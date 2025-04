Με ένα βίντεο από ομιλία του Μάο Τσετούνγκ και το μήνυμα «είμαστε Κινέζοι, δεν φοβόμαστε από τις προκλήσεις, δεν θα υποχωρήσουμε» απάντησε η Κίνα στους δασμούς 125% που επέβαλε ο Τραμπ μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για δικούς του δασμούς 84% προς τις ΗΠΑ.

Το βίντεο, που δημοσιεύει η η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Κίνα, αποτελεί απόσπασμα από ομιλία του Μάο Τσετούνγκ στη λήξη του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1953 σχετικά με τον πόλεμο της Κορέας, όπου το Πεκίνο είχε υποστηρίξει την Πιονγιάνγκ και οι ΗΠΑ τη Νότια Κορέα.

«Ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Ηταν στο χέρι του προέδρου Τρούμαν και τώρα του Άιζενχαουερ ή όποιου θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ», αναφέρει ο Μάο στο βίντεο. «Ανεξαρτήτως του πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος αυτός, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως» πρόσθετε στην ομιλία του ο ιστορικός ηγέτης της Κίνας υπό τον ήχο χειροκροτημάτων.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πεκίνο ανατρέχει σε ιστορικά ντοκουμέντα του προηγούμενου αιώνα για να απαντήσει στους δασμούς του Τραμπ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και τα κρατικά Μέσα στο Πεκίνο δημοσίευσαν βίντεο με ραδιοφωνική ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987, κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τους δασμούς, προειδοποιώντας πως θα προκαλούσαν αντίποινα και τελικά θα έβλαπταν την αμερικανική οικονομία.

«Νομίζουν πως λειτουργούν πατριωτικά, ότι προστατεύουν τα αμερικανικά προϊόντα και δουλειές. Για λίγο λειτουργεί, αλλά μόνο για λίγο. Αυτό που τελικά συμβαίνει είναι ότι οι εγχώριες βιομηχανίες αρχίζουν να βασίζονται στην κυβερνητική προστασία με τη μορφή υψηλών δασμών. Σταματούν να ανταγωνίζονται και σταματούν να κάνουν τις καινοτόμες διοικητικές και τεχνολογικές αλλαγές που χρειάζονται για να επιτύχουν στις παγκόσμιες αγορές. Στη συνέχεια, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, συμβαίνει κάτι ακόμη χειρότερο. Οι υψηλοί δασμοί οδηγούν αναπόφευκτα σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην πυροδότηση σφοδρών εμπορικών πολέμων.

Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι δασμοί. Όλο και υψηλότεροι εμπορικοί φραγμοί και όλο και λιγότερος ανταγωνισμός. Έτσι, σύντομα, εξαιτίας των τιμών που γίνονται τεχνητά υψηλές από τους δασμούς, οι οποίοι επιδοτούν την αναποτελεσματικότητα και την κακή διαχείριση, οι άνθρωποι σταματούν να αγοράζουν. Τότε, συμβαίνει το χειρότερο, οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν, επιχειρήσεις και βιομηχανίες κλείνουν και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Η ανάμνηση όλων αυτών που συνέβησαν τη δεκαετία του ’30 με έκανε αποφασισμένο, όταν ήρθα στην Ουάσιγκτον, να γλιτώσω τον αμερικανικό λαό από την προστατευτική νομοθεσία που καταστρέφει την ευημερία», αναφέρει ο Ρίγκαν στο συγκεκριμένο απόσπασμα.

NEW: 🇨🇳 🇺🇸 The Chinese Embassy in the U.S. posts this video of Reagan speaking against tariffs captioned:

“Ronald Reagan vs. #tariffs : 1987 speech finds new relevance in 2025”

pic.twitter.com/lhsVjhwB2F

— ADAM (@AdameMedia) April 8, 2025