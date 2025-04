Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο σχολιαστής του CNN, Ρίτσαρντ Κουέστ χάρη στην αυθόρμητη αντίδρασή του μπροστά στο χάος που έχει προκληθεί στην παγκόσμια οικονομία από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που το κανάλι πρόβαλε ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα αλλά και τις δηλώσεις των συμμάχων του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κουέστ καταγράφηκε να πιάνει, με πλήρη απόγνωση, το κεφάλι του.

Κατόπιν, ειρωνεύτηκε τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, πως «δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει ύφεση».

«Έχει δίκιο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει ύφεση», δήλωσε ο Κουέστ. «Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πλέον έχουν δημιουργηθεί οικονομικές συνθήκες που οι περισσότεροι κορυφαίοι οικονομολόγοι της Wall Street λένε ότι πιθανόν να προκαλέσουν ύφεση».

Ο Κουέστ επεσήμανε ότι τράπεζες όπως η Goldman Sachs προβλέπουν έως και 60% πιθανότητες να οδηγηθεί η αμερικανική οικονομία σε ύφεση εξαιτίας των δασμών του Τραμπ.

«Θέλετε εμπορικό πόλεμο; Ε, έτσι μοιάζει», πρόσθεσε.

Ο σχολιαστής του CNN ανέφερε ότι οι δηλώσεις προσώπων όπως ο Μπέσεντ, ο Ναβάρο και ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ είναι «απλώς υπερβολές».

«Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, η αναστάτωση γίνεται τόσο μεγάλη που οι αγορές απλώς δεν την αντέχουν, χάνονται θέσεις εργασίας, σταματούν οι επενδύσεις και η ύφεση έρχεται».

Δείτε το viral στιγμιότυπο:

CNN’s Richard Quest reacts to top economic officials in the Trump administration defending the widespread tariffs President Donald Trump announced that caused tumult in the US stock market. pic.twitter.com/zjN8PDtqYN

— Alvin Foo (@alvinfoo) April 8, 2025