογένεια του Netflix ως πρωταγωνίστρια του «The God of the Woods», της νέας δραματικής σειράς που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Λιζ Μουρ.

Με εκτελεστικούς παραγωγούς και showrunners τη Λιζ Χάνα (Liz Hannah) και την ίδια τη συγγραφέα, το οικογενειακό δράμα εκτυλίσσεται στα βουνά Άντιροντακ της Νέας Υόρκης.

Η πλοκή θα ξετυλίξει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Van Laar

Παράλληλα, τις κοινωνικές συγκρούσεις και το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από την οικογενειακή κατασκήνωση, ένα γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με μια παλαιότερη τραγωδία. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν, ο πλούτος και η επιρροή των Van Laars καταρρέουν, αποκαλύπτοντας τις ολέθριες συνέπειες των προνομίων και της κατάχρησης εξουσίας.

Η Μάγια Χοκ θα υποδυθεί την αποφασιστική Judy Luptack, την πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ στο ανδροκρατούμενο γραφείο ποινικών ερευνών η οποία αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την εξαφάνιση του νεαρού κοριτσιού.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι Neal H. Moritz και Pavun Shetty για λογαριασμό της Original Film, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Sony Pictures Television.

Μάγια Χοκ: Στα βήματα των διάσημων γονιών της

Η κόρη της Ούμα Θέρμαν (Uma Thurman) και του Ιθαν Χοκ (Ethan Hawke) που κέρδισε τις εντυπώσεις ως Robin Buckley στο «Stranger Things», επιστρέφει δυναμικά μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Wishful Thinking» στο Φεστιβάλ SXSW.

Στην ανατρεπτική αισθηματική κομεντί του Γκράχαμ Παρκς (Graham Parkes), η ηθοποιός πρωταγωνιστεί πλάι στον Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman), σε μια παραγωγή που μόλις τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας.

Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η συμμετοχή στο «Sunrise on the Reaping», το νέο κεφάλαιο του franchise των Hunger Games, ενώ την 1η Μαΐου θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Maitreya Corso», σύμφωνα με το Deadline.