Συρία: Νέα κλιμάκωση – Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 16:59

Συρία: Νέα κλιμάκωση – Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι

Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από το στρατόπεδο αλ Χολ στη Συρία, όπου βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Καταρρέει η εκεχειρία στη Συρία. Η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στο συριακό κράτος έχασε κάθε «ισχύ», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Κούρδος αξιωματούχος, την επομένη της κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών τους.

Την Κυριακή η Δαμασκός είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή, ότι η Δαμασκός συνεχίζει να επιτίθεται στις περιοχές μας και ότι (σ.σ. το καθεστώς) αρνείται να συμμετάσχει σε διάλογο, η συμφωνία δεν ισχύει πλέον», δήλωσε η Ιλχάμ Αχμάντ σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση που παρείχαν οι διοργανωτές της συνέντευξης.

Οι SDF αποσύρθηκαν από το στρατόπεδο αλ-Χολ

Παράλληλα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανακοίνωσαν ότι «αναγκάστηκαν να αποσύρουν» τις δυνάμεις τους από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να υπερασπιστούν τα εδάφη τους που απειλούνται από τον συριακό στρατό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι SDF ανακοίνωσαν ότι «επανατοποθετούνται στα περίχωρα πόλεων στη βόρεια Συρία που απειλούνται» από τον στρατό και κατήγγειλαν «μια διεθνή κοινότητα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της».

Στο αλ-Χολ βρίσκονται περίπου 24.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 15.000 Σύρων, και περίπου 6.300 ξένων γυναικών και παιδιών 42 εθνικοτήτων.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είναι «πλήρως έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για το στρατόπεδο αλ Χολ και τις φυλακές» που κρατούν τζιχαντιστές στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν «καταρρεύσει πλήρως»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας έχουν «καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό, την ώρα που ο συριακός στρατός συγκεντρώνει ενισχύσεις απέναντι στις αυτόνομες κουρδικές περιοχές στη βορειοανατολική Συρία.

Την Κυριακή η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με βάση την οποία ο στρατός θα αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν από αυτές.

Με βάση τη συμφωνία, την ευθύνη για τους τζιχαντιστές του ΙΚ θα αναλάβει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κουρδική διοίκηση «θα ενσωματωθεί στις κρατικές δομές».

Τρεις συριακές πηγές δήλωσαν πως ο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμός δυνάμεων που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παράδοση του στρατοπέδου αλ-Χολ στις συριακές αρχές.

Ο Αχμάντ δήλωσε παράλληλα πως η κουρδική διοίκηση επικοινώνησε με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμη να λάβει βοήθεια «από οποιαδήποτε προέλευση».

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τον διεθνή συνασπισμό δυνάμεων για τη διατήρηση της ασφάλειας» μετά την αποχώρηση των SDF.

Economy
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Wall Street
Wall Street: Πιέσεις στους αμερικανικούς δείκτες μετά τη ρητορική Τραμπ

Wall Street: Πιέσεις στους αμερικανικούς δείκτες μετά τη ρητορική Τραμπ

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
Κόσμος 20.01.26

Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άρης: O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς – Τι συζήτησαν
Ποδόσφαιρο 20.01.26

O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς του Άρη - Τι συζήτησαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε κουβέντα με τους Διούδη, Μόντσου, Φαμπιάνο και Αθανασιάδη για τα αίτια της πολύ κακής πορείας του Άρη, που οφείλει να βγάλει αντίδραση στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες
Υγεία 20.01.26

Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες

Την αύξηση των κρουσμάτων γρίπης που καταλήγουν για νοσηλεία στα νοσοκομεία και την ανάγκη εμβολιασμού -ειδικά των ευπαθών ομάδων- υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open
Άλλα Αθλήματα 20.01.26

Τσιτσιπάς – Μοτσιζούκι 3-1: Νίκη με ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Σιντάρο Μοτσιζούκι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open – Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα θα είναι ο Τόμας Μάτσαχ

Σύνταξη
Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Λαφαζάνης στην εξεταστική: Ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη – Καρφιά και σε Αποστόλου-Αραχωβίτη

Ο κ. Λαφαζάνης καταλόγισε απιστία σε βάρος του κ. Βορίδη και υποστήριξε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε να είχαν ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο
Pace Berlin 20.01.26

«Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω ζωγράφος»: Έκθεση φωτίζει τον κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, πέρα από τον κινηματογράφο

Έκθεση για το εικαστικό έργο του Ντέιβιντ Λιντς ανοίγει στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφική, φωτογραφίες και φωτιστικά-γλυπτά, πριν από μεγάλη αναδρομική στο Λος Άντζελες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση
Δηλώσεις Σούρλα 20.01.26

Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση

Επικίνδυνες δηλώσεις ενός εκ των δικηγόρων της Μαρίας Καρυστιανού ο οποίος υπερασπιζόμενος τις θέσεις της για τα «δικαιώματα του αγέννητου παιδιού»., εμφανίστηκε θετικός και σε δημοψήφισμα για τη μοναρχία και τη μοιχεία

Σύνταξη
Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Καλή πρακτική 20.01.26

Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Δρομολόγηση στρατηγικής συνεργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων με στόχο την ανέγερση κατοικιών και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
Κόσμος 20.01.26

Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία

Σύνταξη
