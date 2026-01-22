«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Γεννημένη μέσα σε έναν κόσμο που την κατασπάραξε προτού καν η ίδια προλάβει να βρει τον εαυτό της, η βιβλιοφάγος μοντέλο και ηθοποιός Κάια Γκέρμπερ στα 24 της χρόνια αποφασίζει να διεκδικήσει το δικό της αφήγημα και να επαναπροσδιορίσει τους όρους της δημόσιας περσόνας της.

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, έχοντας ήδη διαγράψει μια δεκαετία στη βιομηχανία της μόδας, μιλά στο νέο τεύχος του Harper’s Bazaar για τη μοναχική παιδική ηλικία του Μαλιμπού, τη λατρεία της για τη λογοτεχνία και την ανάγκη της να δραπετεύσει από τον ρόλο του «παιδιού που τα έχει όλα εύκολα στη ζωή της».

Καθισμένη σε μια ηλιόλουστη γωνιά του σπιτιού της στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένη από βιβλιοθήκες, η Κάια Γκέρμπερ μοιάζει περισσότερο με μια αφοσιωμένη φοιτήτρια λογοτεχνίας παρά με το πρόσωπο των μεγαλύτερων οίκων μόδας γράφει η συγγραφέας και σκηνοθέτιδα Durga Chew-Bose. Η ανατροφή της, την οποία περιγράφει ως «πλούσια σε βιβλία», ήταν ένα δώρο από τη μητέρα της.

Ενώ οι τοίχοι του σπιτιού τους ήταν διακοσμημένοι με καλλιτεχνικές γυμνές φωτογραφίες της Σίντι Κρόφορντ —κάτι που η Κάια θεωρεί «δώρο που την έμαθε να μεγαλώσει χωρίς ντροπή για το γυναικείο σώμα»— η ίδια προτιμούσε να χάνεται στις σελίδες του Ρέι Μπράντμπερι.

Σε μια φωτογραφία, στο πλαίσιο της φωτογράφισης εξωφύλλου για το περιοδικό μόδας, η Γκέρμπερ φωτογραφίζεται χωρίς παντελόνι, φορώντας ένα βαθύ, σκισμένο μπλουζάκι και κάλτσες μέχρι τον μηρό, ένα καπέλο στο κεφάλι της και ένα καφέ σακάκι χαλαρά περασμένο πάνω από το σώμα της.

Το supermodel φοράει χαμηλά τακούνια και τα καστανά μαλλιά της είναι κάτω, η λάμψη της είναι ένας συνδυασμός smoky eye και nude χειλιών. Σε άλλες λήψεις, είναι τόπλες με μόνο ένα ζακετάκι δεμένο γύρω από το λαιμό της, με διάφανο εσώρουχο τραβηγμένο πάνω από το τζιν με τη ζώνη. Σε μια άλλη φωτογραφία, σηκώνει προκλητικά ένα λευκό φανελάκι, και σε μια άλλη λήψη ποζάρει με ένα κόκκινο δερμάτινο μίνι φόρεμα. Μια άλλη εικόνα την δείχνει με μαύρο δερμάτινο μπουφάν, σουτιέν, τζιν και τιάρα.

Στο συνοδευτικό άρθρο η Γκέρμπερ, η μικρότερη από τα δύο παιδιά της Κρόφορντ (έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Πρίσλεϊ, ο οποίος είναι δύο χρόνια μεγαλύτερός της και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με την ψυχική του υγεία και την κατάχρηση ουσιών) αναφέρεται στο παρελθόν της.

«Είναι τόσο ενδιαφέρον να περιγράψεις την παιδική σου ηλικία, επειδή έχω έναν αδερφό που είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος, και οι αναμνήσεις μας είναι εντελώς αντιφατικές. Το βρίσκω πραγματικά συναρπαστικό και νομίζω ότι με έχει διδάξει τόσα πολλά για το πώς μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές πραγματικότητες ταυτόχρονα» λέει.

Η Γκέρμπερ εξομολογείται ότι η παιδική της ηλικία τελείωσε στην ηλικία των 15 ετών, όταν άρχισε να κάνει κατ’ οίκον εκπαίδευση για να προσαρμοστεί στο0 απαιτητικό της πρόγραμμα ως μοντέλο. Μιλώντας για τη μητέρα της η Γκέρμπερ ξεκαθαρίζει τη δυναμική στη σχέση τους. «Δεν δίνει συμβουλές εκτός αν τη ρωτήσεις. Αλλά αν τη ρωτήσεις, ετοιμάσου, γιατί θα είναι πολύ ειλικρινής με τρόπους που, μερικές φορές, είναι δύσκολο να ακούσεις».

«Συνήθως έχει δίκιο, κάτι που είναι εξοργιστικό, αλλά είναι επίσης πολύ πρόθυμη να με αφήσει να κάνω ένα λάθος που έκανε η ίδια πριν από 30 χρόνια», είπε η Γκέρμπερ.

