Το Stranger Things επιστρέφει – Το animation Tales from ’85 θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026

Πριν από περίπου ένα μήνα έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σειρά φαινόμενο Stranger Things. Και τώρα ήρθε η στιγμή να... επιστρέψει, έστω και σε μορφή animation, μέσα από το Tales from '85.
Για εννέα χρόνια και πέντε σεζόν, η παρέα από το Χόκινς μας κράτησε παρέα, πάλεψε με τέρατα από άλλες διαστάσεις και δημιούργησε ένα νέο τηλεοπτικό φαινόμενο. Το Stranger Things σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του – έσπασε ρεκόρ, κέρδισε βραβεία και μεταμόρφωσε σε σταρ μια παρέα παιδιών.
Αλλά όπως φαίνεται δεν θα μείνουμε αρκετό καιρό μακριά τους. Όπως έγινε γνωστό η παρέα επιστρέφει στο Netflix για νέες περιπέτειες – και σε μορφή animation.
Το Stranger Things: Tales from ’85 θα κάνει πρεμιέρα στη γνωστή πλατφόρμα μέσα στο 2026 (ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία), φέρνοντας και πάλι στη «ζωή» τους χαρακτήρες που αγαπήσαμε μέσα από τη σειρά.
«Βρισκόμαστε στο 1985, ο χειμώνας στο Χόκινς είναι παγωμένος και οι ήρωές μας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ένα επικό ταξίδι όπου οι αρχικοί χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους» αναφέρεται στην περίληψη.
Η animation εκδοχή, που διαδραματίζεται μεταξύ της 2ης και 3ης σεζόν του Stranger Things, οι χαρακτήρες είναι οι ίδιοι, αλλά οι φωνές έχουν αλλάξει.
H Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ θα είναι η Ελ, ο Λούκα Ντίαζ ο Μάικ, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ η Μαξ, ο Μπράξτον Κουίνι ο Ντάστιν, ο Ελάισα Γουίλιαμς θα είναι ο Λούκας, ο Μπεν Πλεσάλα ο Γουίλ και ο Μπρετ Γκίπσον ο Χόπερ.
«Με τα κινούμενα σχέδια, δεν υπάρχουν πραγματικά όρια» ανέφερε ο Ρος Ντάφερ δημιουργός της σειράς μαζί με τον αδερφό του Ματ Ντέφαρ σε προηγούμενη ανακοίνωση για τη σειρά.
