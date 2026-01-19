Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, ο Μαζλούμ Αμπντι, δήλωσε χθες Κυριακή ότι αποδέχθηκε συμφωνία με τη Δαμασκό, η οποία περιλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αφού στρατεύματα της de facto κυβέρνησης προωθήθηκαν και κατέλαβαν διάφορους τομείς υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Orhan Qereman, επάνω, ο Μαζλούμ Αμπντι).

«Αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», δηλώνει ο Μαζλούμ Αμπντι

«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο (…) αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», ανέφερε ο Μαζλούμ Αμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), οι οποίες υποστηρίχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν από τις ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ροναχί.

Πρόσθεσε ότι θα δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αφού επιστρέψει από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο Αχμεντ αλ Σάρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αμεση εκεχειρία

Η κυβέρνηση στη Συρία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συμφώνησε σε άμεση εκεχειρία με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, με τις SDF να αποσύρονται ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ο de facto πρόεδρος δήλωσε ότι οι κρατικές αρχές ετοιμάζονται να μετακινηθούν σε τρεις ανατολικές και βορειοανατολικές επαρχίες, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας επί του πεδίου, μεταδίδει το Al Jazeera (δείτε περισσότερα εδώ).