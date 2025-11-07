Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ο ΠΑΟΚ έκανε «πάρτι» στην Τούμπα απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις (4-0) και έβαλε σοβαρές βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Ένας από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στα 30 λεπτά που αγωνίστηκε σαν αλλαγή, με πολύ καλές ενέργειες, αλλά και μία ασίστ.

Αυτός δεν ήταν όμως ο μόνος λόγος που ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε σε αυτή τη βραδιά. Επιπλέον, o Αντρίγια Ζίβκοβιτς έφτασε τις 61 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον «Δικέφαλο» και έγραψε Iστορία, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Μέχρι πρότινος, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μοιραζόταν την κορυφή μαζί με τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη, ο οποίος σημείωσε την 60η και τελευταία του συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ τον Ιούλιο του 2015, στο παιχνίδι απέναντι στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Europa League.

Το Top-10 των «Ευρωπαίων» του ΠΑΟΚ:

Αντρίγια Ζίβκοβιτς: 61

Δημήτρης Σαλπιγγίδης: 60

Αντρέ Βιεϊρίνια: 56

Στέφαν Σβαμπ: 55

Στέφανος Αθανασιάδης: 53

Χοσέ Άνχελ Κρέσπο: 50

Φερνάντο Βαρέλα: 46

Δημήτρης Πέλκας: 45

Γιάννης Κωνσταντέλιας: 42

Ντιέγκο Μπίσεσβαρ: 41

Μετά τη νίκη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, η ομάδα βράβευσε τον Ζίβκοβιτς με μία φανέλα που αναδεικνύει το νούμερο 61 και το όνομα του Σέρβου, την οποία παρέλαβε από τον εμβληματικό αρχηγό της ομάδας, Αντρέ Βιεϊρίνια, ενώ μετά την ομιλία του «Ζίλε», οι συμπαίκτες του «όρμηξαν» κατά πάνω του για να γιορτάσουν.