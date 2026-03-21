21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Μάγια Χοκ: Πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά μυστηρίου του Netflix «The God of the Woods»
Culture Live 21 Μαρτίου 2026, 16:40

Μάγια Χοκ: Πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά μυστηρίου του Netflix «The God of the Woods»

Η Μάγια Χοκ θα υποδυθεί την αποφασιστική Judy Luptack, την πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ στο ανδροκρατούμενο γραφείο ποινικών ερευνών.

Μετά την ολοκλήρωση του «Stranger Things» η Μάγια Χοκ παραμένει στην οικογένεια του Netflix ως πρωταγωνίστρια του «The God of the Woods», της νέας δραματικής σειράς που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Λιζ Μουρ.

Με εκτελεστικούς παραγωγούς και showrunners τη Λιζ Χάνα (Liz Hannah) και την ίδια τη συγγραφέα, το οικογενειακό δράμα εκτυλίσσεται στα βουνά Άντιροντακ της Νέας Υόρκης.

Η πλοκή θα ξετυλίξει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Van Laar

Παράλληλα, τις κοινωνικές συγκρούσεις και το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από την οικογενειακή κατασκήνωση, ένα γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με μια παλαιότερη τραγωδία. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν, ο πλούτος και η επιρροή των Van Laars καταρρέουν, αποκαλύπτοντας τις ολέθριες συνέπειες των προνομίων και της κατάχρησης εξουσίας.

Η Μάγια Χοκ θα υποδυθεί την αποφασιστική Judy Luptack, την πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ στο ανδροκρατούμενο γραφείο ποινικών ερευνών η οποία αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την εξαφάνιση του νεαρού κοριτσιού.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι Neal H. Moritz και Pavun Shetty για λογαριασμό της Original Film, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Sony Pictures Television.

Μάγια Χοκ: Στα βήματα των διάσημων γονιών της

Η κόρη της Ούμα Θέρμαν (Uma Thurman) και του Ιθαν Χοκ (Ethan Hawke) που κέρδισε τις εντυπώσεις ως Robin Buckley στο «Stranger Things», επιστρέφει δυναμικά μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Wishful Thinking» στο Φεστιβάλ SXSW.

Στην ανατρεπτική αισθηματική κομεντί του Γκράχαμ Παρκς (Graham Parkes), η ηθοποιός πρωταγωνιστεί πλάι στον Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman), σε μια παραγωγή που μόλις τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας.

Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η συμμετοχή στο «Sunrise on the Reaping», το νέο κεφάλαιο του franchise των Hunger Games, ενώ την 1η Μαΐου θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Maitreya Corso», σύμφωνα με το Deadline.

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Λίβερπουλ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

