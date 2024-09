Λίλι Κόλινς: Η μεταμόρφωσή της σε Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Emily in Paris»

Μετά από εβδομάδες αναμονής, το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν της σειράς «Emily in Paris» είναι πια γεγονός. Η Λίλι Κόλινς, aka Έμιλι Κούπερ, μεταφέρεται από το Παρίσι στη Ρώμη και μάς χαρίζει σκηνές γεμάτες μόδα, φινέτσα και ομορφιά. Μένοντας στο κομμάτι της ομορφιάς, η Head Makeup Artist της σειράς, Ορελί Παγιέν, αποκάλυψε στο Who What Wear τα μυστικά της για το μακιγιάζ και την περιποίηση της επιδερμίδας της Έμιλι Κούπερ σε αυτό το δεύτερο μέρος της σεζόν κι εμείς κρατάμε σημειώσεις.

Σύμφωνα με τη makeup artist, οι εμφανίσεις της Λίλι Κόλινς σε αυτό το κομμάτι της σεζόν είναι εμπνευσμένες από τη θρυλική Όντρεϊ Χέπμπορν. «Η Έμιλι όσο περνάνε οι σεζόν έχει περισσότερη επίγνωση της ομορφιάς της. Ξέρει τι θέλει. Ένα νεύμα στην κομψότητα του παλιού Χόλιγουντ όπως αποτυπώνεται στο στυλ και την ομορφιά της Όντρεϊ Χέπμπορν έχει νόημα σε αυτήν τη φάση» αναφέρει η makeup artist.

Για να πετύχετε ένα μακιγιάζ με Old Hollywood λάμψη, θα χρειαστείτε ένα μαύρο eyeliner στα μάτια και μια στρώση μάσκαρα – η Ορελί Παγιέν χρησιμοποίησε το Kitten Flick Liquid Eyeliner της Lisa Eldridge και την Pump ‘n’ Volume Mascara από Dior- ενώ για να περιποιηθεί τα αξιοζήλευτα φρύδια της Λίλι Κόλινς (ένα χαρακτηριστικό που έχει κοινό με την Όντρεϊ Χέπμπορν), η makeup artist χρησιμοποίησε ένα αδιάβροχο στυλό φρυδιών από Benefit Cosmetics. Στη συνέχεια, «κλείδωσε» το αποτέλεσμα με ένα διάφανο τζελ φρυδιών από Anastasia Beverly Hills. Στα χείλη της Λίλι Κόλινς χρησιμοποίησε ένα μωβ-καφέ κραγιόν Prada το οποίο συμπλήρωσε υπέροχα το royal blue μαντήλι που φοράει σε μία από τις πρώτες σκηνές της σεζόν.

Η Έμιλι Κούπερ κάνει επίσης ένα ταξίδι στις γαλλικές Άλπεις σε αυτήν τη σεζόν, για να επισκεφτεί το οικογενειακό σαλέ της φίλης της, Καμίλ, και το ορειβατικό της σύνολο είναι εμπνευσμένο από το après-ski look της Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Charade» – ακόμη και τα μοντέρνα γυαλιά ηλίου της δεκαετίας του ’60! Η Ορελί Παγιέν χρησιμοποίησε και πάλι μια μωβ-καφέ απόχρωση κραγιόν για τα χείλη και τα μάγουλα. Στο υπόλοιπο πρόσωπο, εφάρμοσε το SoftSculpt Cream Contour & Bronzer Stick από Makeup by Mario, για να ενισχύσει τα φυσικά ζυγωματικά της ηθοποιού.

Για τη βάση, η Παγιέν άπλωσε ελάχιστο foundation πάνω από το αντηλιακό. «Πάντα δουλεύω με προϊόντα με αντηλιακή προστασία, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος όπως οι Άλπεις, που είναι σε μεγάλο υψόμετρο και ο ήλιος είναι πολύ δυνατός, έπρεπε να χρησιμοποιήσω ένα πολύ καλό αντηλιακό.» εξηγεί η ίδια αναφέροντας πως επέλεξε το Repair Sunscreen SPF 50 από 111 Skin.

«Γυρίζαμε το πρώτο μέρος τον χειμώνα, αλλά στο δεύτερο μέρος είναι άνοιξη -εκτός από τη σκηνή στη χιονισμένη εκδρομή στις γαλλικές Άλπεις φυσικά. Έτσι αλλάξαμε το μακιγιάζ», είπε η ειδικός. Η makeup artist άρχισε να χρησιμοποιεί πιο ροδακινί, κοραλί χρώματα κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της τέταρτης σεζόν, ενώ δεν έλειψε και το κλασικό κόκκινο κραγιόν που αποτελεί ωδή στη γαλλική ομορφιά.

Η Ορελί Παγιέν είναι μεγάλη φαν των εργαλείων περιποίησης δέρματος. «Μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να φαίνεται πιο λεία, πιο σφριγηλή και δημιουργούν έναν τέλειο καμβά για το μακιγιάζ» λέει και προσθέτει ότι θεωρεί το Luna της Foreo είναι απαραίτητο, καθώς παρέχει διπλό καθαρισμό με μία κίνηση: «Μπορείς να βάλεις πάνω του το προϊόν ντεμακιγιάζ σου και να καθαρίσεις το πρόσωπό σου με αυτό. Είναι ένα από τα καλύτερα beauty tools στην αγορά αυτήν τη στιγμή στη Γαλλία».

* Πηγή: Grace