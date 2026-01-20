Ο σύρος πρόεδρος Αχμαντ αλ Σάρα και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Συρία και για την κατάσταση των Κούρδων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε η συριακή προεδρία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, Σάρα, αριστερά, και Τραμπ).

Τραμπ και Σάρα «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους»

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του κουρδικού λαού εντός του συριακού κράτους» και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε η Δαμασκός.

Οι δύο ηγέτες «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Προχθές, η συριακή κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία πλήρους ενσωμάτωσης με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, παρότι οι εντάσεις συνεχίστηκαν χθες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τα πετρέλαια

Συριακές δυνάμεις που μάχονταν εναντίον κουρδικών στη βορειοανατολική Συρία κατέλαβαν προχθές το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της χώρας.

Η εγκατάσταση Omar και τα κοντινά κοιτάσματα φυσικού αερίου βρέθηκαν υπό τον έλεγχο του συριακού στρατού μετά την αποχώρηση των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), σύμφωνα με αξιωματούχους και παρατηρητές.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε καταλάβει το στρατηγικής σημασίας φράγμα Tabqa στον ποταμό Ευφράτη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση των SDF ότι θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους ανατολικά του Ευφράτη, έπειτα από τις αιματηρές συγκρούσεις της περασμένης εβδομάδας. Η αποχώρηση αυτή ακολούθησε συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ (περισσότερα εδώ).