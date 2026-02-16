Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
Δεν έχουν περάσει ούτε 50 μέρες από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο Stranger Things, ωστόσο οι πρωταγωνιστές της σειράς των αδερφών Ντάφερ δεν μπορούν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον.
Έτσι, το περασμένο Σάββατο -ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου- βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου αποφάσισαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, στην τελετή έδωσαν το «παρών» οι Γκέιτεν Ματαράτσο, Φιν Γούλφχαρντ, Σέιντι Σινκ, Ναταλία Ντάιερ, Τζο Κίρι, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Τσάρλι Χίτον και Ίρις Απατόου με τον σύντροφό της, Σαμ Νίβολα, μεταξύ άλλων.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Εννοείται πως από αυτή τη μεγάλη στιγμή της 27χρονης ηθοποιού δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι διάσημοι γονείς της, Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, καθώς και ο αδερφός της Λέβον Ρόαν.
Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, η Μάγια Χοκ επέλεξε για αυτή τη μέρα μια λευκή αμάνικη δημιουργία με χαμηλή μέση, η οποία ήταν διακοσμημένη με έναν φιόγκο, ενώ η ογκώδης φούστα από μεταξωτό ταφτά διέθετε πλούσιες στρώσεις από τούλι. Το σύνολο συμπλήρωσε ένα ιδιαίτερο παλτό με πούπουλα στα μανίκια, ενώ η ίδια προτίμησε διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε με ένα μαύρο σμόκιν. Παντρεύτηκαν στην επισκοπική εκκλησία St. George στην πλατεία Stuyvesant στο Μανχάταν. Μετά την τελετή, το ζευγάρι και οι καλεσμένοι περπάτησαν από το παρεκκλήσι προς τη δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο The Players, μία ιστορική λέσχη καλλιτεχνών στο Gramercy Park.
Η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον είναι ζευγάρι από το 2023. Κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί μόλις τον Απρίλιο του 2025, στην πρεμιέρα της παράστασης του Broadway John Proctor Is The Villain, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σέιντι Σινκ.
- Στο έλεος της κακοκαιρίας Χίος, Λήμνος και Κατάκολο – Ζημιές και προβλήματα σε πολλές περιοχές
- Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
- Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
- ΕΚΤ: Αγώνας δρόμου για διάδοχο της Λαγκάρντ πριν από τις εκλογές στη Γαλλία
- Άρης: Τα δεδομένα για Μορόν, Γαλανόπουλο και Μισεουί ενόψει Κηφισιάς
- Γιώργος Ιωάννου: «Τους σκέφτομαι και τους ντρέπομαι»
- Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
- Bad Bunny vs Ντόναλντ Τραμπ: «Ποιος εκπροσωπεί καλύτερα την Αμερική;»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις