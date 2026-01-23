Σαχάρα το Ηράκλειο – «Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη
Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο λόγω των νοτιάδων
Θολό παραμένει από τις πρωινές ώρες το τοπίο στο Ηράκλειο, εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης που έχει επηρεάσει αρκετές περιοχές της πόλης.
Οι νοτιάδες που πνέουν στην περιοχή ευνοούν τη μεταφορά σωματιδίων σκόνης από την Αφρική, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί η ορατότητα και η ατμόσφαιρα να εμφανίζεται επιβαρυμένη.
Ένα πέπλο καταχνιάς καλύπτει το αστικό περιβάλλον, αλλοιώνοντας την εικόνα της πόλης.
Το ίδιο σκηνικό καταγράφεται και κατά τις βραδινές ώρες, καθώς το φαινόμενο επιμένει, όπως προκύπτει και από τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύει το patris.gr.
Δείτε φωτογραφίες
