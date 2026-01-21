newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 18:44

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Λίγες ώρες αφόρου ανακοινώθηκε εκεχειρία μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία και των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), η Δαμασκός δήλωσε ότι επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Κούρδων σκότωσε επτά στρατιώτες της. Το περιστατικό θα μπορούσε να εκτροχιάζει την εκεχειρία που επιτεύχθηκε έπειτα από ημέρες μαχών στα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με τον συριακό στρατό, η επίθεση έγινε την ώρα που οι στρατιώτες περιπολούσαν κατειλημμένη στρατιωτική βάση που περιείχε εκρηκτικά. Από την πλευρά τους, οι SDF (μέχρι πρόσφατα ο κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ στη Συρία), αρνούνται ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή. Υποστηρίζουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν Σύροι στρατιώτες μετέφεραν εκρηκτικά. Και κατηγορούν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες.

Στόχος, η ενσωμάτωση

Την Τρίτη το βράδυ, η κυβέρνηση στη Δαμασμό ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις SDF. Στόχος, να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στο κεντρικό κράτος. Και προειδοποίησε ότι, διαφορετικά, οι SDF θα αντιμετωπίσουν επίθεση στις δύο τελευταίες κύριες πόλεις που κατέχουν.

Η προέλαση των κυβερνητικών δυνάμεων εναντίον των SDF έχει θέσει υπό αμφισβήτηση χρόνια κουρδικής de facto αυτονομίας στα βορειοανατολικά της χώρας. Επίσης, είναι σημαντική για τους δεσμούς της Συρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, καθώς και για την τύχη χιλιάδων κρατούμενων ισλαμιστών μαχητών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κύριος σύμμαχος του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι SDF, τις οποίες θεωρούν τρομοκρατική ομάδα, πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να διαλυθούν τώρα για να αποφύγουν περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο πρώην σύμμαχος των SDF, οι ΗΠΑ, κάλεσαν την κουρδική ομάδα να αποδεχτεί την προσφορά της κυβέρνησης, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα τη στηρίξουν πλέον. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι λόγοι για τη συνεργασία τους με τις SDF είχαν λήξει, αλλά ότι εξακολουθούσαν να ανησυχούν για την τύχη χιλιάδων κρατουμένων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους και πολιτών που συνδέονται με αυτούς σε εγκαταστάσεις που φυλάσσονται από τις SDF.

«Κόκκινη γραμμή» η προστασία των κουρδικών περιοχών

Οι SDF δήλωσαν την Τρίτη ότι αποδέχτηκαν την εκεχειρία και ότι δεν θα εμπλακούν σε καμία στρατιωτική δράση. Εκτός εάν δεχθούν επίθεση. Ο ηγέτης τους, Μαζλούμ Αμπντί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θεωρούν την προστασία των περιοχών με κουρδική πλειοψηφία ως «κόκκινη γραμμή».

Στις περιοχές αυτές, που βρίσκονται μεταξύ των συνόρων με την Τουρκία και το Ιράκ, ζουν κυρίως Άραβες και Κούρδοι. Επίσης, εκεί βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αποθεμάτων της Συρίας.

Η κυβέρνηση της Συρίας έχει στείλει ισχυρές δυνάμεις του στρατού της έξω από τις πόλεις Χασάκα και Καμισλί, που ελέγχονταν από τους Κούρδους. Σύμφωνα με το Reuters, οι δυνάμεις αυτές έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια της νύχτας, με τάγματα αρμάτων μάχης, άλλα στρατιωτικά οχήματα, αλλά και στρατό που έχει μεταφερθεί με λεωφορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σταματήσεις τις επιχειρήσεις, από την ώρα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία. Ανάλογα με την εξέλιξή της, θα λάβουνς και εντολές.

Ο ρόλος ΗΠΑ-Τουρκίας

Η στρατηγική εικόνα στη Συρία έχει αλλάξει εντελώς τους τελευταίους 13 μήνες, από τότε που οι ισλαμιστές αντάρτες υπό τον Αλ-Σάραα ανέτρεψαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ.

Οι SDF, οι οποίες κατά καιρούς είχαν πολεμήσει ενάντια των δυνάμεων του Αλ-Σάραα, έλεγχαν έως και το ένα τρίτο της χώρας. Οι ΗΠΑ διατήρησαν μια μικρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και βοήθησαν τις SDF να αποκρούσουν επιθέσεις από τον Άσαντ και τις συμμαχικές δυνάμεις. Πλέον όμως, καθώς ο Αλ-Σάραα έχει αναπτύξει καλούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF ότι συνεργάζονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Πλέον, η Άγκυρα και το PKK έχουν ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Η Τουρκία θεωρεί πως η διάλυσή τους στη Συρία συνιστά μέρος της συμφωνίας με το PKK.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε την κηρυχθείσα κατάπαυση του πυρός στη Συρία. Είπε ότι η «πλήρης ενσωμάτωση» της ομάδας στο συριακό κράτος θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη Συρία.

Ο Ερντογάν και ο Τραμπ συζήτησαν για τη Συρία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, θίγοντας την κατάσταση των κρατουμένων στις συριακές φυλακές και τη συνεχιζόμενη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Δείτε βίντεο 21.01.26

Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας

Σύνταξη
Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26

Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη». Η εκδήλωση στο Νταβός έληξε πρόωρα, λόγω των αντιδράσεων των παρισταμένων.

Σύνταξη
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 21.01.26

Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Κίεβο, είχε πει ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο στην περίπτωση που θα γινόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Ζητούν απαντήσεις 21.01.26

Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» – «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη
Επιμένει 21.01.26 Upd: 17:00

Τραμπ στο Νταβός: Η Γροιλανδία είναι «δικό μας έδαφος» - «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», απείλησε την Ευρώπη

«H Ευρώπη κινείται στη λάθος κατεύθυνση», είπε ο Τραμπ στο Νταβός - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Δείτε βίντεο 21.01.26

Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας

Σύνταξη
Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι πιο μπερδεμένος από ποτέ επειδή αμφισβητείται. Ομολογία αποτυχίας ο ορισμός τεσσάρων διεθνών στο Asteras Aktor-ΑΕΚ, έβαλε και ρέφερι που είχε καιρό να ορίσει

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη σημασία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων στον τομέα της ναυτιλίας, λέγοντας ότι στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές

Σύνταξη
Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26

Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη». Η εκδήλωση στο Νταβός έληξε πρόωρα, λόγω των αντιδράσεων των παρισταμένων.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό
Βουλή 21.01.26

Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

«Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 21.01.26

Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Κίεβο, είχε πει ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο στην περίπτωση που θα γινόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο