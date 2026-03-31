Αγωνία για 62χρονο που εξαφανίστηκε στο Αλιβέρι

Ώρες αγωνίας στην τοπική κοινωνία του Αλιβερίου, καθώς αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας (30/3/26) 62χρονος κάτοικος της περιοχής.

Ο άνδρας αναχώρησε από το σπίτι του γύρω στις 09:30’ το πρωί χωρίς να πάρει το κινητό του κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μάταια η σύζυγός του προσπάθησε με συγγενείς, γνωστούς και φίλους μήπως τον βρει, ενώ και ο ίδιος δεν επικοινώνησε με κανέναν!

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με το lamiareport, δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα και επισήμως ξεκίνησαν οι έρευνες και από τις Αρχές.

Από το πρωί της Τρίτης κλήθηκε και η Κυνοφιλική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς στις έρευνες συνδράμει και η Πυροσβεστική. Φοβούνται επίσης μην έχει κινηθεί προς τη θάλασσα και αναμένονται έρευνες και από έμπειρους δύτες στην περιοχή.