19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα: Οικογενειακά μυστικά, κρυμμένα συναισθήματα και παλιές πληγές
Culture Live 19 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα: Οικογενειακά μυστικά, κρυμμένα συναισθήματα και παλιές πληγές

Το έργο της Μπεθ Στιλ Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα» ανεβαίνει στο Θέατρο Χώρα σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μεταφέρει στη σκηνή του Θεάτρου Χώρα το «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα» – το τελευταίο και πιο ώριμο έργο της αγγλίδας Μπεθ Στιλ.

Λίγα λόγια για το έργο

Τα μέλη μιας οικογένειας από την εργατική τάξη της Αγγλίας συγκεντρώνονται μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα για να γιορτάσουν το γάμο της νεότερης από τις τρεις αδερφές, της Σύλβιας, με τον Μάρεκ, έναν Πολωνό μετανάστη.

Μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα, με χορό, τραγούδι και αλκοόλ, έρχονται στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, οικογενειακά μυστικά και παλιές πληγές από την εποχή της Θάτσερ, με τη μακρόχρονη απεργία των μεταλλωρύχων και το τελικό κλείσιμο των ορυχείων, που έριξε στην ανέχεια τους κατοίκους μεγάλων περιοχών και σημάδεψε τα παιδικά χρόνια των τριών αδερφών.

Το έργο, που συγκεντρώνει επί σκηνής εκπροσώπους τριών γενεών, αγγίζει θέματα όπως η αγάπη, το πένθος, ο ρατσισμός και ο αγώνας των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα σε μια πραγματικότητα που δεν έπαψε να είναι δύσκολη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και στη ζωή κι όπως το έδειξε με μοναδικό τρόπο στα έργα του ο Τσέχωφ, το χιούμορ συνυπάρχει με το δράμα, το γέλιο με το κλάμα.

Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τη βραβευμένη αγγλίδα συγγραφέα Μπεθ Στιλ, με το τελευταίο και πιο ώριμο έργο της, που παίχτηκε πέρσι στο National Theatre της Αγγλίας με τεράστια επιτυχία και φέτος τον Ιούλιο μεταφέρθηκε στο West End, όπου χαρακτηρίστηκε «θρίαμβος» και συνεχίζει να παίζεται σε sold out παραστάσεις.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, που έχει ανεβάσει πολλά σύγχρονα αγγλικά έργα, σκηνοθετεί έναν δεκαμελή θίασο από παλαιότερους αλλά και νέους αγαπημένους συνεργάτες.

Συντελεστές

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος – Κοραλία Σωτηριάδου
Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος Πάρις Μέξης
Μουσική Άγγελος Τριανταφύλλου
Επιμέλεια κίνησης Ξένια Θεμελή
Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης
Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου Δέσποινα Ζαχαρίου

Παίζουν

Χάρης Γρηγορόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σύρμω Κεκέ, Υακίνθη Κωνσταντοπούλου, Δαυίδ Μαλτέζε, Μαντώ Μιχαλιού, Ελίνα Ρίζου, Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Φλωκατούλας

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

