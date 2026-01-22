Ζίβκοβιτς: «Δώσαμε τα πάντα και κερδίσαμε»
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν στάθηκε στο γκολ που πέτυχε αλλά στη νίκη του ΠΑΟΚ. Τι είπε για το παιχνίδι με τη Λιόν.
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν εκ των κορυφαίων του ΠΑΟΚ στη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις και στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην προσπάθεια όλης της ομάδας δίνοντας το σύνθημα για τη Λιόν.
Όσα είπε ο Ζίβκοβιτς:
Για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη: «Τα νούμερα είναι καλά για έναν ποδοσφαιριστή, όμως το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι δώσαμε τα πάντα και κερδίσαμε».
Για το παιχνίδι: «Παίξαμε κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα δώσαμε όλα και ο Θεός μας επιβράβευσε με μία νίκη που αξίζαμε απόλυτα».
Για την οκτάδα: «Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην Λυών για να πάρουμε την πρόκριση».
Για το που αφιερώνει το γκολ του: «Στα παιδιά και την γυναίκα μου».
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα ξανά στην 11η θέση
- Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
- Συγχαρητήρια της Μπέτις για το πανό «Αδαμούθ, Τέμπη»
- Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι Ούγγροι κάνουν το 1-0 με πέναλτι (vid)
- Πλημμύρισε το Κλειστό Προπονητήριο στίβου στο ΟΑΚΑ – Ανακοίνωση ΣΕΓΑΣ με αιχμές για την Πολιτεία
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις