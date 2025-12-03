magazin
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο
03 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο 26χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μίλησε με ειλικρίνεια σε ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ελπίδα να βοηθήσει όλους όσοι νιώθουν μόνοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Σε μια συνθήκη όπου η εικόνα της αψεγάδιαστης ζωής είναι κανόνας, ειδικά για τους ανθρώπους που μεγάλωσαν στα φώτα της δημοσιότητας, η ειλικρίνεια του γιου της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μοιάζει με εξαίρεση σε ένα άγραφο πρωτόκολλο.

Ο 26χρονος μοντέλο και γιος του σούπερ μόντελ Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, μοιράστηκε ένα λεπτομερές και συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μίλησε ανοιχτά για τη συνεχιζόμενη και δύσκολη διαδρομή του στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Ο Γκέρμπερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, επέλεξε αυτή τη φορά να κάνει μια βαθιά και ανησυχητική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας το πολύπλοκο φαρμακευτικό σχήμα που ακολουθεί και την αγωνία του για την απουσία σταθερής ιατρικής καθοδήγησης.

Ξεκινώντας το βίντεο μέσα από μία σάουνα, ο Πρέσλεϊ τόνισε πως «η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική», πριν αποκαλύψει ότι λαμβάνει διάφορα φάρμακα, όπως βουπρενορφίνη και βενζοδιαπεζίνες για να αντιμετωπίσει τις «κρίσεις πανικού» και τις ψυχολογικές του δυσκολίες.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις βενζοδιαζεπίνες, μία κατηγορία αγχολυτικών φαρμάκων με κίνδυνο εξάρτησης, ο Γκέρμπερ είπε:

«Οι βενζοδιαζεπίνες έχουν διακυμάνσεις ανάλογα με το τι συμβαίνει στη ζωή μου. Δυστυχώς, είχα πολλές απώλειες σε πολλές διαφορετικές μορφές πρόσφατα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ που είμαι τώρα».

Εξήγησε ότι παίρνει αλπραζολάμη «όταν οι κρίσεις πανικού είναι πραγματικά, πολύ έντονες» και βάλιουμ «λίγο το πρωί», προσθέτοντας με σκεπτικισμό: «Δεν ξέρω αν είναι λίγο ή πολύ, ποιος διάολο ξέρει πια;»

Ο νεαρός Γκέρμπερ δεν κρύβει την κύρια ανησυχία του που είναι και αυτό που ονομάζει «ασάφεια της θεραπείας» ενώ μιλάει με θάρρος για τον φόβο της εξάρτησης.

«Οι γιατροί λένε πολλά διαφορετικά πράγματα, οπότε είναι κάπως τρομακτικό, αλλά ελπίζω μεταξύ της δικής μου έρευνας και της δικής τους… και του Θεού, να καταφέρουμε να το λύσουμε».

Ο Γκέρμπερ φοβάται για τα φάρμακα «που πρέπει να πάρεις… γιατί αν δεν τα πάρεις, συμβαίνει κάτι όχι καλό. Και υπάρχει ένα φάσμα ως προς το πόσο έντονη είναι η στέρηση από ορισμένα φάρμακα».

Μάλιστα, ο Πρέσλεϊ Γκέρμπερ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης, παρά το γεγονός ότι έχει δει περίπου 15 ψυχιάτρους.

«Θα ήθελα οι γιατροί να λένε, “Πάρε αυτό τρεις φορές την ημέρα”… αλλά όλοι οι ψυχίατροι που έχω δει – έχω δει 15 – είναι σαν να λένε, “Ορίστε 20 φάρμακα, και πάρε αυτό αν νιώθεις έτσι…” και εγώ λέω, “Όχι, μη μου δίνετε τόση ελευθερία. Χρειάζομαι κάποια καθοδήγηση”».

YouTube thumbnail

Για να προστατέψει και να βελτιώσει την ψυχική του υγεία, ο Πρέσλεϊ ανέφερε ότι έχει βρει άλλους τρόπους να βοηθηθεί, όπως η γυμναστική και η διακοπή του αλκοόλ. Η τελευταία φορά που ήπιε ήταν στα γενέθλιά του, στις 2 Ιουλίου.

Ταυτόχρονα ο γιος της Κρόφορντ αναζητά ενεργά μία κοινότητα ανθρώπων που θα αποτελέσουν «καλές επιρροές» για εκείνον.

«Καθώς μεγάλωσα στο Χόλιγουντ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μου που τους αγαπώ πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μην βρίσκομαι κοντά τους», πρόσθεσε.

Ο Πρέσλεϊ Γκέρμπερ ελπίζει ότι το βίντεο αυτό θα «φτάσει στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους» ενώ εξήγησε πώς ο στόχος της ανάρτησης είναι διπλό.

View this post on Instagram

A post shared by Vuori (@vuoriclothing)

«Καταρχάς το κάνω για να νιώσετε ότι δεν είστε μόνοι, γιατί έτσι νιώθω εγώ τον περισσότερο καιρό, και έχω την αίσθηση ότι αν πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον θα ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος άλλος που περνάει το ίδιο», είπε.

«Επίσης το κάνω γιατί ελπίζω να βρω κάποιους ανθρώπους εδώ έξω που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».

