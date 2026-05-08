Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν άνδες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι πετούσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει.

Εις βάρος του 16χρονου και του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Η επίθεση στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μοναστηρίου, κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Όπως αναφέρει το thestival.gr. ήταν γύρω στις 04:30 το πρωί όταν το λεωφορείο της νυχτερινής γραμμής του ΟΑΣΘ εξερχόταν από τον σταθμό και οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις πέτρες έσπασαν τζάμια του λεωφορείου. Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο ανήλικους δράστες.

Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 15χρονο, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.