Ιδιωτική, η Γκέρμπερ η οποία βγαίνει με τον ηθοποιό Λιούις Πούλμαν, γιο του Μπιλ Πούλμαν, αναφέρεται στην προσωπική της ζωή σχεδόν κρυπτικά. «Θα έλεγα ότι ρομαντικοποιώ. Δεν ξέρω αν είμαι ρομαντική. Είμαι ονειροπόλα. Παίζω κάθε σενάριο στο κεφάλι μου. Μπορώ να πείσω τον εαυτό μου ότι κάποιος είναι οτιδήποτε θέλω, ακόμα κι αν κάνει τα πάντα για να αποδείξει ότι δεν είναι. Η φαντασία μου είναι πραγματικά δυνατή και αυτό ήταν ένα τέτοιο δώρο στη δουλειά μου. Όχι πάντα ένα δώρο στις σχέσεις».

Η Γκέρμπερ θυμάται μια μοναχική εφηβεία. «Είχα όλους αυτούς τους ενήλικες, όχι μόνο τους γονείς μου, τριγύρω να με κοιτάζουν και να αναρωτιούνται: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα;» λέει.

Σήμερα, νιώθοντας πιο ασφαλής στην ενήλικη ζωή της, δηλώνει έτοιμη για μια αλλαγή. «Τώρα που είμαι πιο σίγουρη, είμαι πρόθυμη να εμφανίζομαι ακατάστατη και να γίνομαι κάπως παιδί σε ορισμένα πράγματα».

Για χρόνια, η Γκέρμπερ ένιωθε πως η δουλειά της ήταν να αποτελεί μια επιφάνεια πάνω στην οποία οι άλλοι πρόβαλλαν τα δικά τους νοήματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη να είμαι ένα δοχείο. Δεν μου διαφεύγει ότι μέρος της δουλειάς μου είναι απλώς να είμαι αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να είμαι και να αποτελώ έναν καμβά ή έναν καθρέφτη για να αντικατοπτρίζουν οι άνθρωποι τις δικές τους ιδέες», λέει με μια διορατικότητα που πολλοί αποδίδουν στην «παλιά ψυχή» της. Αυτή η ικανότητα μεταμόρφωσης την οδήγησε από τις πασαρέλες του Raf Simons και της Chanel στις καμπάνιες του Hedi Slimane και του οίκου Αlaia.

Ωστόσο, η ίδια γνωρίζει καλά πως το να υποτιμάται από τους γύρω της της δίνει μια δύναμη. Αυτή της απάντησης. Όπως σημειώνει η συνεργάτιδά της στη λέσχη ανάγνωσης Library Science, Αλίσα Ρίντερ, «ξέρει πολύ καλά —όπως ίσως πολλές νεαρές γυναίκες— ότι το να επιτρέπεις στους ανθρώπους να σε υποτιμούν μπορεί να είναι πολύ ισχυρό». Η Κάια δεν είναι πια μόνο το κορίτσι των παπαράτσι που βγάζει βόλτα τον σκύλο της· είναι μια γυναίκα που αναγνωρίζει τη δύναμη της σιωπής και της επιλεκτικής έκθεσης και αυτό είναι κατάκτηση.

Η υποκριτική και κυρίως το θέατρο αποτέλεσαν για την Κάια μια ευκαιρία να ανακτήσει τον έλεγχο της εικόνας της. «Λατρεύω το θέατρο γιατί αποτυπώνεται στις αναμνήσεις των ανθρώπων αλλά όχι στα μέσα ενημέρωσης. Κάθε φωτογραφία μου είναι δημόσια, κομμάτι του διαδίκτυο. Μου την κλέβουν. Το υπέροχο με το θέατρο είναι ότι μπορώ να το ζήσω μόνο από εκεί που στέκομαι», εξηγεί.

Πλέον, η Γκέρμπερ δεν φοβάται να μοιραστεί τις αδυναμίες της. Συνειδητοποίησε πως η προσπάθειά της να είναι πάντα «η σίγουρη» —εκείνη για την οποία κανείς δεν ανησυχεί— εμπόδιζε τους ανθρώπους να έρθουν πραγματικά κοντά της.

«Είμαι αρκετά καλή στο να χειρίζομαι την προσοχή. Πιστεύω ότι η δύναμη και η κυριαρχία, πολλές φορές, είναι η προσοχή, και νομίζω ότι νιώθω πιο ισχυρή όταν η προσοχή μου είναι στραμμένη σε κάποιον άλλον», παραδέχεται.

Με επερχόμενα πρότζεκτ όπως το Mother Mary δίπλα στην Αν Χάθαγουεϊ, η Κάια Γκέρμπερ συνεχίζει να μεταμορφώνεται ως shapeshifter, να αλλάζει σχήματα, προσπαθώντας να διατηρήσει έναν ακλόνητο εσωτερικό πυρήνα.

«Είμαι ένας χαμαιλέοντας», καταλήγει, «άφησα την ταυτότητά μου να είναι η ικανότητα μεταμόρφωσης -όχι αυτό στο οποίο μεταμορφώθηκα».

