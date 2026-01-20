Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων – SDF, Φαρχάντ Σάμι , δήλωσε στο δίκτυο Rudaw σε συνέντευξή του ότι: «Η κατάσταση στη φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκκα είναι καταστροφική. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα. Η απόφασή μας να παραμείνουμε στη φυλακή είναι για να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους και να αποτρέψουμε τη διαφυγή των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους».

Συμπλήρωσε πως οι Κούρδοι δεν έχουν λάβει καμία υποστήριξη από τη Διεθνή Συμμαχία και πως θα αντισταθούν μέχρι την τελευταία στιγμή για να προστατεύσουν όλο τον λαό από την επιστροφή της τρομοκρατικής οργάνωσης. Πρόσθεσε ότι «οι επιθέσεις των φατριών υποστηρίζονται άμεσα από την Τουρκία για να επιτεθούν στις κουρδικές περιοχές. Υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 τρομοκράτες του ISIS μέσα στη κεντρική φυλακή Αλ Ακτάν».

Ο Άχμεντ Μουγουάκα Ζαϊντάν, ο εκπρόσωπος Τύπου του Σύρου προέδρου Αλ Σάρα και ανώτατος σύμβουλος σε ζητήματα Τύπου, ανέφερε ότι υπάρχει διεθνής συναίνεση σχετικά με την ανάγκη επέκτασης του κρατικού ελέγχου, προσθέτοντας ότι «οι SDF εκμεταλλεύονται την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως διαπραγματευτικό ατού» εκβιάζοντας «το συριακό κράτος με τις φυλακές του Ισλαμικού Κράτος».

Πρόσθεσε κάτι που επιβεβαιώνεται από τις κουρδικές πηγές, ότι η συνάντηση μεταξύ του Αλ Σάρα και του Μαζλούμ Αμπντί «δεν ήταν θετική». Ο Ζαϊντάν πρόσθεσε ότι «οι SDF διαπραγματεύονται τα δικαιώματα των Κούρδων, εμείς υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των Κούρδων και το πρόσφατο διάταγμα το επιβεβαιώνει, όμως το PKK έχει διεισδύσει στην ηγεσία του SDF». Πρόσθεσε ότι η «υλοποίηση των αιτημάτων σας (σ.σ. των Κούρδων) θα γίνει στη Δαμασκό».

Syrian Interior Ministry says it is ready to take over and secure prisons holding Islamic State detainees in al-Hasakah, pledging coordination with the US and blaming the SDF for any escapes, after incidents at al-Shaddadi.https://t.co/SAfjTw96JA#Enab_Baladi pic.twitter.com/qtieZ768Uz — Enab Baladi (@EnabBaladi_Eng) January 19, 2026

Ο Κούρδος στρατηγός Μαζλούμ επέστρεψε στη Ροζάβα

Ο εκπρόσωπος του SDF, ανέφερε ξεχωριστά ότι «οι κυβερνητικές δυνάμεις της Δαμασκού βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από τη πόλη Χασάκα και πως μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν απελευθερωθεί από τη φυλακή αλ-Σαντάντι. Πρόσθεσε πως υπήρχαν 1.500 κρατούμενοι στην φυλακή, μέλη του Ισλαμικού Κράτους και πως οι φατρίες (ένοπλες πολιτοφυλακές) απελευθέρωσαν όλους τους κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους στη φυλακή Αλ Σαντάτι.

Συμπλήρωσε πως τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους που απελευθερώθηκαν από τη φυλακή Αλ Σαντάτι έχουν ενταχθεί στις φατρίες (σ.σ. ομάδες Αράβων Βεδουίνων και πολιτοφυλακών της Συρίας). Σκοπεύουν να επιτεθούν στη πόλη Χασάκα από πέντε κατευθύνσεις, την ώρα που «η διεθνής συμμαχία δεν έχει βομβαρδίσει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις».

Επιβεβαίωσε πως οι δυνάμεις του SDF έχουν αποσυρθεί από ολόκληρη την περιοχή του αλ-Σαντάντι και πως έχουν αποτρέψει όλες τις επιθέσεις εναντίον του Κομπανί και πως έχουν πληροφορίες για κουρδικές οικογένειες αμάχων που σκοτώθηκαν στη Ράκα. Πλέον οι Κούρδοι έχασαν το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους τους σε ολόκληρη τη Συρία, διατηρώντας μόνο μέρη στην επαρχία Αλ Χασάκα, με την ομώνυμη πόλη και το στρατόπεδο Αλ Χολ του Ισλαμικού κράτους και το Κομπάνι.

Από τις αλληλοκατηγορίες είναι σαφές πως και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν ως δεδομένο πως οι κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους έχουν δραπετεύσει και πως η Συμμαχία των ΗΠΑ δεν παρενέβη στις συγκρούσεις, όλα τα υπόλοιπα που επιδέχονται ερμηνειών και απόδοσης ευθυνών οφείλουν να αντιμετωπίζονται με επιφυλάξεις.