Με ανάρτηση του στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης X o Νουριέλ Ρουμπινί εμφανίστηκε αισιόδοξος, μια σπάνια ιδιότητα για τον Dr Doom, δίνοντας τα εύσημα στους εκδικητές των αγορών που κέρδισαν και οδήγησαν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αναβάλει έναν πλήρες εμπορικό πόλεμο και να ανατρέψουν την ύφεση.

Αναφερόμενος στο δικό του δημοσίευμα τον Δεκέμβριο, έγραψε: «Η πειθαρχία της αγοράς, η πειθαρχία της Fed, κάποιοι λογικοί σύμβουλοι (Bessent, Miran κυρίως) και η ισχνή πλειοψηφία σε ένα Κογκρέσο που είναι επιφυλακτικό απέναντι σε εμπορικούς πολέμους πλήρους κλίμακας θα ήταν τα 4 προστατευτικά κιγκλιδώματα που θα επέβαλαν την πειθαρχία της αγοράς στον Trump και θα απέτρεπαν μια αμερικανική/παγκόσμια ύφεση. Οι εκδικητές των ομολόγων, των πιστώσεων και των μετοχών κατέληξαν και πάλι να είναι οι πιο ισχυροί άνθρωποι στον κόσμο!»

Ο ίδιος είχε, όπως αναφέρει, προβλέψει ότι το τριπλό παιχνίδι του κοτόπουλου ανάμεσα στον Τραμπ, στον Πάουελ και τον Σι δεν οδήγησε σε καμία αντίδραση του κεντρικού τραπεζίτη και η tip for tat εμπορική κλιμάκωση μεταξύ Τραμπ και Σι συνεχίστηκε χωρίς να μετακινηθεί καμιά από τις δυο πλευρές. Αντίθετα η πειθαρχία της αγοράς ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει θέση έναντι των περισσότερων εμπορικών εταίρων, με εξαίρεση την Κίνα.

The revenge of the bond/stock/credit vigilantes!! As I predicted, in this 3-way game of chicken between Trump , Powell and Xi, Powell did not blink before Trump and the tit-for-tat trade escalation between Trump and Xi continued as neither side blinked relative to the other.… https://t.co/gqaKP5QXvM

— Nouriel Roubini (@Nouriel) April 10, 2025