newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 15:28
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 17:08

Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Spotlight

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις προωθούνται προς τη Ράκα και τη Χασάκα στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, τα τελευταία προπύργια της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων και πηγών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters σήμερα Κυριακή.

Νωρίτερα, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις είχαν καταλάβει τα κύρια πετρελαϊκά κοιτάσματα και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ντέιρ αλ-Ζορ, ανατολικά του ποταμού Ευφράτη — μια βασική πηγή εσόδων για τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) —, προκαλώντας τους σημαντικό πλήγμα.

Ο de facto πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι απαράδεκτο μια πολιτοφυλακή (σ.σ. οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις) να ελέγχει το ένα τέταρτο της χώρας και να κατέχει τους κύριους πόρους πετρελαίου και εμπορευμάτων της.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε συναντηθεί με Κούρδους ηγέτες στο Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ, διεξήγαγε συνομιλίες με τον αλ-Σάρα στη Δαμασκό σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς η Ουάσιγκτον προέτρεψε τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Ο διοικητής των Κούρδων ζήτησε από τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά»

Ο Σιπάν Χάμο, διοικητής των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) ζήτησε από τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» και να σταματήσουν την προώθηση του συριακού κυβερνητικού στρατού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικοινωνία Κούρδων αξιωματούχων με τον Μπάρακ δεν προσέφερε έναν οδικό δρόμο προς την εκεχειρία.

Ο Χάμος ανρήθηκε ότι οι Κούρδοι της Συρίας επιθυμούν να αποσχιστούν ή να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος και δήλωσε ότι το μέλλον τους βρίσκεται στη Συρία.

Υπουργός Πληροφοριών της Συρίας: Σύντομα θα γίνει ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός

Πάντως, ο υπουργός Πληροφοριών της Συρίας, Χαμζά αλ-Μουσταφά ανακοίνωσε ότι στις 18:00 η ώρα Δαμασκού θα υπάρξει ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακοίνωση θα αφορά και την πλήρη ενσωμάτωση των SDF στο συριακό κράτος.

Ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Πηγή: Al Jazeera

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταϋγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταϋγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ομάδας χρήζουν αεροδιακομιδής.

Σύνταξη
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα
Super League 2 18.01.26

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα

Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Άρης για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Γένσεν έμεινε εκτός καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει κι επίσημα τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο