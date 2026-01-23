Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 23.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Διατήρησε την ψυχραιμία σου, για να μπορέσεις να γίνεις πιο άμεσος και στοχευμένος σε οτιδήποτε κάνεις. Άλλαξε κάτι, κάνε τις επεξεργασίες σου και γενικώς τακτοποίησε ό,τι πρέπει. Εκμεταλλεύσου το ότι η μέρα είναι πίεση- free. Άρα μπορείς να κινηθείς προς όποια κατεύθυνση γουστάρεις μεν, με έναν πιο παρασκηνιακό τρόπο δε.
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς είναι το μόνο που μπορεί να σε σώσει, όταν σε πιάνουν οι δεύτερες σκέψεις. Μη νομίζεις πως έχεις έρθει σε αδιέξοδο, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες μέσω αλλαγών. Μην πέφτεις ψυχολογικά, γιατί οι φίλοι που πιστεύουν σε σένα είναι εκεί να σε στηρίξουν. Αρκεί να τους αφήσεις. Μην είσαι έντονος.
Ταύρος
DO’S: Φρόντισε να παραμείνεις και σήμερα κοινωνικός, για να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους. Εξέτασε προσεκτικά τα επαγγελματικά θέματα που υπάρχουν. Το ίδιο απαιτούν, βέβαια, και οι στόχοι σου. Βάλε την προσωπική σου πινελιά σε οτιδήποτε κάνεις. Γιατί όχι, έτσι; Βάλε, όμως, και δημιουργικότητα.
DON’TS: Μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις και να δουλέψεις λίγο πιο ατομικά, αν το επιθυμείς. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να εμπλακεί στα πλάνα και στις κινήσεις σου. Μη διστάσεις να γίνεις πιο παρατηρητικός και να εντοπίσεις τι λειτουργεί ευεργετικά για σένα και τι όχι. Μην ασχολείσαι με ανούσια σκηνικά, αν θέλεις να φτιάξεις την εικόνα σου.
Δίδυμοι
DO’S: Κάνε τις αποφάσεις σου ξεκάθαρες και τις επαγγελματικές σου κινήσεις σαφείς και συγκεκριμένες. Άλλαξε στάση και συμπεριφορά με το που μάθεις κάποια πράγματα. Δεν λέω τι, λέω απλά να έχεις μάτια και αυτιά ανοιχτά! Κάνε οριστικά κάποια πράγματα που έχεις καιρό στο μυαλό σου. Το να τα τραβάς από τα μαλλιά δεν είναι λύση πάντως, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου, γιατί πολλά από αυτά που υποπτευόσουν επιβεβαιώνονται σήμερα. Μην κλειστείς σπίτι. Κοινώς γίνε πιο κοινωνικός, γιατί μέσα από μια απλή βόλτα για καφέ μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες. Ή να βρεις τρόπους να αλλάξεις προσέγγιση και δράση. Μη διστάσεις να αλλάξεις και mindset.
Καρκίνος
DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου, για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα καθαρά και ξάστερα. Κοινώς άσε στην άκρη τις υπερβολές ή τα ροζ συννεφάκια! Γίνε συγκεκριμένος στα πράγματα που σχεδιάζεις να κάνεις. Για να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα, σου προτείνω να βάλεις και τη δημιουργικότητα στο παιχνίδι. Άκου τι σου προτείνει ο περίγυρος.
DON’TS: Μην αγνοείς τις εναλλακτικές που προσφέρονται. Μην αγνοείς ούτε τα επαγγελματικά. Το κυριότερο, όμως, είναι να μην τα μπλέκεις με τα ερωτικά. Μέγα λάθος! Πάντως στα οικονομικά υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Κάτι είναι κι αυτό! Μην κωλώσεις να κοιτάξεις κατάματα τους φόβους σου, γιατί είναι πιο διαχειρίσιμοι από ότι πιστεύεις.
Λέων
DO’S: Άκου το ένστικτό σου, για να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται πάντως! Βάλε τις δουλειές σου σε προτεραιότητα. Κλείσε τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές, γιατί σήμερα φαίνεται πως μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα. Άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς αυτό; Υπάρχουν ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου!
DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις με κάποια πιο έμπειρα άτομα, προκειμένου να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όσο μπορείς έστω. Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Μη φοβηθείς να κάνεις κάποιες αλλαγές που να σχετίζονται με τα άτομα που είναι σημαντικά για σένα. Πάρτο όπως νομίζεις αυτό!
Παρθένος
DO’S: Αφού βελτιώνεται το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί δεν το εκμεταλλεύεσαι αυτό, για να βάλεις κάποια όρια ή απλά τα πράγματα στη θέση τους; Αντάλλαξε απόψεις, για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Άκου το ένστικτό σου, κάνε την προσπάθειά σου και ποτέ δεν ξέρεις! Γίνε δημιουργικός παρέα με τα σωστά άτομα!
DON’TS: Μη ζοριστείς από τις αλλαγές που συμβαίνουν. Μη διστάσεις να εστιάσεις στα προσωπικά θέματα που σε απασχολούν ή και στα οικονομικά σου. Αυτό σου βγαίνει, αυτό κάνεις. Λογαριασμό δε δίνεις σε κανέναν και πουθενά, έτσι; Μην κωλώσεις να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου, όσον αφορά την καθημερινότητα, αν κρίνεις ότι χρειάζεται.
