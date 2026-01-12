magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
12 Ιανουαρίου 2026

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Stranger Things η Νάνσι και η Ρόμπιν πηγαίνουν μυστικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Pennhurst για να βρουν τον ασθενή Βίκτορ Κριλ, ο οποίος κατέχει στοιχεία για τον Βέκνα και τον Αντεστραμμένο Κόσμο. Αν και τα επεισόδια αυτά γυρίστηκαν στην πραγματικότητα στο πανεπιστημιακό συγκρότημα Berry College στη Γεωργία, εμπνεύστηκαν από το διαβόητο Pennhurst State School and Hospital στην Πενσυλβάνια, το οποίο έκλεισε το 1987.

Αρχικά γνωστό ως Batesburg State School και αργότερα μετονομασμένο σε Eastern Pennsylvania State Institution for the Feeble-Minded and Epileptic, το Pennhurst Asylum είναι διαβόητο για την αμφιλεγόμενη ιστορία του και τις φάντασματικές ιστορίες που συνεχίζουν να κυκλοφορούν πολύ καιρό μετά το κλείσιμό του.

Η Μάγια Χοκ (Ρόμπιν) και η Ναταλία Ντάιερ (Νάνσι) στην 4η σεζόν της σειράς «Stranger Things» / Photo: Netflix

Είναι στοιχειωμένο το Pennhurst;

Για σχεδόν οκτώ δεκαετίες, το Pennhurst ήταν μάρτυρας τεράστιου πόνου και παραμέλησης, και τελικά έγινε σύμβολο της αποτυχίας των θεσμών και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οδυνηρή ιστορία του ασύλου Pennhurst και τα «ανεξήγητα φαινόμενα» που συμβαίνουν σε αυτό το καθιστούν ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στην Αμερική.

Στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Stranger Things η Νάνσι και η Ρόμπιν πηγαίνουν μυστικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Pennhurst για να βρουν τον ασθενή Βίκτορ Κριλ, ο οποίος κατέχει στοιχεία για τον Βέκνα και τον Αντεστραμμένο Κόσμο

Τερακότα, γρανίτης και κόκκινο τούβλο

Στις αρχές του 1900, η ανάγκη της Πενσυλβάνιας για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις φροντίδας για άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες αυξανόταν. Σε απάντηση, η νομοθετική εξουσία της Πενσυλβάνιας ενέκρινε την κατασκευή ενός νέου ιδρύματος στο Spring City το 1903. Ο στόχος ήταν να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για όσους θεωρούνταν «αδύναμοι διανοητικά» και επιληπτικοί, αντιμετωπίζοντας την επείγουσα ανάγκη στέγασης και φροντίδας για πάνω από 4.000 άτομα.

Ο εκτεταμένος χώρος του Pennhurst κάλυπτε 634 στρέμματα και περιλάμβανε πάνω από 30 κτίρια. Ο αρχιτέκτονας Phillip H. Johnson σχεδίασε τις κατασκευές από τερακότα, γρανίτη και κόκκινο τούβλο, που συνδέονταν με πυρίμαχες σήραγγες και πεζόδρομους.

Το ίδρυμα άνοιξε επίσημα στις 23 Νοεμβρίου 1908, με την εισαγωγή του «Ασθενή Αριθμός 1».

Στις αρχές του 1900, η ανάγκη της Πενσυλβάνιας για εξειδικευμένες εγκαταστάσεις φροντίδας για άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες αυξανόταν

Φόβος και προκατάληψη

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το άσυλο Pennhurst έγινε υπερπλήρες, αναγκασμένο να δεχτεί όχι μόνο άτομα με αναπηρίες, αλλά και μετανάστες, ορφανά και εγκληματίες λόγω του υπερπληθυσμού των κρατικών φυλακών.

Μέχρι το 1913, οι κοινωνικές απόψεις για την ψυχική υγεία ήταν βαθιά λανθασμένες και συχνά βασίζονταν στον φόβο και τις προκαταλήψεις. Η νομοθετική εξουσία του κράτους ισχυριζόταν ότι τα άτομα με αναπηρίες ήταν ακατάλληλα να θεωρηθούν πολίτες, καθώς αποτελούσαν απειλή για την κοινωνία.

Αυτό οδήγησε στην εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας υπό επιτήρηση για τον διαχωρισμό αυτών των ατόμων από τον γενικό πληθυσμό. Ο επικεφαλής γιατρός του Pennhurst, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ευγονιστή Henry H. Goddard, δήλωσε με περίφημο τρόπο: «Κάθε άτομο με διανοητική υστέρηση είναι ένας πιθανός εγκληματίας».

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το άσυλο Pennhurst έγινε υπερπλήρες, αναγκασμένο να δεχτεί όχι μόνο άτομα με αναπηρίες, αλλά και μετανάστες, ορφανά και εγκληματίες λόγω του υπερπληθυσμού των κρατικών φυλακών

Photo: Wikimedia Commons

«Ηλίθια» ή «τρελά»

Μια τέτοια νοοτροπία είχε ως αποτέλεσμα την αποτρόπαια μεταχείριση των κατοίκων του Pennhurst. Κατά την άφιξή τους, τα άτομα ταξινομούνταν ως «ηλίθια» ή «τρελά» και τους ανατίθεντο ταπεινές εργασίες όπως η κατασκευή παπουτσιών, η δουλειά στα χωράφια, το πλύσιμο ρούχων και το ράψιμο.

