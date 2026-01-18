Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [18.01 – 24.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Περιόρισε τα έντονα και τα παρορμητικά συναισθήματα. Αν θέλεις να προχωρήσεις μπροστά άμεσα και γρήγορα, τότε πρέπει να αξιοποιήσεις την αποφασιστικότητά σου. Πάρε ρίσκα, μόνο αν το λέει η ψυχούλα σου και νιώθεις αρκετά γενναίος για κάτι τέτοιο. Αξιοποίησε και τις ιδέες που έχεις. Τσάμπα το έχεις κάψει από την πολλή την σκέψη;
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν τύχει να ανατραπούν κάποια σχέδιά σου την τελευταία στιγμή, γιατί στο τέλος σε καλό θα σου βγει αυτό. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο τους στόχους σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου επιβληθεί. Μην αρνείσαι βόλτες με φίλους, γιατί κάπου εκεί ενδέχεται να κρύβεται ένας νέος έρωτας. Ειδικά αν είσαι single.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου, καθώς είναι ένας τομέας που πρόκειται να κινηθεί αρκετά αυτή την εβδομάδα. Βασικά προτίμησε να εστιάσεις κατά βάση εκεί, γιατί δεν υπάρχει και κάτι καλύτερο να ασχοληθείς τώρα. Αν θέλεις να αναδειχθείς και να ξεχωρίσεις, τώρα μπορείς να το πετύχεις κι αυτό. Αρκεί να κουνήσεις λίγο το χεράκι σου, έτσι;
DON’TS: Μην χάνεις το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου, γιατί οι ευκαιρίες πέφτουν βροχή. Κοίταξε να μην τις χάσεις, όμως, σωστά; Μην φοβηθείς κάποιες προκλήσεις ή και εμπόδια που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο σου. Παράλληλα, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος και πιο συγκεκριμένος σε όσα λες, για να βγάλεις κάποια άκρη.
Δίδυμοι
DO’S: Άσε στην άκρη οτιδήποτε σχετίζεται με το παρελθόν σου. Εστίασε στην ενασχόληση με οτιδήποτε είναι καινούργιο και έξω από τα νερά σου. Κοινώς κάνε κάτι, για να βγεις από την ρουτίνα σου, γιατί έχεις μουχλιάσει. Μπορείς να ξεκινήσεις κάποιο καινούργιο χόμπι. Ή μπορείς να επεκτείνεις κάπως τις γνώσεις σου και να εμπνευστείς μέσω αυτών.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σε γεμίσουν με νέες εμπειρίες. Μη διστάσεις να εξετάσεις τις πεποιθήσεις σου, γιατί όλο και κάποια από αυτές πρέπει να αφήσεις πίσω. Μη γίνεσαι τόσο απόλυτος. Στα ερωτικά, μην κοιτάς μόνο το παρουσιαστικό. Κοινώς εξέτασε και τον χαρακτήρα της άλλης πλευράς, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Για αυτή την εβδομάδα σου προτείνω να εστιάσεις τόσο στα ερωτικά, όσο και στα οικονομικά σου ζητήματα. Πρέπει να κινήσεις γη και ουρανό για να βρεις τον χρόνο να το κάνεις. Α! Και τη διάθεση! Μάθε να παίρνεις στα σοβαρά τις σκέψεις σου, γιατί έχουν να σου πουν πολλά και, μάλιστα, σημαντικά. Γίνε λίγο πιο διακριτικός, δεν θα πάθεις κάτι!
DON’TS: Μη διστάσεις να τσεκάρεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Βασικά να τις βάλεις σε σειρά. Μη διστάσεις ούτε να βάλεις αυτούς που πρέπει- μαζί και την πάρτη σου- στη θέση τους. Μην αφήνεις χωρίς διαχείριση τα κρυφά πάθη. Ωστόσο μην κρατάς κρυφή την αλήθεια σου. Ό, τι πρέπει να ειπωθεί, πρέπει να ειπωθεί, if you know what I mean.
