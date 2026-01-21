Η Σονάτα του Σεληνόφωτος: Η εξομολόγηση του Γιάννη Ρίτσου

Στο εμβληματικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η μουσική παράσταση Σονάτα του Σεληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου.

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκε το 1956, χαρακτηρίζει μια νέα εποχή του ίδιου του ποιητή αφού είναι η πρώτη από τις μακρές συνθέσεις της “Τέταρτης Διάστασης”, αλλά και γενικότερα για την ποίηση.

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης παρουσιάζει σε μία νέα μορφή θεατρικού αναλογίου το βαθύτατα ερωτικό – λυρικό κείμενο του Γιάννη Ρίτσου, της γυναίκας με τα «μαύρα», προσπαθώντας μέσω της μουσικής ο θεατής να γίνει κοινωνός των «στιγμών» του κειμένου.

Ο συνθέτης συνδύασε το λόγο με τη μουσική, υπογραμμίζοντας όλα αυτά που ο ποιητής, σε ένα σκηνικό μονόλογο, σε μια βαθιά «εξομολόγηση», στο συνδυασμό της ζωής, της ελπίδας, της προσμονής, μας παρουσιάζει.

Η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή στην αφήγηση του κειμένου, και η ορχήστρα μουσικής δωματίου με τη συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Κουφογιώργου στην κλασική κιθάρα, αποδίδουν τα μουσικά σημεία του έργου.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Παναγιώτα Βλαντή

Μουσική Σύνθεση: Θοδωρής Λεμπέσης

Σολίστ: Χρήστος Ζερμπίνος (ακορντεόν) και Δημήτρης Κουφογιώργος (κλασική κιθάρα)

Διευθύνει ο συνθέτης του έργου Θοδωρής Λεμπέσης

Συνοδεύει ορχήστρα δωματίου εγχόρδων οργάνων

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.