Οι συνθήκες του ιδρύματος ήταν ζοφερές και η μεταχείριση των ασθενών συχνά άγγιζε τα όρια της σκληρότητας και της απάνθρωπης συμπεριφοράς.

Αποκαλύπτοντας τους φρικιαστικούς τρόπους του ψυχιατρείου Pennhurst

Η πραγματική έκταση των φρικαλεοτήτων στο ψυχιατρικό άσυλο Pennhurst ήρθε στο φως το 1968, όταν ένας τοπικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε μια πενταμερή έκθεση για το άσυλο. Η έρευνα αποκάλυψε συγκλονιστικές συνθήκες: οι ένοικοι ήταν υποσιτισμένοι και υποβάλλονταν σε σωματική και συναισθηματική κακοποίηση.

Το 1981, το περιοδικό Time ανέδειξε περαιτέρω την ιστορία του Pennhurst με την έλλειψη προσωπικού, την ακαθαρσία και τη βία.

Μέχρι το 1983, εννέα υπάλληλοι είχαν κατηγορηθεί για κακοποίηση ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν σε αναπηρικά αμαξίδια, και για εξαναγκασμό των κατοίκων να μαλώνουν μεταξύ τους.

Ο επικεφαλής γιατρός του Pennhurst, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ευγονιστή Henry H. Goddard, δήλωσε με περίφημο τρόπο: «Κάθε άτομο με διανοητική υστέρηση είναι ένας πιθανός εγκληματίας»

Θάλαμοι απομόνωσης και ψυχοτρόπα φάρμακα

Η υπόθεση Halderman το 1974 σηματοδότησε μια καμπή. Αυτή η ομαδική αγωγή, που κατατέθηκε εκ μέρους των κατοίκων του Pennhurst, υποστήριζε ότι τα δικαιώματά τους είχαν παραβιαστεί.

Η ετυμηγορία του δικαστή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ Raymond J. Broderick επιβεβαίωσε τις φρικτές συνθήκες στο Pennhurst, επισημαίνοντας τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη προσωπικού και την απουσία βασικών προγραμμάτων φροντίδας.

Τόνισε τη χρήση θαλάμων απομόνωσης, σωματικών περιορισμών και ψυχοτρόπων φαρμάκων ως μέτρα για τη διαχείριση των ανεπαρκών επιπέδων προσωπικού.

Ήχοι παιδιών που παίζουν και κλαίνε

Το καταπιεστικό και κακοποιητικό περιβάλλον στο Pennhurst άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στις εγκαταστάσεις και στους χώρους του. Σήμερα, το άσυλο είναι ένα δημοφιλές σημείο για παραφυσικές έρευνες της λαϊκής κουλτούρας και κυνηγούς φαντασμάτων που επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με τα ανήσυχα πνεύματα που είναι παγιδευμένα μέσα στους τοίχους του.

Το προσωπικό και οι φροντιστές αναφέρουν συχνά παράξενα περιστατικά, όπως χτυπήματα πορτών, βήματα χωρίς σώμα και φωνές που αντηχούν στους άδειους διαδρόμους.

Μία από τις πιο συχνές εμφανίσεις είναι αυτή ενός μικρού κοριτσιού, που φαίνεται χαμένο και μπερδεμένο, να περιπλανιέται στον χώρο. Συχνά αναφέρονται ήχοι παιδιών που παίζουν και κλαίνε, κάτι που ταιριάζει με την εγκατάλειψη και την τρομακτική ατμόσφαιρα του χώρου βάσει των τόσων θρίλερ που έχουμε δει.

Λειτουργεί ως στοιχειωμένο αξιοθέατο

Αφού το Pennhurst έκλεισε τις πόρτες του στις 9 Δεκεμβρίου 1987, το κάποτε πολυσύχναστο ίδρυμα έπεσε σε κατάσταση παρακμής. Η φύση άρχισε να ανακτά τα κτίρια, με αμπέλια και ρίζες να περιπλέκονται μέσα στις κατασκευές, σαν να προσπαθούσαν να σβήσουν τη μνήμη των φρικαλεοτήτων που συνέβησαν εκεί.

Στο εσωτερικό, οι διάδρομοι είναι γεμάτοι με λείψανα του παρελθόντος: σκουριασμένες αναπηρικές καρέκλες, παλιά καροτσάκια πλυντηρίου και στρώματα από γκράφιτι.

Το συναισθηματικό βάρος της ιστορίας του Pennhurst είναι αισθητό. Η υπολειπόμενη ενέργεια του πόνου και της παραμέλησης διαπερνά τους τοίχους, τα πατώματα και τις οροφές. Σήμερα, το Pennhurst λειτουργεί τόσο ως στοιχειωμένο αξιοθέατο όσο και ως θλιβερό μνημείο για όσους υπέφεραν αδιανόητες κακουχίες από μια θεσμική απόφαση για την ψυχική υγεία.

*Αρχική Φωτό: Stranger Things / Netflix

