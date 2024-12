Next Gen: Η βιβλιοφάγος Κάια Γκέρμπερ είναι το επόμενο αστέρι του Χόλιγουντ

Ως ένα nepo-baby που τα είχε όλα προσβάσιμα και εύκολα να τα κατακτήσει, η Κάια Γκέρμπερ μπορούσε να αφεθεί στα γονίδια και την καταγωγή της για να επιβληθεί στη βιομηχανία του θεάματος. Δεν το κάνει.

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντ Γκέρμπερ, η 23χρονη Κάια καθιερώθηκε στις πασαρέλες, είναι το αγαπημένο μοντέλο του Alessandro Michele για τον οίκο Valentino, και δεν επαναπαύεται στις δάφνες της επιτυχίας της δυναστείας της επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς την ταυτότητα και ιδιότητα της.

Αν και ξεκίνησε την καριέρα της στη μόδα από 10 ετών ποζάροντας για τη συλλογή της junior σειράς της ετικέτας Versace, τη Young Versace, έκανε το μεγάλο άνοιγμα στη διεθνή μόδα όταν περπάτησε το 2017 στην πασαρέλα για τον Calvin Klein κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Από τότε καθιερώθηκε -Chanel, Prada, Chloe, Marc Jacobs και άλλες μπράντες την εμπιστεύονται για να πουλήσει-, στα 18 της, κέρδισε το βραβείο Model of the Year στα The Fashion Awards, εδραιώνοντας τη θέση της ως σημαντική παρουσία στη μόδα και μετά αποφάσισε να δείξει αυτό που πραγματικά είναι.

Η Κάια Γκέρμπερ είναι μια ζωντανή καμπάνια για τη λογοτεχνία ως ένα top model που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να επικοινωνήσει την τέχνη της γραφής.

Μιλώντας στο περιοδικό της Wall Street Journal την άνοιξη του 2024, η Γκέρμπερ αποκάλυψε την πολυδιάστατη περσόνα της.

Με προσόντα την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά της η Γκέρμπερ είναι πλέον ένα όνομα με επιρροή στη μόδα, την βιομηχανία του Χόλιγουντ και τους λογοτεχνικούς κύκλους.

Η Κάια Γκέρμπερ κάνει αναρτήσεις στα εκατομμύρια των followers της για τα βιβλία που αγαπά και την εμπνέουν και έχει ιδρύσει την δική της λέσχη βιβλίου πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με αρχιτέκτονες λέξεων -ακόμη και αν παράλληλα είναι το cover girl της αμερικανικής Vogue.

Η λογοτεχνική λέσχη της Κάια Γκέρμπερ φέρει τον τίτλο Library Science και είναι μια πλατφόρμα με επιρροή .

«Τα τελευταία τρία χρόνια, αυτή η λέσχη βιβλίου έχει γίνει ο καταλύτης για την προώθηση του διαλόγου για τη φυλή, το σεξ, την απώλεια, τη συναίνεση, τη μητρότητα, το queerness, τον εθισμό, την κακοποίηση, την κλιματική αλλαγή» αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της λέσχης.

«Προχωρώντας μπροστά, η αποστολή μας είναι απλή: να κάνουμε τους νέους να διαβάζουν. Το Library Science θα συνεχίσει να επιμελείται βιβλία που δεν βρίσκονται στις τυπικές λίστες των μπεστ σέλερ, προκειμένου να αναδείξουμε καλύτερα τις νέες φωνές, συγγραφείς που πρέπει να παρακολουθήσουμε, παραγνωρισμένες ή υποεκπροσωπούμενες ιστορίες – και θα προτείνουμε περιστασιακά και ένα κλασικό βιβλίο που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των σύγχρονων έργων}.

Μετά την πρεμιέρα της λέσχης online η Κάια Γκέρμπερ πρότεινε το πρώτο βιβλίο επιλογής της στους αναγνώστες της. Είναι το Martyr!: A Novel του Kaveh Akbar.

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ τόσο ενθουσιασμένη για μια λογοτεχνική λέσχη» είπε η Γκέρμπερ πριν την συνέντευξη με τον συγγραφέα Akbar.

Η Γκέρμπερ έχει εξελιχθεί σε πολλά. Style icon της γενιάς Gen Z, πρέσβειρα παιδείας και λογοτεχνικών εξορμήσεων, influencer με ατζέντα και μετά το ντεμπούτο της στην τηλεοπτική σειρά American Horror Story του 2021, μια πολλά υποσχόμενη σταρ με ευελιξία και υποκριτική δεινότητα.

Ως μια από τους δέκα ανερχόμενους του Χόλιγουντ για το The Hollywood Reporter -μαζί με τον Ντομινίκ Σέσα, τον Άαρον Πιερ, τον Κιτ Κόνορ και άλλους- η Κάια Γκέρμπερ θα συνεχίσει να ακολουθεί τα καθόλου ευκαταφρόνητα επαγγελματικά χνάρια της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, στις πασαρέλες των Valentino και Celine, αλλά σίγουρα θα επενδύσει περισσότερο στην υποκριτική, σχολιάζει το THR.

Η 23χρονη πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια μετατοπίζοντας την ενέργειά της στα στούντιο του Χόλιγουντ, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή λίστα από εμφανίσεις σε κωμικούς ρόλους -Bottoms, Palm Royale, Saturday Night- ενώ εμφανίστηκε απέναντι σε ηθοποιούς καθιερωμένους όπως η Kristen Wiig. Ακόμη και αυτή είναι λίγο έκπληκτη. «Πάντα πίστευα ότι για να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι πραγματικά αστείος», λέει.

«Αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί προς όφελός μου ότι το αντιμετωπίζω σαν να είναι σοβαρό. Το είδος της κωμωδίας που κάνω είναι να πιστεύεις αυτό που κάνεις, όσο γελοίο κι αν είναι» λέει η Γκέρμπερ.

Οι επόμενες εμφανίσεις της είναι δίπλα από την Αν Χάθαγουεϊ στη Mother Mary και τον Κιάνου Ριβς στο Outcome της Apple TV+.

«Αν δεν ήμουν ηθοποιός θα ήμουν βιβλιοθηκάριος. Δεν έχω πτυχίο βιβλιοθηκονομίας, επομένως δεν είμαι επίσημα κάτι τέτοιο. Ωστόσο, επιμελούμε βιβλιοθήκες για ανθρώπους, οπότε θα έλεγα βιβλιοθηκάριος» λέει υπενθυμίζοντας την αγάπη της για την λογοτεχνία και τον ρόλο της ως συιδρύτρια του Library Science.

«Όταν έχω άγχος, διαβάζω. Στο πλατό, διαβάζω μικρές ιστορίες γιατί είναι πιο εύκολο να τις σταματήσω και να τις ξεκινήσω ανάμεσα στα διαλλείματα» λέει η Κάια Γκέρμπερ που αγάπησε πολύ το Brat, γιατί είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. «Δεν είμαι διατεθειμένη να εγκαταλείψω το καλοκαίρι του Brat ακόμα, και ας χειμώνιασε».