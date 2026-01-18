newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι ΗΠΑ σκότωσαν «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα» στη Συρία
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 02:45

Οι ΗΠΑ σκότωσαν «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα» στη Συρία

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που έχει ως πεδίο δράσης την Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε πως σκότωσε έναν «ηγέτη ο οποίος συνδέεται με την Αλ Κάιντα»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα» εξαπολύοντας επιδρομή στη βορειοδυτική Συρία, σε αντίποινα για επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή τριών Αμερικανών τον Δεκέμβριο.

Η επιδρομή, η οποία διεξήχθη προχθές Παρασκευή, ανακοινώθηκε μια εβδομάδα μετά τα πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» του αμερικανικού στρατού και εταίρων του εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στο έδαφος της Συρίας, επίσης σε αντίποινα για την ενέδρα που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο στρατιωτικοί και διερμηνέας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε ότι διεξήγαγε πλήγμα με αποτέλεσμα «τον θάνατο ηγέτη συνδεόμενου με την Αλ Κάιντα που είχε άμεσες σχέσεις με τρομοκράτη του Ισλαμικού Κράτους» ο οποίος διέπραξε, κατ’ αυτό, την επίθεση του περασμένου μήνα.

Ο άνδρας που σκοτώθηκε προχθές Παρασκευή φέρεται να ονομαζόταν Μπιλάλ Χασάν αλ Τζάσιμ και να ήταν «έμπειρος ηγέτης τρομοκρατών» που «σχεδίαζε επιθέσεις και συνδεόταν άμεσα με τον τρομοκράτη του ΙΚ ο οποίος ευθυνόταν για την ενέδρα που σκότωσε και τραυμάτισε αμερικανούς και σύρους (στρατιωτικούς) τον περασμένο μήνα», πάντα κατά την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM χθες.

Η επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου, στην Παλμύρα της Συρίας, ήταν η πρώτη του είδους που έγινε γνωστή μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Ισλαμικό Κράτος δυναμώνει ξανά στη Συρία

Στα τέλη Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως έπληξαν «προπύργια» της τζιχαντιστικής οργάνωσης με την υποστήριξη της Ιορδανίας. Στις αρχές Ιανουαρίου, η Βρετανία και η Γαλλία έκαναν γνωστό πως προχώρησαν επίσης σε πλήγματα για να αποτραπεί, σύμφωνα με το Παρίσι, η «επανεμφάνιση του Νταές» (σ.σ. ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το 2011 με αφορμή την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, το ΙΚ κυρίευσε πελώριους τομείς της συριακής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Παλμύρας, ως τη συντριβή του το 2019, καθώς δεχόταν επίθεση από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό.

Παρά την ήττα αυτή, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί στην αχανή συριακή έρημο συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σποραδικά. Μετά την επιστροφή στην εξουσία του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίζεται αντίθετος στην παρουσία αμερικανών στρατιωτικών στο εξωτερικό, τέθηκε το ερώτημα της διατήρησης της παρουσίας δυνάμεων της Ουάσιγκτον στη συριακή επικράτεια.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι οι ΗΠΑ μειώνουν κατά το ήμισυ των αριθμό των στρατιωτικών τους που είναι ανεπτυγμένοι στη Συρία, αν και το πόσοι ακριβώς επιχειρούσαν στη χώρα αυτή ουδέποτε ανακοινώθηκε επισήμως.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
Ετοιμάζουν αντίδραση 17.01.26 Upd: 22:12

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Και τον Μιλέι 17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 02:32

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112

Ο δήμαρχος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους - Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τη φωτιά

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο