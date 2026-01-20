Ο Άχμεντ Αλ Σάρα, με βάση ανακοίνωση της προεδρίας στη Συρία, έφτασε σε συμφωνία με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), οι οποίες θα έχουν τέσσερις ημέρες για να συμφωνήσουν στην πρακτική ενσωμάτωσή τους στους θεσμούς της βορειοανατολικής επαρχίας Χασάκα.

Κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει στην περιοχή στις 19:00 η ώρα Ελλάδας.

BREAKING: The Syrian Presidency announced a joint understanding with the SDF on the future of Hasakah Governorate. Key points: The SDF has four days to consult and present a detailed integration plan. Syrian forces will not enter central Hasakah or Qamishli, remaining on the… — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Οι SDF ανακοίνωσαν ότι είναι «πλήρως δεσμευμένες» στην εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί στις 18 Ιανουαρίου, η οποία «τρίζει» από τις συγκρούσεις των τελευταίων ωρών.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι «δεν θα ξεκινήσουν καμία στρατιωτική δράση, εκτός εάν οι δυνάμεις μας υποστούν επιθέσεις στο μέλλον».

«Επιβεβαιώνουμε επίσης την επιθυμία μας απέναντι σε πολιτικές λύσεις, διαπραγματεύσεις και διάλογο, καθώς και την ετοιμότητά μας να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας της 18ης Ιανουαρίου με τρόπο που θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση και τη σταθερότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση των SDF.

Νωρίτερα, πάντως, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις είχαν καταγγείλει απανωτές επιθέσεις στο Κομπάνι με ανάρτησή τους στο Χ.

At this moment, our forces—the Syrian Democratic Forces and the Women’s Protection Units—are repelling intense attacks launched by Damascus factions on the villages of Hamdoun, Qibah, and Ja‘da, south of the city of Kobani, in addition to thwarting attacks along the… — Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) January 20, 2026

Επίσης, ο διοικητής τους, Μαζλούμ Αμπντί κατηγόρησε τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις για επιθέσεις στο αλ-Χολ.

SDF Commander-in-Chief Mazloum Abdi made a statement

🛑We salute the resistance of the people and fighters

🛑We will defend Kurdish cities

🛑Our cities are the red line

🛑The Damascus government continues its attacks on the countryside of Hasakah and Kobanê

🛑The Damascus… pic.twitter.com/wMXbVUrtJW — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) January 20, 2026

Ο Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση Αλ Σάρα

Ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, με ανάρτησή του στέλνει μήνυμα στους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του Αλ Σάρα, υποστηρίζοντας ότι προσφέρεται «μια οδός προς την πλήρη ένταξη σε ένα ενιαίο συριακό κράτος με δικαιώματα ιθαγένειας, πολιτιστική προστασία και πολιτική συμμετοχή».

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο X, ο Μπάρακ σημείωσε ότι, ενώ οι Κούρδοι ήταν σε καλύτερη θέση να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να νικήσουν το ISIS (σ.σ. Ισλαμικό Κράτος) το 2019, η κατάσταση επί του πεδίου στη Συρία «έχει αλλάξει ριζικά», καθώς η Δαμασκός είναι πλέον σε θέση να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον σε προσπάθειες «καταπολέμησης της τρομοκρατίας».

