Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Δεν έχουν περάσει ούτε 50 μέρες από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο Stranger Things, ωστόσο οι πρωταγωνιστές της σειράς των αδερφών Ντάφερ δεν μπορούν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον.

Έτσι, το περασμένο Σάββατο -ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου- βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου αποφάσισαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, στην τελετή έδωσαν το «παρών» οι Γκέιτεν Ματαράτσο, Φιν Γούλφχαρντ, Σέιντι Σινκ, Ναταλία Ντάιερ, Τζο Κίρι, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Τσάρλι Χίτον και Ίρις Απατόου με τον σύντροφό της, Σαμ Νίβολα, μεταξύ άλλων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Εννοείται πως από αυτή τη μεγάλη στιγμή της 27χρονης ηθοποιού δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι διάσημοι γονείς της, Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, καθώς και ο αδερφός της Λέβον Ρόαν.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, η Μάγια Χοκ επέλεξε για αυτή τη μέρα μια λευκή αμάνικη δημιουργία με χαμηλή μέση, η οποία ήταν διακοσμημένη με έναν φιόγκο, ενώ η ογκώδης φούστα από μεταξωτό ταφτά διέθετε πλούσιες στρώσεις από τούλι. Το σύνολο συμπλήρωσε ένα ιδιαίτερο παλτό με πούπουλα στα μανίκια, ενώ η ίδια προτίμησε διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη t2ONLINE (@t2telegraph)

Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε με ένα μαύρο σμόκιν. Παντρεύτηκαν στην επισκοπική εκκλησία St. George στην πλατεία Stuyvesant στο Μανχάταν. Μετά την τελετή, το ζευγάρι και οι καλεσμένοι περπάτησαν από το παρεκκλήσι προς τη δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο The Players, μία ιστορική λέσχη καλλιτεχνών στο Gramercy Park.

Η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον είναι ζευγάρι από το 2023. Κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί μόλις τον Απρίλιο του 2025, στην πρεμιέρα της παράστασης του Broadway John Proctor Is The Villain, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σέιντι Σινκ.