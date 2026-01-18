DO’S: Περιόρισε τα έντονα και τα παρορμητικά συναισθήματα. Αν θέλεις να προχωρήσεις μπροστά άμεσα και γρήγορα, τότε πρέπει να αξιοποιήσεις την αποφασιστικότητά σου. Πάρε ρίσκα, μόνο αν το λέει η ψυχούλα σου και νιώθεις αρκετά γενναίος για κάτι τέτοιο. Αξιοποίησε και τις ιδέες που έχεις. Τσάμπα το έχεις κάψει από την πολλή την σκέψη;

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν τύχει να ανατραπούν κάποια σχέδιά σου την τελευταία στιγμή, γιατί στο τέλος σε καλό θα σου βγει αυτό. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο τους στόχους σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου επιβληθεί. Μην αρνείσαι βόλτες με φίλους, γιατί κάπου εκεί ενδέχεται να κρύβεται ένας νέος έρωτας. Ειδικά αν είσαι single.