Αγωνία για 62χρονο που εξαφανίστηκε στο Αλιβέρι
Ο άνδρας αναχώρησε από το σπίτι του γύρω στις 09:30’ το πρωί της Δευτέρας χωρίς να πάρει το κινητό του κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής
Ώρες αγωνίας στην τοπική κοινωνία του Αλιβερίου, καθώς αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας (30/3/26) 62χρονος κάτοικος της περιοχής.
Ο άνδρας αναχώρησε από το σπίτι του γύρω στις 09:30’ το πρωί χωρίς να πάρει το κινητό του κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μάταια η σύζυγός του προσπάθησε με συγγενείς, γνωστούς και φίλους μήπως τον βρει, ενώ και ο ίδιος δεν επικοινώνησε με κανέναν!
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με το lamiareport, δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα και επισήμως ξεκίνησαν οι έρευνες και από τις Αρχές.
Από το πρωί της Τρίτης κλήθηκε και η Κυνοφιλική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς στις έρευνες συνδράμει και η Πυροσβεστική. Φοβούνται επίσης μην έχει κινηθεί προς τη θάλασσα και αναμένονται έρευνες και από έμπειρους δύτες στην περιοχή.
