Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του 62χρονου γνωστού επιχειρηματία από το Αλιβέρι, Σπύρου Ρέτσα. Ο 62χρονος χάθηκε από προσώπου γης, το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, αφήνοντας πίσω του έναν δυσεπίλυτο γρίφο και την σύζυγο με τα τέσσερα παιδιά τους να ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά.

Η εικόνα στο σπίτι της οικογένειας Ρέτσα στο Αλιβέρι παραμένει ίδια από το πρωινό της 30ής Μαρτίου. Ο 62χρονος έφυγε από το σπίτι του χωρίς κανένα έγγραφο ταυτοποίησης πάνω του. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου του βρέθηκαν ακουμπισμένα στο γραφείο του. Δεν πήρε μαζί του το πορτοφόλι με τις κάρτες και τα μετρητά του , ενώ το κινητό του τηλέφωνο το άφησε να φορτίζει στην πρίζα.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε θρίλερ και παρά τις έρευνες κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι συνέβη στον πατέρα τεσσάρων παιδιών από τη στιγμή που κατέβηκε από ένα ταξί σε μια ερημική παραλία κοντά στο Αλιβέρι.

Συγκεκριμένα την ημέρα της εξαφάνισης λίγο πριν τις 10 το πρωί, ο 62χρονος άνδρας, έφυγε πεζός. Περπάτησε μέχρι την πλατεία του Αλιβερίου και μπήκε στο πρώτο ταξί της σειράς . Κάθισε μόνος στο πίσω κάθισμα, κρατώντας σφιχτά μια σακούλα. Ζήτησε από την γυναίκα οδηγό του ταξί να τον μεταφέρει στην ερημική αυτή την περίοδο, παραλία «Πεθαμένος», σε απόσταση δεκαπέντε λεπτών από το Αλιβέρι.

Η παραλία βρίσκεται κοντά στα ιχθυοτροφεία της περιοχής γεμάτη σπηλιές αλλά και πηγάδια σύμφωνα με τους κατοίκους.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία

Την περασμένη Δευτέρα οι έρευνες ξεκίνησαν από μηδενική βάση. Διασώστες και εθελοντές επέστρεψαν στην περιοχή όπου ο Σπύρος Ρέτσας εθεάθη για τελευταία φορά, αναζητώντας ακόμη και το παραμικρό στοιχείο που ίσως είχε χαθεί στις πρώτες επιχειρήσεις.

Η νέα μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία «Πεθαμένος», κοντά στα ιχθυοτροφεία του Αλιβερίου, με τη συμμετοχή της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας, του «Χαμόγελου του Παιδιού» και εθελοντών. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones, η κινητή μονάδα του Χαμόγελου, σκυλιά ανίχνευσης αλλά και εξοπλισμός για έρευνες σε δύσβατες περιοχές.