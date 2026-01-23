newspaper
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026 | 00:40

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) Μαζλούμ Αμπντί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ στο Ερμπίλ οδήγησε σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων και της συριακής κυβέρνησης, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός συμμετέχοντα.

Η συνάντηση, που περιγράφεται από τις πηγές ως θετική, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς και επικεντρώθηκε στο μελλοντικό πολιτικό, στρατιωτικό και διοικητικό καθεστώς των κουρδικών διοικούμενων περιοχών στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με το Rudaw.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι περιοχές που διοικούνται από τους Κούρδους θα παραμείνουν επίσημα μέρος του συριακού κράτους, ενώ οι Κούρδοι θα διατηρήσουν την εξουσία επί της τοπικής διακυβέρνησης. Τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συνοριακών διαβάσεων και των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, θα διαχειρίζεται η συριακή κυβέρνηση, με κουρδικό προσωπικό ενσωματωμένο σε κρατικούς θεσμούς που θα εποπτεύουν αυτούς τους τομείς.

Πλαίσιο στρατιωτικής ενσωμάτωσης των Κούρδων στον Συριακό Αραβικό Στρατό

Στο στρατιωτικό μέτωπο, συζητήθηκε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα: το μέλλον των SDF. Πηγές ανέφεραν ότι στη συνάντηση προτάθηκε η ενσωμάτωση των μαχητών των SDF στον συριακό στρατό στο πλαίσιο μιας συλλογικής δομής και όχι με ατομική στρατολόγηση, κάτι που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα των SDF.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι SDF θα αναδιοργανωθούν σε τρεις στρατιωτικές μεραρχίες υπό την διοίκηση Κούρδων αξιωματικών, διατηρώντας τη συνοχή των μονάδων και λειτουργώντας παράλληλα στο πλαίσιο της επίσημης συριακής στρατιωτικής δομής.

Πολιτική εκπροσώπηση των Κούρδων – Επιμένουν οι ΗΠΑ στη συμφωνία για τη Συρία της 18ης Ιανουαρίου

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης πολιτικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με άλλες πηγές στη βορειοανατολική Συρία, οι SDF θα εξασφαλίσουν αρκετές υψηλόβαθμες θέσεις στο συριακό κράτος και θα έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους για σημαντικές θέσεις σε υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Άμυνας.

Μετά τη συνάντηση με τον Αμπντί και τον Ιλχάμ Αχμέντ στο Ερμπίλ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Συρία, Τομ Μπάρακ ανέφερε ότι «Είχαμε την τιμή να συναντηθούμε σήμερα με τον στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί και τον Ιλχάμ Αχμέντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν την ισχυρή υποστήριξή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης που περιγράφεται στη συμφωνία της 18ης Ιανουαρίου».

Ανησυχίες για τα αφηγήματα περί εθνοτικών συγκρούσεων

Μια πηγή στη Ροζάβα δήλωσε στο Rudaw ότι η συριακή κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει τη σύγκρουση στη βορειοανατολική Συρία ως μια αντιπαράθεση μεταξύ Αράβων και Κούρδων, μια αφήγηση που η πηγή απέρριψε.

Σύμφωνα με την πηγή, οι Κούρδοι και οι Άραβες στην περιοχή συνυπάρχουν ειρηνικά εδώ και πολλά χρόνια. Οι κουρδικές αρχές έχουν εργαστεί με συνέπεια για την προστασία και τον σεβασμό των Αράβων γειτόνων τους.

Αντιφατικές αναφορές για την περιφερειακή διπλωματία

Οι συνομιλίες στο Ερμπίλ πραγματοποιούνται εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων και αντιφατικών αναφορών σχετικά με πρόσφατες διπλωματικές επαφές. Το Reuters είχε προηγουμένως αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου 2026, στην οποία συμμετείχαν η Συρία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συζητήθηκαν πιθανές επιθέσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων και ότι το Ισραήλ δεν έθεσε αντίρρηση στην πρόταση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά αυτή την αναφορά. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, δήλωσε στο Rudaw ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές ψευδείς.

«Αυτή η επιχείρηση δεν συζητήθηκε ποτέ. Όλο αυτό είναι ψέμα», είπε, προσθέτοντας ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε αντίθετα σε ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα και μηχανισμούς αποφυγής συγκρούσεων.

World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
