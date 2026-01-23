Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 23.01.2026]

DO’S: Αξιοποίησε το ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και απλά σήμερα. Γίνε πιο δημιουργικός με το να αφήσεις τις ιδέες σου να βγουν προς τα έξω. Τι τις κρατάς για σένα και μόνο; Αυτό είναι που θα σου δημιουργήσει νέες συνθήκες και πρόσφορο έδαφος να προχωρήσεις μπροστά. Στα ερωτικά, υπάρχουν νέες γνωριμίες. Τι καλύτερο από αυτό;

DON’TS: Μην χάνεις τον στόχο από τα μάτια σου. Μην αγνοείς το σπίτι και τις δουλειές που πρέπει να κάνεις εκεί. Μην κωλώσεις να συζητήσεις με τους γύρω σου και να τους δείξεις τι νιώθεις για αυτούς. Ωστόσο μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο και τη θέση σου. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις, στα οικονομικά.