Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 19:57
Χαλάνδρι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας
Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι, μετά την απόδραση μελών του Ισλαμικού Κράτους
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 20:33

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι, μετά την απόδραση μελών του Ισλαμικού Κράτους

Κυβέρνηση στη Συρία και Κούρδοι αλληλοκατηγορούνται για την τύχη της κρατουμένων τζιχαντιστών

Σύνταξη
Ο συριακός στρατός επέβαλε πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι της επαρχίας Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία, μετά την απόδραση μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από την ομώνυμη φυλακή, μετέδωσε το πρακτορείο Sana.

Κινδυνεύει και πάλι η εκεχειρία στη Συρία

Ο στρατός θα «χτενίσει» την πόλη αναζητώντας τους δραπέτες, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων.

Οι κουρδικές δυνάμεις και η συριακή κυβέρνηση αλληλοκατηγορούνται για το θέμα της τύχης των μαχητών του ΙΚ που κρατούνται από τους Κούρδους στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου αναπτύσσεται ο στρατός.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τους Κούρδους

Την Κυριακή η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με βάση την οποία ο στρατός θα αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν από αυτές. Με βάση τη συμφωνία, την ευθύνη για τους μαχητές του ΙΚ θα αναλάβει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κουρδική διοίκηση «θα ενσωματωθεί στις κρατικές δομές».

Οι Δημοκρατικές Συριακές Δυνάμεις (SDF), η κύρια συνιστώσα των οποίων ήταν οι Κούρδοι, αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του ΙΚ, μέχρι την ήττα των τζιχαντιστών το 2019, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χιλιάδες πρώην τζιχαντιστές, πολλοί εκ των οποίων ξένοι, κρατούνται σε επτά φυλακές. Δεκάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους ζουν σε δύο καταυλισμούς που ίδρυσαν οι SDF στη βόρεια Συρία.

Νωρίτερα, οι SDF ανέφεραν ότι η φυλακή Σαντάντι, όπου κρατούνται χιλιάδες μέλη του ΙΚ, δέχτηκε «επίθεση» από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η επαρχία Χασάκα είναι ακόμη υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Ο στρατός κατηγορεί τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι απελευθέρωσαν κρατούμενους και λέει ότι προσπαθεί να τους συλλάβει.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις αντικρουόμενες πληροφορίες.

Συγκρούσεις στη Ράκα

Στη γειτονική επαρχία Ράκα οι SDF έκαναν λόγο για συγκρούσεις με τον στρατό γύρω από μια άλλη φυλακή όπου κρατούνται τζιχαντιστές, την Αλ Ακτάν.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τεθωρακισμένα του υπουργείου Άμυνας και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού της Συρίας να περικυκλώνουν τη φυλακή.

Δεν άκουσε πυρά, όμως είπε ότι μαχητές των SDF είχαν αναπτυχθεί στη στέγη του κτιρίου. Είδε επίσης δύο αεροσκάφη του διεθνούς συνασπισμού να πετούν πάνω από τον τομέα.

Στρατιώτης των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας κοντά στη φυλακή της Ράκα.

Το Sana επιβεβαίωσε ότι αναπτύχθηκαν δυνάμεις της στρατονομίας γύρω από τη φυλακή.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε την αυτόνομη κουρδική διοίκηση ότι επιδιώκει «να εκμεταλλευτεί πολιτικά το θέμα της τρομοκρατίας» για «να εκβιάσει τη διεθνή κοινότητα».

Χιλιάδες τζιχαντιστές απ’ όλον τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη Συρία μετά την έναρξη του εμφυλίου, το 2011 και πολέμησαν στις τάξεις του ΙΚ.

Μετά την ήττα της οργάνωσης, το 2019, δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων και πολλές δυτικές, αρνούνται να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