Λέων
DO’S: Πάρε δίπλα σου μερικές βαλεριάνες και ξεκίνα να επαναξιολογείς τις προσωπικές και τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Βασικά το σημαντικό είναι να βρεις αν είναι δύο ισορροπημένοι τομείς. Το επόμενο που πρέπει να ψάξεις είναι αν υπάρχει αμοιβαιότητα εκεί. Αν ναι, τότε όλα καλά. Αν όχι, όμως, τότε κάτι πρέπει να κάνεις. Καλά δεν τα λέω;
DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε ξεζουμίζει και να σε εκμεταλλεύεται, χωρίς να σου δίνει τίποτα πίσω. Μην απορρίπτεις ανθρώπους που είναι ειλικρινείς και σε σέβονται, γιατί θα καταλήξεις να μείνεις με την πλέμπα. Μην φοβάσαι να βάλεις όρια σε αυτούς που νιώθεις ότι ξεφεύγουν. Μέσα σε αυτούς ίσως συνειδητοποιήσεις ότι είσαι κι εσύ.
Παρθένος
DO’S: Κάνε αυτό που γουστάρεις να κάνεις περισσότερο απ’ όλα, το οποίο δεν είναι άλλο από το να τακτοποιείς και να οργανώνεις τα πάντα. Αυτή τη φορά πρέπει να το κάνεις με τη ζωή σου. Εστίασε στους τομείς: καθημερινότητα, δουλειά και υποχρεώσεις. Αν σου έρθει όρεξη, τροποποίησε λίγο και τις συνήθειές σου. Δεν είναι πολύ υγιεινές, σωστά;
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα που σε τρώει να σε πηγαίνει πίσω ή να χαλάει τη ζαχαρένια σου. Ωστόσο μη βαριέσαι να ασχοληθείς με αυτό το κάτι, καθώς λύση δεν πρόκειται να του βρεις αλλιώς! Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το πόσο υποστηρικτικός άνθρωπος είσαι – είτε έχεις σχέση, είτε όχι, καθώς ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει όλο αυτό.
Ζυγός
DO’S: Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να κάνεις έναν σύντομο απολογισμό. Αυτά για την αρχή της εβδομάδας. Για το τελείωμα, μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία σου φτιάχνουν το κέφι. Ή μπορείς να ανοιχτείς περισσότερο και να εκφράσεις άνετα όλα αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Ασχολήσου μόνο με ό,τι σε γεμίζει.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε την φωνή της λογικής ούτε και το ένστικτό σου. Από την άλλη, μη φοβάσαι να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο και να πειραματιστείς, καθώς πώς αλλιώς θες να αποκτήσεις καινούργιες εμπειρίες ή να γνωρίσεις καινούργια άτομα; Αναρωτιέμαι τώρα εγώ! Στα ερωτικά, μην αφήσεις το σεξαπίλ σου να πάει χαμένο. Αν είναι δυνατόν!
Σκορπιός
DO’S: Επειδή πρέπει να κάνεις ένα πολύτιμο restart, θα σου πω να κλειστείς λίγο παραπάνω σπίτι ή να στραφείς προς την οικογένειά σου! Παράλληλα, μπορείς να εστιάσεις και στις προσωπικές σου αξίες, καθώς μέσω αυτού του απολογισμού θα μπορέσεις να βρεις ποια άτομα είναι σημαντικά για σένα. Όποια δεν είναι, πρέπει να φύγουν, ναι;
DON’TS: Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες που έχεις, να αιωρούνται, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Το fake it till you make it, το ξέρεις; Αυτό πρέπει να κάνεις, αν θες να φέρεις την σταθερότητα και την ισορροπία στη ζωή σου. Μην αγνοείς αυτά που λέει το ένστικτό σου. Στα ερωτικά, η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη.
