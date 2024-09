Κάια Γκέρμπερ: Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ μιμήθηκε την εμφάνιση της μητέρας της από το 1993

Η Κάια Γκέρμπερ με την πρόσφατη εμφάνισή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση, αναβιώνοντας μια εμβληματική στιγμή της μόδας που έχει χαραχτεί στη μνήμη της pop κουλτούρας. Η 23χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Shell» με ένα λευκό φόρεμα του γαλλικού οίκου μόδας Hervé Léger, το οποίο φορούσε η μητέρα της στα βραβεία Όσκαρ του 1993. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα της και στην κληρονομιά της στον κόσμο της μόδας.

Η Σίντι Κρόφορντ, ένα από τα πιο διάσημα supermodels της δεκαετίας του ’90, είχε μαγέψει τότε το κοινό με την αβίαστη κομψότητα και τη διαχρονική ομορφιά της. Το λευκό φόρεμα Hervé Léger, γνωστό για τη χαρακτηριστική του γραμμή που αγκαλιάζει το σώμα, έγινε σύμβολο μιας εποχής που οι μόδες αμφιταλαντεύονταν μεταξύ της απλότητας και του έντονου glamour. Η Σίντι ήταν από τις πρώτες που φόρεσε το εν λόγω στιλ, και το φόρεμα έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διαχρονικές και εμβληματικές εμφανίσεις του κόκκινου χαλιού.

Cindy Crawford’s daughter Kaia Gerber is spitting image of supermodel mom as she recreates classic 1993 Oscars look https://t.co/BdJcW0T86K

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2024