Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) Μαζλούμ Αμπντί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ στο Ερμπίλ οδήγησε σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων και της συριακής κυβέρνησης, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συμμετέχοντα.

Η συνάντηση, που περιγράφεται από τις πηγές ως θετική, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς και επικεντρώθηκε στο μελλοντικό πολιτικό, στρατιωτικό και διοικητικό καθεστώς των κουρδικών διοικούμενων περιοχών στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με το Rudaw.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι περιοχές που διοικούνται από τους Κούρδους θα παραμείνουν επίσημα μέρος του συριακού κράτους, ενώ οι Κούρδοι θα διατηρήσουν την εξουσία επί της τοπικής διακυβέρνησης. Τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συνοριακών διαβάσεων και των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, θα διαχειρίζεται η συριακή κυβέρνηση, με κουρδικό προσωπικό ενσωματωμένο σε κρατικούς θεσμούς που θα εποπτεύουν αυτούς τους τομείς.

Πλαίσιο στρατιωτικής ενσωμάτωσης των Κούρδων στον Συριακό Αραβικό Στρατό

Στο στρατιωτικό μέτωπο, συζητήθηκε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα: το μέλλον των SDF. Πηγές ανέφεραν ότι στη συνάντηση προτάθηκε η ενσωμάτωση των μαχητών των SDF στον συριακό στρατό στο πλαίσιο μιας συλλογικής δομής και όχι με ατομική στρατολόγηση, κάτι που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα των SDF.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι SDF θα αναδιοργανωθούν σε τρεις στρατιωτικές μεραρχίες υπό την διοίκηση Κούρδων αξιωματικών, διατηρώντας τη συνοχή των μονάδων και λειτουργώντας παράλληλα στο πλαίσιο της επίσημης συριακής στρατιωτικής δομής.

Πολιτική εκπροσώπηση των Κούρδων – Επιμένουν οι ΗΠΑ στη συμφωνία για τη Συρία της 18ης Ιανουαρίου

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης πολιτικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με άλλες πηγές στη βορειοανατολική Συρία, οι SDF θα εξασφαλίσουν αρκετές υψηλόβαθμες θέσεις στο συριακό κράτος και θα έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους για σημαντικές θέσεις σε υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Άμυνας.

Μετά τη συνάντηση με τον Αμπντί και τον Ιλχάμ Αχμέντ στο Ερμπίλ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Συρία, Τομ Μπάρακ ανέφερε ότι «Είχαμε την τιμή να συναντηθούμε σήμερα με τον στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί και τον Ιλχάμ Αχμέντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν την ισχυρή υποστήριξή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης που περιγράφεται στη συμφωνία της 18ης Ιανουαρίου».

Ανησυχίες για τα αφηγήματα περί εθνοτικών συγκρούσεων

Μια πηγή στη Ροζάβα δήλωσε στο Rudaw ότι η συριακή κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει τη σύγκρουση στη βορειοανατολική Συρία ως μια αντιπαράθεση μεταξύ Αράβων και Κούρδων, μια αφήγηση που η πηγή απέρριψε.

Σύμφωνα με την πηγή, οι Κούρδοι και οι Άραβες στην περιοχή συνυπάρχουν ειρηνικά εδώ και πολλά χρόνια. Οι κουρδικές αρχές έχουν εργαστεί με συνέπεια για την προστασία και τον σεβασμό των Αράβων γειτόνων τους.

Αντιφατικές αναφορές για την περιφερειακή διπλωματία

Οι συνομιλίες στο Ερμπίλ πραγματοποιούνται εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων και αντιφατικών αναφορών σχετικά με πρόσφατες διπλωματικές επαφές. Το Reuters είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου 2026, στην οποία συμμετείχαν η Συρία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συζητήθηκαν πιθανές επιθέσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων και ότι το Ισραήλ δεν έθεσε αντίρρηση στην πρόταση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά αυτή την αναφορά. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, δήλωσε στο Rudaw ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές ψευδείς.

«Αυτή η επιχείρηση δεν συζητήθηκε ποτέ. Όλο αυτό είναι ψέμα», είπε, προσθέτοντας ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε αντίθετα σε ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα και μηχανισμούς αποφυγής συγκρούσεων.