Η «στοιχειωμένη» έπαυλη της Αντέλ ψάχνει ιδιοκτήτη εδώ και 14 χρόνια

Η Αντέλ και όλα όσα είπε σε συνέντευξη της έχουν φέρει πονοκέφαλο στον ιδιοκτήτη της έπαυλης στο Δυτικό Σάσεξ.

Η Αντέλ είχε πει σε συνέντευξη της το 2012 ότι το Lock House, μία έπαυλη δέκα υπνοδωματίων κατασκευής του 1909 στο Partridge Green, την οποία νοίκιαζε στη νότια Αγγλία ήταν «τρομακτική».

Στη συνέντευξη της με τον Άντερσον Κούπερ για το 60 Minutes, η Αντέλ είχε πει ότι νοίκιαζε το σπίτι για έξι μήνες για να χαρίσει στη ζωή της λίγη ιδιωτικότητα μακριά από τα media.

Κάνοντας μια περιήγηση στον Κούπερ στο μάλλον άδειο ακίνητο, η Aντέλ που ήταν τότε μόλις 23, είπε: «Αυτό το σπίτι είναι λίγο κλισέ, πραγματικά». Αποκάλυψε ότι ήταν «μοναστήρι για λίγο» και είπε: «Αυτό το κομμάτι του είναι πολύ τρομακτικό. Δεν κυκλοφορώ εδώ γύρω μόνη μου».

Αν και η Αντέλ δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «στοιχειωμένο» τα λόγια της αναπαράχθηκαν από άλλα media. Σε ένα άρθρο του το βρετανικό περιοδικό Hello! συμπεριέλαβε το σπίτι ανάμεσα σε άλλα το 2020 με τίτλο:

«Στοιχειωμένα σπίτια διασημοτήτων: Τζένιφερ Άνιστον, Aντέλ, Μάιλι Σάιρους και άλλα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, η Aντέλ είπε σε μια φίλη της: «Δεν μπαίνω εδώ μέσα μόνη μου, με ανατριχιάζει».

Η πηγή πρόσθεσε ότι φοβήθηκε, «ακούγοντας πράγματα που την έκαναν να παγώσει».

Σύμφωνα με την πηγή «η Aντέλ ήταν τόσο ενθουσιασμένη που νοίκιασε ένα τόσο πολυτελές ακίνητο, αλλά τελικά δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενη με την επιλογή της».

«Είναι πεπεισμένη ότι είναι στοιχειωμένο» πρόσθεσε.

Τώρα ο Nίκολας Σάτον, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, έχει κάνει αίτηση για πολεοδομική άδεια για τη μετατροπή της έπαυλης σε διαμερίσματα, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλια του τραγουδιστή έχουν αποθαρρύνει τους υποψήφιους αγοραστές.

Έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Horsham αποδεικνύουν ότι ο Σάτον αγόρασε το Lock House από έναν έμπορο ακινήτων το 2003.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε σημαντικές ανακαινίσεις στο σπίτι και αγόρασε επίσης «μεγάλο μέρος της γύρω γης για να ενισχύσει την ιδιωτικότητα της ιδιοκτησίας».

Ο Σάτον μετακόμισε στο Lock House στα τέλη του 2011 και το έβγαλε στην αγορά για 5.75 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 6.83 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή).

Το ακίνητο, το οποίο είναι καταχωρημένο σε πολλούς ιστότοπους ακινήτων, όπως το Rightmove, διαθέτει γυμναστήριο, πισίνα, γήπεδα τένις και ελικοδρόμιο.

Όταν απέτυχε να το πουλήσει, ο Σάτον επέλεξε να νοικιάσει το σπίτι στην Aντέλ για έξι μήνες.

Με συνέντευξη του στους The Times, ο Σάτον κατηγορεί την Αντέλ για τη φήμη της έπαυλης.

