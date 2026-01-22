Ζίβκοβιτς: «Δώσαμε τα πάντα και κερδίσαμε»

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν εκ των κορυφαίων του ΠΑΟΚ στη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις και στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην προσπάθεια όλης της ομάδας δίνοντας το σύνθημα για τη Λιόν.

Όσα είπε ο Ζίβκοβιτς:

Για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη: «Τα νούμερα είναι καλά για έναν ποδοσφαιριστή, όμως το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι δώσαμε τα πάντα και κερδίσαμε».

Για το παιχνίδι: «Παίξαμε κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα δώσαμε όλα και ο Θεός μας επιβράβευσε με μία νίκη που αξίζαμε απόλυτα».

Για την οκτάδα: «Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην Λυών για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το που αφιερώνει το γκολ του: «Στα παιδιά και την γυναίκα μου».