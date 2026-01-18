Χαμένη Άνοιξη: Νέος κύκλος παραστάσεων στο θέατρο Δίπυλον
Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον, όπου θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη.
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
- Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
- Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή διεξάγουν εκστρατεία κατά των συμμοριών και καταστρέφουν κρησφύγετα
Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στο Θέατρο Πορεία, η «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα επιστρέφει.
Το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Τσίρκα μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε θεατρική διασκευή του Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία του Βαλάντη Φράγκου.
Η παράσταση
Δύο ηθοποιοί, ο Δημήτρης Πασσάς και η Ελένη Ζαραφίδου, αναλαμβάνουν τους δύο κεντρικούς ρόλους του Ανδρέα και της Φλώρας, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις — Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Συμεών Τσακίρης — εναλλάσσονται σε πολλαπλούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος, ανασυνθέτοντας τη συλλογική ταυτότητα μιας εποχής ταραγμένης.
Μπροστά μας η Αθήνα των ημερών εκείνων: ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Συντάγματος, οι δρόμοι και οι πορείες, τα καφενεία και τα διαμερίσματα των ηρώων. Στο σκηνικό αυτό, τα προσωπικά αδιέξοδα καθρεφτίζουν τη συλλογική κρίση.
Μπορεί κανείς να ζήσει έξω από την Ιστορία; Αμέτοχος όταν «παντού γύρω βρωμάει πραξικόπημα»; Ή μήπως, τελικά, η Ιστορία μάς παρασύρει όλους.
Συντελεστές
Μεταγραφή: Άρης Λάσκος
Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος
Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη
Κοστούμια*: Αλέγια Παπαγεωργίου
Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας
Mουσική: Γιώργος Δούσος
Κίνηση: Ανθή Θεοφιλίδη
Βίντεο: Αspalax
Παίζουν οι:
Ελένη Ζαραφίδου, Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Συμεών Τσακίρης
Πληροφορίες
Θέατρο Δίπυλον – Μαύρη αίθουσα
Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα
Δευτέρα & Τρίτη στις 20:30
Τετάρτη στις 20:00
Διάρκεια: 2 ώρες και 40 λεπτά (με επιπλέον διάλειμμα 10 λεπτών)
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
- Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»
- «Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
- Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
- Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
- Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
- Οι συμπεριφορές μας που δεν πρέπει να εκδηλώνουμε στον σκύλο μας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις