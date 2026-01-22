Πελεγκρίνι: «Επικίνδυνος ο Κωνσταντέλιας, δεν μας βοήθησαν οι αλλαγές»

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Μπέτις και στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν ήταν απειλητική ενώ στάθηκε καιν στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Όσα είπε ο Πελεγκρίνι:

Για την πρώτη ήττα της Μπέτις και τον Λο Σέλσο: «Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, δεν καταφέραμε να κάνουμε ευκαιρίες. Με τις ευκαιρίες του ο ΠΑΟΚ έκανε το γκολ. Δεν μας βοήθησαν οι αλλαγές. Μυϊκός ο τραυματισμός του Λο Σέλσο. Δεν ήμασταν όσο απειλητικοί έπρεπε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα θέλαμε να προκριθούμε απευθείας, αλλά έχουμε και άλλη ευκαιρία την άλλη βδομάδα».

Για τους τραυματισμούς του Ρουιμπάλ-Λο Σέλσο: «Η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολη ώρα για εκτιμήσεις. Δύο μυϊκοί τραυματισμοί, σίγουρα δεν θα αγωνιστούν το Σάββατο. Ένιωσαν ενοχλήσεις αμφότεροι. Περιμένω το ιατρικό πόρισμα».

Για τη διαφορά πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου και την αλλαγή του Κωνσταντέλια: «Οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ σετ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ευκαιρίες. Κλείστηκε καλά ο ΠΑΟΚ, χωρίς να τους απειλήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να απωθήσει την επίθεσή μας, όμως έφτασε στο γκολ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και έφτασαν στο γκολ. Πολύ επικίνδυνος παίκτης ο Κωνσταντέλιας».

Για το τι έλειπε από τη Μπέτις και ποια ήταν η εικόνα της ομάδας στο ημίχρονο: «Ήταν ένα ματς κλειστό όπως προείπατε, με λίγες επιθέσεις. Η αλλαγή του Λο Σέλσο ήταν για να φέρει καλύτερη κυκλοφορία όμως το σχέδιο απέτυχε λόγω τραυματισμού. Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε από τις πλευρές όμως δεν τα καταφέραμε. Είχαμε ελάχιστη αποτελεσματικότητα για να ισοφαρίσουμε»

Για το δύσκολο πρόγραμμα και αν θεωρεί πως χρειάζεται ενίσχυση: «Έχω απαντήσει πολλές φορές σε αυτή την ερώτηση. Πάντα βοηθάει η ενίσχυση, όμως πρέπει να ανταποκριθούμε με το υπάρχον ρόστερ και στις τρεις διοργανώσεις».