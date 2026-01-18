Χαμένη Άνοιξη: Νέος κύκλος παραστάσεων στο θέατρο Δίπυλον

Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στο Θέατρο Πορεία, η «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα επιστρέφει.

Το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Τσίρκα μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε θεατρική διασκευή του Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία του Βαλάντη Φράγκου.

Η παράσταση

Δύο ηθοποιοί, ο Δημήτρης Πασσάς και η Ελένη Ζαραφίδου, αναλαμβάνουν τους δύο κεντρικούς ρόλους του Ανδρέα και της Φλώρας, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις — Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Συμεών Τσακίρης — εναλλάσσονται σε πολλαπλούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος, ανασυνθέτοντας τη συλλογική ταυτότητα μιας εποχής ταραγμένης.

Μπροστά μας η Αθήνα των ημερών εκείνων: ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Συντάγματος, οι δρόμοι και οι πορείες, τα καφενεία και τα διαμερίσματα των ηρώων. Στο σκηνικό αυτό, τα προσωπικά αδιέξοδα καθρεφτίζουν τη συλλογική κρίση.

Μπορεί κανείς να ζήσει έξω από την Ιστορία; Αμέτοχος όταν «παντού γύρω βρωμάει πραξικόπημα»; Ή μήπως, τελικά, η Ιστορία μάς παρασύρει όλους.

Συντελεστές

Μεταγραφή: Άρης Λάσκος

Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος

Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη

Κοστούμια*: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Mουσική: Γιώργος Δούσος

Κίνηση: Ανθή Θεοφιλίδη

Βίντεο: Αspalax

Παίζουν οι:

Ελένη Ζαραφίδου, Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Συμεών Τσακίρης

Πληροφορίες

Θέατρο Δίπυλον – Μαύρη αίθουσα

Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα

Δευτέρα & Τρίτη στις 20:30

Τετάρτη στις 20:00

Διάρκεια: 2 ώρες και 40 λεπτά (με επιπλέον διάλειμμα 10 λεπτών)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.