Τοξότης
DO’S: Εστίασε στον τομέα των επικοινωνιών σου, καθώς χρήζουν βελτίωσης. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι θα μπορέσεις να συνδεθείς με τους άλλους. Βέβαια πρέπει να συνδεθείς και με το παιδί που κρύβεις μέσα σου ή και με την λογική σου. Το «η λογική πήγε περίπατο», ας πούμε, δεν το θέλουμε! Ανάλυσε με προσοχή τις πληροφορίες που λαμβάνεις.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τους φίλους, αλλά ούτε και την οικογένειά σου, καθώς όλοι το καλό σου θέλουν! Γενικώς μην αφήνεις τα θέματα που υπάρχουν στις σχέσεις σου να θολώνουν την κρίση σου. Παράλληλα, μη μείνεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι, δεν αξίζει! Ειδικά αν είσαι ελεύθερος και ψάχνεσαι, για να κάνεις κάποια καλή γνωριμία, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Κάνε σαφές στους άλλους, ότι από εδώ και μπρος δε δέχεσαι καμιά μορφή πίεσης ή περιορισμού. Όσα άρπαξε ο απαυτός τους από σένα, άρπαξε! That’s enough! Πώς το λένε; Ωστόσο πρέπει να το δεις αυτό λίγο. Γιατί συμπεριφέρονται έτσι; Από την άλλη, γιατί το δέχεσαι εσύ; Ανάλυσε και τις αξίες σου. Ίσως εκεί κρύβεται η απάντηση.
DON’TS: Μην κάνεις κάποια πράγματα που δεν θέλεις, απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις ορισμένους. Πολύ που χέστ@κες στην τελική! Μη διστάσεις να κάνεις έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτά που σε γεμίζουν και σε αυτά που έχουν πάψει να σε γεμίζουν πια! Έτσι μόνο θα μπορέσεις να κινηθείς λίγο πιο αυτόνομα και λίγο πιο δυναμικά.
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε το αχρείαστο. Καλά δε βαρέθηκες; Χρειάζεται να σχολιάσω το ότι έχεις χάσει τον προσανατολισμό σου; Για να τον ξανά βρεις, σου προτείνω να ασχοληθείς με το μέλλον σου. Παράλληλα, σου προτείνω να βρεις ξανά την χαμένη σου ταυτότητα. Άφησε πίσω σου οτιδήποτε πρέπει να μείνει στο παρελθόν.
DON’TS: Μην αναβάλλεις πράγματα που πρέπει να γίνουν, απλά επειδή φοβάσαι να τα κάνεις. Μη διστάσεις να προχωρήσεις μπροστά μεν, μη χάνεις το skill της αυτογνωσίας δε. Μην είσαι ανοργάνωτος όσον αφορά το κυνήγι των στόχων σου, γιατί αν είσαι, παίζει να μην τους εκπληρώσεις ποτέ! Μην αφήσεις τη γοητεία σου να πέσει κάτω!
Ιχθύες
DO’S: Για να μπορέσεις να πετάξεις από πάνω σου ορισμένα περιττά βάρη και να χαλαρώσεις, πρέπει να συγκεντρωθείς και να κάνεις έναν απολογισμό. Το παν, βέβαια, είναι να βρεις χρόνο να το κάνεις αυτό. Πέρα από το άγχος, μπορείς να πετάξεις και παλιά συναισθήματα, αλλά και παλιά μοτίβα που όχι μόνο δε βοηθούν, αλλά σε περιορίζουν κιόλας.
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκινήσεις την ενασχόληση με κάτι καινούργιο, όπως είναι ένα νέο χόμπι, για να ανανεωθείς. Γενικώς να ξέρεις πως κάτι καλό φαίνεται στον ορίζοντα, απλά αυτό δεν πρέπει να σε βρει απροετοίμαστο, έτσι; Παράλληλα, μη βιάζεσαι να κάνεις ανακοινώσεις (ειδικά για τα ερωτικά σου), καθώς το κακό το μάτι παραμονεύει.
