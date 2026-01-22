Συγχαρητήρια της Μπέτις για το πανό «Αδαμούθ, Τέμπη»
Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Τούμπα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συμπαραστάθηκαν και δεν ξέχασαν τα Τέμπη
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Ενός λεπτού σιγή, πριν από τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0 για το Europa League, κρατήθηκε στην Τούμπα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συμπαραστάθηκαν και δεν ξέχασαν την τραγωδία των Τεμπών.
«Αδαμούθ, Τέμπη. Διαφορετικά μέρη, ίδια τραγωδία», έγραφε το πανό στα αγγλικά. Η Μπέτις σχολίασε θετικά το πανό και έδωσε συγχαρητήρια.
Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Αδαμούθ, που κόστισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και άφησε πίσω της περισσότερους από 290 τραυματίες, έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη. Η ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα τηρήθηκε μετά από αίτημα της Μπέτις στην UEFA.
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα ξανά στην 11η θέση
- Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
- Συγχαρητήρια της Μπέτις για το πανό «Αδαμούθ, Τέμπη»
- Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι Ούγγροι κάνουν το 1-0 με πέναλτι (vid)
- Πλημμύρισε το Κλειστό Προπονητήριο στίβου στο ΟΑΚΑ – Ανακοίνωση ΣΕΓΑΣ με αιχμές για την Πολιτεία
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις