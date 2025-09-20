Παρέα νεαρών μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ να πετάνε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα επί της εθνικής οδού στη Θήβα.

Οι δράστες, εντοπίστηκαν επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο 84,5 χλμ στο ρεύμα πορείας προς Λαμία από αστυνομικούς της Α΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Καταγγελίες οδηγών

Πρόκειται για δύο ενήλικους ημεδαπούς, μία ενήλικη ημεδαπή, έναν ανήλικο ημεδαπό και μία ανήλικη ημεδαπή, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο εντοπισμός και η σύλληψή τους είναι αποτέλεσμα άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων, έπειτα από καταγγελίες διερχόμενων οδηγών στο Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, για ρίψη πετρών στα οχήματά τους, από άτομα που βρίσκονταν επί της ΛΕΑ του Αυτοκινητοδρόμου.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν πλησίον οχήματος, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στο σημείο, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν τρεις ευμεγέθεις πέτρες που βρέθηκαν διάσπαρτες επί του οδοστρώματος.

Υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο οδηγός του οχήματος (ένας εκ των ενήλικων συλληφθέντων), υποβλήθηκε σε έλεγχο μέθης και όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το οποίο διενήργησε το προανακριτικό έργο.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.