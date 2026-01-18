Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι άρχισε να εισέρχεται στην πόλη Τάμπκα, στην επαρχία Ράκα στη Συρία, προσθέτοντας ότι «περικυκλώνει» τις κουρδικές δυνάμεις που έχουν οχυρωθεί στο στρατιωτικό τους αεροδρόμιο σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Οι δυνάμεις του συριακού στρατού άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη Τάμπκα από διάφορους άξονες, περικυκλώνοντας παράλληλα τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του PKK μέσα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τάμπκα», δήλωσε η μονάδα επιχειρήσεων του στρατού στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Λίγο νωρίτερα, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο δύο πετρελαιοπηγών στο βόρειο τμήμα της χώρας, τις οποίες έως σήμερα κατείχαν οι κουρδικές δυνάμεις.

Πληροφορίες από συριακές σελίδες παρουσίασαν φωτογραφίες αιχμαλώτων Κούρδων στρατιωτών.

Η Συρία ανακτά το πετρέλαιό της

Ο συριακός στρατός «ανέκτησε τον έλεγχο του κοιτάσματος πετρελαίου Σαφιάν και του κοιτάσματος Αλ Θάρουα, κοντά στην πόλη Τάμπκα», στην επαρχία Ράκα, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Η συριακή δημόσια εταιρία πετρελαίου επιβεβαίωσε, από την πλευρά της, ότι έχει στην κατοχή της τις εγκαταστάσεις αυτές με σκοπό την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα που ελέγχεται από κουρδικές δυνάμεις.

Ο συριακός στρατός πήρε επίσης τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος «Ελευθερία» (παλιότερα γνωστού ως Μπάαθ) δυτικά της συριακής πόλης Ράκα, καθώς και του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Τάμπκα, μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/jPdDkTx8MP — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 17, 2026

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθηση, αλλά…

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) προέτρεψε σήμερα τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να σταματήσουν κάθε επίθεση στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Χαλεπίου και της πόλης Αλ Τάμπκα στην επαρχία Ράκα, όπου αντιμετωπίζουν τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες καταγγέλλουν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε τη συμφωνία αποχώρησης.

«Η σκληρή μάχη κατά» του Ισλαμικού Κράτους, στη βόρεια Συρία, «και η συνεχής στρατιωτική πίεση απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ των Σύρων εταίρων», γράφει η Centcom σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι μια «Συρία με ειρήνη είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής».

Στο μήνυμα, ο ΗΠΑ προέτρεψαν τα συριακά στρατεύματα να σταματήσουν την προώθησή τους εναντίον πόλεων που ελέγχονται από τους Κούρδους, κάτι που δεν εισακούστηκε.