Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Λίγες ώρες αφόρου ανακοινώθηκε εκεχειρία μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία και των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), η Δαμασκός δήλωσε ότι επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Κούρδων σκότωσε επτά στρατιώτες της. Το περιστατικό θα μπορούσε να εκτροχιάζει την εκεχειρία που επιτεύχθηκε έπειτα από ημέρες μαχών στα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με τον συριακό στρατό, η επίθεση έγινε την ώρα που οι στρατιώτες περιπολούσαν κατειλημμένη στρατιωτική βάση που περιείχε εκρηκτικά. Από την πλευρά τους, οι SDF (μέχρι πρόσφατα ο κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ στη Συρία), αρνούνται ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή. Υποστηρίζουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν Σύροι στρατιώτες μετέφεραν εκρηκτικά. Και κατηγορούν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες.

Στόχος, η ενσωμάτωση

Την Τρίτη το βράδυ, η κυβέρνηση στη Δαμασμό ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις SDF. Στόχος, να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στο κεντρικό κράτος. Και προειδοποίησε ότι, διαφορετικά, οι SDF θα αντιμετωπίσουν επίθεση στις δύο τελευταίες κύριες πόλεις που κατέχουν.

Η προέλαση των κυβερνητικών δυνάμεων εναντίον των SDF έχει θέσει υπό αμφισβήτηση χρόνια κουρδικής de facto αυτονομίας στα βορειοανατολικά της χώρας. Επίσης, είναι σημαντική για τους δεσμούς της Συρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, καθώς και για την τύχη χιλιάδων κρατούμενων ισλαμιστών μαχητών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κύριος σύμμαχος του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι SDF, τις οποίες θεωρούν τρομοκρατική ομάδα, πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να διαλυθούν τώρα για να αποφύγουν περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο πρώην σύμμαχος των SDF, οι ΗΠΑ, κάλεσαν την κουρδική ομάδα να αποδεχτεί την προσφορά της κυβέρνησης, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα τη στηρίξουν πλέον. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι λόγοι για τη συνεργασία τους με τις SDF είχαν λήξει, αλλά ότι εξακολουθούσαν να ανησυχούν για την τύχη χιλιάδων κρατουμένων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους και πολιτών που συνδέονται με αυτούς σε εγκαταστάσεις που φυλάσσονται από τις SDF.

«Κόκκινη γραμμή» η προστασία των κουρδικών περιοχών

Οι SDF δήλωσαν την Τρίτη ότι αποδέχτηκαν την εκεχειρία και ότι δεν θα εμπλακούν σε καμία στρατιωτική δράση. Εκτός εάν δεχθούν επίθεση. Ο ηγέτης τους, Μαζλούμ Αμπντί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θεωρούν την προστασία των περιοχών με κουρδική πλειοψηφία ως «κόκκινη γραμμή».

Στις περιοχές αυτές, που βρίσκονται μεταξύ των συνόρων με την Τουρκία και το Ιράκ, ζουν κυρίως Άραβες και Κούρδοι. Επίσης, εκεί βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αποθεμάτων της Συρίας.

Η κυβέρνηση της Συρίας έχει στείλει ισχυρές δυνάμεις του στρατού της έξω από τις πόλεις Χασάκα και Καμισλί, που ελέγχονταν από τους Κούρδους. Σύμφωνα με το Reuters, οι δυνάμεις αυτές έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια της νύχτας, με τάγματα αρμάτων μάχης, άλλα στρατιωτικά οχήματα, αλλά και στρατό που έχει μεταφερθεί με λεωφορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σταματήσεις τις επιχειρήσεις, από την ώρα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία. Ανάλογα με την εξέλιξή της, θα λάβουνς και εντολές.

Ο ρόλος ΗΠΑ-Τουρκίας

Η στρατηγική εικόνα στη Συρία έχει αλλάξει εντελώς τους τελευταίους 13 μήνες, από τότε που οι ισλαμιστές αντάρτες υπό τον Αλ-Σάραα ανέτρεψαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ.

Οι SDF, οι οποίες κατά καιρούς είχαν πολεμήσει ενάντια των δυνάμεων του Αλ-Σάραα, έλεγχαν έως και το ένα τρίτο της χώρας. Οι ΗΠΑ διατήρησαν μια μικρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και βοήθησαν τις SDF να αποκρούσουν επιθέσεις από τον Άσαντ και τις συμμαχικές δυνάμεις. Πλέον όμως, καθώς ο Αλ-Σάραα έχει αναπτύξει καλούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF ότι συνεργάζονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Πλέον, η Άγκυρα και το PKK έχουν ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Η Τουρκία θεωρεί πως η διάλυσή τους στη Συρία συνιστά μέρος της συμφωνίας με το PKK.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε την κηρυχθείσα κατάπαυση του πυρός στη Συρία. Είπε ότι η «πλήρης ενσωμάτωση» της ομάδας στο συριακό κράτος θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη Συρία.

Ο Ερντογάν και ο Τραμπ συζήτησαν για τη Συρία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, θίγοντας την κατάσταση των κρατουμένων στις συριακές φυλακές και τη συνεχιζόμενη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.