«Η Γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες»: Επιστρέφει στο Καφενείο «Ο Σωκράτης»
Η Γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες είναι ένα ποιητικό έργο που ο Σολωμός δεν τελείωσε ποτέ - όπως δεν τελείωσε ποτέ τα περισσότερα έργα του.
Μετά τον πρώτο κύκλο παραστάσεων και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αντιγόνης Γύρα, επιστρέφει, εγκαινιάζοντας τις επετειακές δράσεις της ομάδας του Κινητήρα, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας στη σκηνή, στους δρόμους, στις αίθουσες διδασκαλίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το έργο του Διονυσίου Σολωμού ζωντανεύει ξανά σε έναν απρόσμενο, ζωντανό χώρο συνάντησης
Ένα από τα παλιότερα και ομορφότερα καφενεία της Αθήνας, το καφενείο «Σωκράτης».
Η Αλίκη Αβδελοπούλου και ο Δημήτρης Αγοράς ακολουθούν την έντονη ρυθμικότητα του κειμένου, διαβάζουν με όλο τους το σώμα, τραγουδούν κι εναλλάσσουν ρόλους σε όλη την διάρκεια του αναλογίου.
Το κείμενο συνομιλεί με συλλογικές αιώνιες μνήμες αλλά και τις προσωπικές μνήμες των συντελεστών της παράστασης, συναντώντας αποσπάσματα και από άλλα έργα του Σολωμού («Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και «Η Φαρμακωμένη»).
Ταυτόχρονα, μέσα από τα σχόλια του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Πουλή και την μουσική του ράπερ Anser, η παράσταση συναντιέται δυναμικά με το σήμερα.
Το χιούμορ και η θλίψη συνδυάζονται αποκαλυπτικά στη «Γυναίκα της Ζάκυθος», μιλώντας για την αδικία και την ανθρώπινη κακία με μια σκληρή και σατιρική γλώσσα. Ένα ποιητικό έργο που ο Σολωμός δεν τελείωσε ποτέ, όπως δεν τελείωσε ποτέ τα περισσότερα έργα του.
Η πίστη στη διαρκή ατέρμονη έρευνα όσα χρόνια κι αν περάσουν συνδέει την ομάδα του Κινητήρα και την παρουσία της με την βαθιά αναστοχαστική διάθεση του σπουδαίου ποιητή.
Συντελεστές
Σκηνοθετική-Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αντιγόνη Γύρα
Ερμηνεύουν: Αλίκη Αβδελοπούλου – Δημήτρης Αγοράς
Μουσική Επιμέλεια: Αλίκη Αβδελοπούλου
Πρωτότυπη Μουσική: Anser
Αιώνιες Μνήμες/ Κείμενο: Δήμητρα Ζαγορά
Ακούγεται η φωνή του Κωνσταντίνου Πουλή, δημοσιογράφου του Press Project, σε δικό του κείμενο
Πληροφορίες
Καφενείο «Ο Σωκράτης» Χίου 42, Πλατεία Αγίου Παύλου (5΄λεπτά από το μετρό Μεταξουργείο)
Από 6 Φεβρουαρίου κάθε Παρασκευή στις 21:00
Διάρκεια: 65’
Ώρα προσέλευσης: 20.15-20.30 για το σερβίρισμα
Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος: 15€ / 10€ για ανέργ@, φοιτητ@, 65+, ΑμεΑ*
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