Ζυγός
DO’S: Πάρε ανάσα, γιατί το πρόγραμμα βγαίνει άνετα σήμερα. Άρα προτείνω να εστιάσεις στα προσωπικά θέματα που επικρατούν αυτή την στιγμή και τείνουν να σε αγχώνουν ή και να σε πιέζουν. Εστίασε στις σημαντικές πληροφορίες γύρω από αυτά, αλλά βάλε και το χιούμορ στο παιχνίδι, για να βρεις λύσεις ή απλά για να καλμάρεις λίγο το κλίμα.
DON’TS: Αν έχεις ένταση και δεν ξέρεις που να την εκτονώσεις, σου έχω λύση. Δεν υπάρχουν κάποιες δουλίτσες σχετικά με το σπίτι που πρέπει να ολοκληρωθούν; Κάντο τώρα λοιπόν! Στα ερωτικά, μη διστάσεις να αλλάξεις τις συνθήκες και κάποια πράγματα, καθώς τώρα είναι η μεγάλη ώρα! Μην ασχολείσαι με τους πάντες, καθώς δεν το αξίζουν όλοι.
Σκορπιός
DO’S: Απόλαυσε την όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατεί, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανά ευχαριστηθείς τέτοια μεγαλεία! Στα ερωτικά, κυνήγησε το άτομο που σε ενδιαφέρει, αλλά με τρόπο ντόμπρο και ξεκάθαρο. Μπορείς να εκφραστείς άνετα, άρα αξιοποίησέ το αυτό (και στα ερωτικά και γενικά!). Άκου τις συμβουλές που σου δίνονται. Ανάλυσε τα feelings σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Ωστόσο μην αφήνεις τίποτα να σε αποπροσανατολίσει ούτε από το πλάνο που έχεις για τη μέρα, αλλά ούτε και από τους στόχους σου. Μην αφήνεις τα συναισθήματα να συσσωρεύονται, γιατί στο τέλος θα γίνει βλ@κεία! Τύπου «ποιος είδε τον Σκορπιό και δεν τον φοβήθηκε;»!
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις ακέραια την καλή σου διάθεση, καθώς αυτό θα έχει αντίκτυπο στα επαγγελματικά σου. Προσπάθησε επίσης να κλείσεις και την πιο μικρή εκκρεμότητα που για κάποιο λόγο έχεις αφήσει ανοιχτή. Μπορείς, ας πούμε, να βάλεις σε σειρά τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι. Ξεκαθάρισε τα πάντα με τους γύρω σου.
DON’TS: Μην πέσεις ψυχολογικά εξαιτίας κάποιων απροόπτων ή ξαφνικών αλλαγών στο πρόγραμμα. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, καθώς μόνο έτσι θα αποφύγεις να επηρεαστείς από αυτά. Άσε που έτσι θα μπορέσεις να δεις και πιο καθαρά τα πάντα γύρω σου, σωστά; Μην κωλώσεις να αλλάξεις τον τρόπο συμπεριφοράς σου.
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε το ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και απλά σήμερα. Γίνε πιο δημιουργικός με το να αφήσεις τις ιδέες σου να βγουν προς τα έξω. Τι τις κρατάς για σένα και μόνο; Αυτό είναι που θα σου δημιουργήσει νέες συνθήκες και πρόσφορο έδαφος να προχωρήσεις μπροστά. Στα ερωτικά, υπάρχουν νέες γνωριμίες. Τι καλύτερο από αυτό;
DON’TS: Μην χάνεις τον στόχο από τα μάτια σου. Μην αγνοείς το σπίτι και τις δουλειές που πρέπει να κάνεις εκεί. Μην κωλώσεις να συζητήσεις με τους γύρω σου και να τους δείξεις τι νιώθεις για αυτούς. Ωστόσο μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο και τη θέση σου. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις, στα οικονομικά.
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση. Άλλωστε δεν συμβαίνουν κάθε μέρα αυτά! Ασχολήσου με πολλά πράγματα ταυτόχρονα- σήμερα μπορείς. Για να ανανεωθείς κιόλας, έτσι; Τακτοποίησε, όμως, τα οικονομικά. Καλό είναι να γίνεις πιο δοτικός και ήπιος σε ό,τι λες, κάνεις και δίνεις, σωστά; Ρίξε τις ιδέες που έχεις στο τραπέζι. Μπορεί και να βγουν!
DON’TS: Μην αφήσεις τα mood swings να σου χαλάσουν το κέφι. Μη διστάσεις να γίνεις πιο άμεσος και να συζητήσεις οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή σου. Δεν είναι να τα αφήνουμε έτσι αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, τι γίνεται μετά! Μη φοβάσαι να γίνεις πιο διεκδικητικός μεν, μην επιβάλλεσαι δε. Μην πιέζεις καταστάσεις γενικώς. Δεν χρειάζεται!
Ιχθύες
DO’S: Το κλίμα βελτιώνεται κι όλα κυλάνε πολύ ομαλά. Μια χαρά! Πες τις ιδέες σου στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Οργανώσου σωστά. Άκου το ένστικτό σου, γιατί σήμερα είναι αρκετά δυνατό. Αξιοποίησε τα κονέ σου, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες να δράσεις. Αρκεί να τις εντοπίσεις και να έχεις την κατάλληλη βοήθεια. Άρα; (Βλ. παραπάνω).
DON’TS: Μην κωλώσεις να πάρεις ρίσκα σήμερα. Μην τα φανερώσεις όλα, όμως. Κοινώς κινήσου και λίγο πιο παρασκηνιακά. Το καλύτερο είναι αυτό! Μην αγνοείς την υγεία σου- και κυρίως την ψυχική σου υγεία! Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις τη δημιουργικότητά σου. Παράλληλα, μην πιέζεις τα πράγματα και τις καταστάσεις. Just go with the flow!
