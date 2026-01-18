Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις προωθούνται προς τη Ράκα και τη Χασάκα στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, τα τελευταία προπύργια της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων και πηγών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters σήμερα Κυριακή.

Νωρίτερα, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις είχαν καταλάβει τα κύρια πετρελαϊκά κοιτάσματα και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ντέιρ αλ-Ζορ, ανατολικά του ποταμού Ευφράτη — μια βασική πηγή εσόδων για τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) —, προκαλώντας τους σημαντικό πλήγμα.

Ο de facto πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι απαράδεκτο μια πολιτοφυλακή (σ.σ. οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις) να ελέγχει το ένα τέταρτο της χώρας και να κατέχει τους κύριους πόρους πετρελαίου και εμπορευμάτων της.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε συναντηθεί με Κούρδους ηγέτες στο Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ, διεξήγαγε συνομιλίες με τον αλ-Σάρα στη Δαμασκό σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς η Ουάσιγκτον προέτρεψε τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Ο διοικητής των Κούρδων ζήτησε από τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά»

Ο Σιπάν Χάμο, διοικητής των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) ζήτησε από τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» και να σταματήσουν την προώθηση του συριακού κυβερνητικού στρατού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικοινωνία Κούρδων αξιωματούχων με τον Μπάρακ δεν προσέφερε έναν οδικό δρόμο προς την εκεχειρία.

Ο Χάμος ανρήθηκε ότι οι Κούρδοι της Συρίας επιθυμούν να αποσχιστούν ή να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος και δήλωσε ότι το μέλλον τους βρίσκεται στη Συρία.

Υπουργός Πληροφοριών της Συρίας: Σύντομα θα γίνει ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός

Πάντως, ο υπουργός Πληροφοριών της Συρίας, Χαμζά αλ-Μουσταφά ανακοίνωσε ότι στις 18:00 η ώρα Δαμασκού θα υπάρξει ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακοίνωση θα αφορά και την πλήρη ενσωμάτωση των SDF στο συριακό κράτος.

