Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Τουλάχιστον 1.000 διαδηλωτές υπέρ της κουρδικής υπόθεσης, που εμποδίστηκαν από την αστυνομία ατην Τουρκία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, προσπάθησαν σήμερα, Τρίτη, να περάσουν στην Συρία, στο συνοριακό φυλάκιο Νουσαϊμπίν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί εκεί, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση Ερντογάν, εναντίον Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Στην επίθεση της τουρκικής αστυνομίας, οι διαδηλωτές απάντησαν εκσφενδονίζοντας πέτρες εναντίον των αστυνομικών και φωνάζοντας στα κουρδικά «Ζήτω η αντίσταση της Ροτζάβα», όπως λέγεται ο αυτόνομος κουρδικός θύλακας που τελεί εδώ και δέκα χρόνια υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στην εκδίωξη των οποίων έχει επιδοθεί η Δαμασκός.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης από τη συριακή πλευρά των συνόρων, στο Καμισλί, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το DEM καταγγέλλει εκκαθάριση της Ροτζάβα από τους Κούρδους

Οι δύο συμπρόεδροι του κόμματος DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, πήραν τον λόγο προτού το πλήθος αρχίσει να μετακινείται.

Rojava’ya yönelik saldırılara karşı Nusaybin’de halkımız ile birlikte sınıra yürüyoruz https://t.co/JqnNj5jaq4 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 20, 2026

«Ο κόσμος έχει ενωθεί κατά των Κούρδων», κατήγγειλε ο Τουντζέρ Μπακιρχάν, προσθέτοντας: «Σήμερα, στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ροτζάβα, που αγωνίζεται για την τιμή, την ταυτότητα και τη γλώσσα του, στο πλευρό των Κούρδων αδελφών μας. Η Ροτζάβα είναι αντίσταση, είναι ελπίδα. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η ελπίδα να καταστραφεί», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η συμπρόεδρος του DEM, Τουλάι Χατιμογκιουλάρι, ρώτησε: «Εκκαθαρίζετε τη Ροτζάβα από τους Κούρδους αυτή τη στιγμή;»